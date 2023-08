Der verschlossene Frachtraum auf Station 13 ist nur eines von vielen Rätseln in Remnant 2. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr ihn findet und wie ihr Fords Kiste öffnet, um an den Schlüssel zu kommen.

Fords Kiste öffnen

Bevor ihr zum Frachtraum gehen könnt, braucht ihr den Schlüssel. Diesen findet ihr in der Kiste in Fords Büro auf Station 13. Dort habt ihr Ford zuerst angetroffen, als er sich mit Clementine gestritten hat.

Wenn ihr das Büro betretet, seht ihr die Truhe rechts von euch. Um sie zu öffnen, braucht ihr eine Zahlenkombination. Diese Ziffern findet ihr an der Unterseite der Taschenlampe. Geht in euer Inventar und untersucht sie, um ihre Unterseite anzusehen. Bei uns hatte die Kiste die Kombination 0415.

Die Kombination für Fords Kiste hat er unter der Taschenlampe versteckt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Kiste findet ihr den Schlüssel des Frachtraums.

Wo ist der Frachtraum in Remnant 2?

Ihr könnt in Station 13 bleiben, um den Frachtraum zu finden. Er befindet sich am äußeren Ende der Station in einer Container-Burg. Lauft in Richtung des Ausgangs, in dem Ford verschwunden ist und haltet euch rechts.

Lauft an Kuriositätenhändler Dwell vorbei und ihr seht eine Öffnung im Zaun. Folgt dem Gang dahinter und ihr kommt an die Tür des Frachtraums, die ihr mit dem Schlüssel öffnen könnt.

Der Lagerraum ist am äußeren Ende von Station 13. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Lagerraum findet ihr die Handfeuerwaffe MP60-R, eine Maschinenpistole, die vor allem aus der Nähe guten Schaden verteilen kann. Verwendet sie am besten mit Archetypen, die im Nahkampf brillieren wie den Draufgänger oder auch den Pirscher.

Mehr ist hier im Lagerraum nicht zu holen, aber immerhin könnt ihr einen Blick auf Letos Versteck werfen. Vielleicht könnt ihr sogar die Waffe erspähen, die dort auf euch wartet.