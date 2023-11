Swatchpay: Mit analoger Uhr bezahlen – wie geht das?

Inzwischen kann man an Kassen, etwa in Supermärkten, auch mit seiner Uhr bezahlen. In der Regel ist die Bezahlfunktion auf Smartwatches beschränkt. Beim Hersteller Swatch gibt es mit „Swatchpay“ aber auch eine Option, um mit einer analogen Uhr zu bezahlen. Wie funktioniert das und was sollte man dabei beachten?

„Swatchpay“ funktioniert auch bei Uhren, die sonst keine smarten Funktionen haben. Die analoge Armbanduhr muss zur Einrichtung nicht mit einer App per Smartphone verbunden werden. Stattdessen muss man anders vorgehen, um die Bezahlmethode für seine Swatch-Uhr einzurichten.

Teilnehmende Banken & unterstütze Konten

Swatchpay kann nicht mit allen Bankkonten verknüpft werden. Für Nutzer in Deutschland sind die teilnehmenden Banken bislang überschaubar. Aktuell (Stand: November 2023) ist der Dienst für diese Konten verfügbar:

BNG Paribas

Commerzbank

Consorsbank

Curve

VIMpay

Swatchpay einrichten

Hinweis: Swatchpay ist nicht für alle Uhren des Herstellers aus der Schweiz verfügbar. Beim Uhrenkauf sollte man also darauf achten, dass die Funktion ausgewiesen wird. Bei den kompatiblen Uhren ist ein NFC-Chip im Uhrenkopf verbaut. Hier sind die Bezahldaten gespeichert. Zur Bezahlung muss man die Uhr mit dem Chip einfach an das NFC-fähige Lesegerät halten. Damit das funktioniert, muss ein Swatchpay eingerichtet und eine Geldkarte damit verknüpft werden.

So geht es:

Ganz ohne App kommt man nicht aus. Man benötigt also die Swatchpay-App (Download für iOS | Download für Android). Nach dem Start der App legt man einen Account mit einer E-Mail-Adresse an. Danach gibt man die Daten seiner Geldkarte ein. Das geht entweder per Hand oder man scannt die Informationen mit der Smartphone-Kamera ein. Wählt eure Uhr aus. Tippt dann auf „Mit Smartphone aktivieren“. Haltet die Vorderseite der Uhr an die Rückseite des Smartphones. Stellt dabei sicher, dass die NFC-Funktion am mobilen Gerät aktiviert ist. Fahrt vorsichtig mit der Uhr über das Smartphone-Gehäuse, bis sie in der App erkannt wird. Folgt den weiteren Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. Dabei werdet ihr zwischendurch zum Online-Angebot eurer Bank weitergeleitet, wo ihr die Verbindung mit eurer Geldkarte bestätigen sollt.

In der App findet man eine Übersicht der letzten Zahlungen. Zudem kann man die Bezahlfunktion deaktivieren, falls man zum Beispiel das Swatch-Gerät verliert.

