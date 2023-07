In Remnant 2 könnt ihr am Blutmondaltar von Yaesha einige nützliche Items erwerben. Allerdings braucht ihr dafür Blutmondessenz, die nicht so einfach zu beschaffen ist. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Blutmondessenz bekommt und wo ihr sie farmen könnt.

Remnant 2 Facts

Wie bekommt ihr Blutmondessenz in Remnant 2?

Blutmondessenz wird von speziellen Wesen fallen gelassen, die nur während eines Blutmonds auftauchen. Der Blutmond ist ein zufälliges Event, bei dem die gesamte Außenwelt von Yaesha in ein purpurnes Licht getaucht ist.

Befindet ihr euch während des Blutmonds in einem Außenbereich, könnt ihr in der Nähe von Hütten lilane Irrlichter antreffen. Sie sterben bei einem Treffer und geben euch sofort Blutmondessenz, die direkt zu euch geflogen kommt.

Um einen Blutmond herbeizurufen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Teleportiert euch wiederholt mit einem Weltenstein in verschiedene Areale von Yaesha, bis der Blutmond auftaucht. Achtet auf die Färbung der Umwelt, um ihn zu identifizieren.

mit einem Weltenstein in verschiedene Areale von Yaesha, bis der Blutmond auftaucht. Achtet auf die Färbung der Umwelt, um ihn zu identifizieren. Tötet das rote Reh im Verlauf der Hauptquest des Verwüsters. Dadurch wird das Gebiet automatisch in einen Blutmond getränkt. Wenn eure Quest euch zur Monstrosität schickt, dann könnt ihr dem Reh leider nicht begegnen.

Sobald ein Blutmond herbeigerufen wurde, könnt ihr die Irrlichter respawnen, indem ihr die Gebiete durch Türen verlasst und neu betretet. Teleportiert euch nicht mit Weltensteinen, denn dadurch verschwindet der Blutmond wieder.

Diese Irrlichter spawnen nur während des Blutmonds, der die Welt in ein purpurnes Licht taucht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Blutmondessenz verwenden

Mit Blutmondessenz könnt ihr euch am Blutmondaltar verschiedene Items herstellen. Der Altar erscheint an verschiedenen Stellen von Yaesha. Er wird auch auf der Karte verzeichnet. Wir haben ihn in der Nähe des Nests der Koara Kuri gefunden.

Für manche Items benötigt ihr neben der Blutmondessenz und Altmetall auch noch Lumenitkristalle:

Verblasstes Grimoire – 15 Blutmondessenz, 5 Lumenitkristalle, 1500 Altmetall

– 15 Blutmondessenz, 5 Lumenitkristalle, 1500 Altmetall Geknüpfter Helm – 5 Blutmondessenz, 300 Altmetall

– 5 Blutmondessenz, 300 Altmetall Geknüpfter Brustkäfig – 10 Blutmondessenz, 800 Altmetall

– 10 Blutmondessenz, 800 Altmetall Geknüpfte Beinschienen – 7 Blutmondessenz, 600 Altmetall

– 7 Blutmondessenz, 600 Altmetall Geknüpfte Handschuhe – 3 Blutmondessenz, 250 Altmetall

– 3 Blutmondessenz, 250 Altmetall Seelenanker – 10 Blutmondessenz, 3 Lumenitkristalle, 1000 Altmetall

– 10 Blutmondessenz, 3 Lumenitkristalle, 1000 Altmetall Seelenwächter – 5 Blutmondessenz, 2 Lumenitkristalle, 750 Altmetall

– 5 Blutmondessenz, 2 Lumenitkristalle, 750 Altmetall Gul - Klinge – 10 Blutmondessenz, 1250 Altmetall

- – 10 Blutmondessenz, 1250 Altmetall Blutroter Dampf – 1 Blutmondessenz, 500 Altmetall

Mit dem verblassten Grimoire könnt ihr den Archetyp „Beschwörer“ freischalten.

Am Blutmondaltar könnt ihr die Blutmondessenz für wertvolle Gegenstände eintauschen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.