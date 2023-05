Der Finanzanbieter Revolut bietet die Möglichkeit, im eigenen Online-Konto ETF zu handeln. Wie funktioniert das ETF-Trading und was sollte man dabei beachten?

Das ETF-Trading bei Revolut läuft direkt über die App. Ein Konto bei dem Finanz-Service wird vorausgesetzt. Für das „Exchange Traded Fund“-Angebot arbeitet man mit dem deutschen Unternehmen „Upvest“ zusammen.

Revolut: Trading-Konto eröffnen & ETF handeln

So funktioniert das Trading bei Revolut:

Um ETF bei Revolut kaufen zu können, wird ein Konto bei dem Anbieter benötigt. Das Konto lässt sich kostenlos anlegen und man bekommt dort eine Kreditkarte dazu. Eine kostenpflichtige Revolut-Option wird für das Trading nicht vorausgesetzt. Zum Angebot bei Revolut. Weiterhin muss man im Europäischen Wirtschaftsraum wohnen und eine „Nationale Identifikationsnummer“ haben. Diese Nummer wird bei der Anmeldung angegeben. Es handelt sich um die Nummer auf dem Personalausweis. Zudem muss die neueste Version der Revolut-App (mindestens 7.3) auf dem Smartphone installiert sein (zum Download). Das Trading-Konto lässt sich in der App im Bereich „Aktien“ anlegen. Sobald man sein Konto beantragt und alle notwendigen Informationen hinterlegt hat, dauert es bis zu 48 Stunden bis zur Freischaltung. Gegebenenfalls müssen einige Angaben nachgereicht werden. Ist das Trading-Konto einmal eröffnet, kann man in ETFs im Bereich „Aktien“ in der Revolut-App investieren.

Hinweis: ETFs sind wie jedes Finanzprodukt mit finanziellen Risiken behaftet und wie alle Aktien von Schwankungen auf dem Aktienmarkt nicht befreit. Investitionen sollten nur auf eigene Gefahr durchgeführt werden und nur, wenn man sich vorher ausführlich mit den Vorteilen und Risiken auseinandergesetzt hat.

Revolut: ETF kaufen – das sollte man beachten & diese Kosten fallen an

Der Mindestanlagebetrag liegt bei 1 €. Upvest will die Zusammenarbeit mit Revolut in den kommenden Monaten mit weiteren Anlageprodukten erweitern. Je nach gebuchtem Kontomodell ist die Anzahl an kostenlosen Trades pro Monat beschränkt. In der Gratis-Variante „Standard“ kann man einen Handel pro Monat kostenlos ausführen, danach fallen Gebühren in Höhe von 0,25 Prozent und mindestens 1 € je Trade an. Zusätzlich fällt eine Verwahrungsgebühr in Höhe von 0,12 Prozent des Vermögenswertes an. Zum Start stehen über 100 ETFs bei Revolut zur Auswahl.

