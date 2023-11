Simpsons Swatch: So sieht die Uhr aus & diese Funktionen gibt es

„Die Simpsons“ sind nicht weit von ihrem 40. Jubiläum entfernt. Auch wenn sich die Serie bei manchen ehemaligen Zuschauern inzwischen abgenutzt hat, gibt es immer noch zahlreiche Fans von Homer & Co. „Simpsons“-Ultras können seit Anfang November ein Uhr des renommierten schweizerischen Herstellers „Swatch“ ans Handgelenk bekommen. Wie sieht die Uhr aus und was kann sie?

Die Simpsons Facts

Die „Simpsons“-Swatch greift ein beliebtes Design der Serie auf. Sie ist in der typisch gelben Hautfarbe der Bewohner Springfields gehalten, im Ziffernblatt sieht man den legendären pinken Donut, von denen Homer, Chief Wiggum und Co. in den fast 800 bisher ausgestrahlten Episoden unzählige verspeist haben.

Swatch-Uhr im Simpsons-Design: Preis, Funktionen & mehr

Der Preis für die „Simpsons Swatch“ liegt im offiziellen Swatch-Shop bei 105 Euro. Es gibt auch ein Modell, das die Bezahlmethode „Swatchpay“ unterstützt. Diese Version kostet 115 Euro. Die Uhr hat passend zum Donut-Design die Bezeichnung „Seconds of Sweetness“. So sieht die Uhr aus:

Es handelt sich nicht um eine Smartwatch, sondern eine klassische Armbanduhr .

. Man kann damit „nur“ die Zeit ablesen und sich gleichzeitig also großer Fan der Kult-Serie zeigen.

und sich gleichzeitig also großer Fan der Kult-Serie zeigen. Die Uhr hat also keine smarten Funktionen und kann nicht mit einer App beziehungsweise einem Smartphone verbunden werden.

Sie hat ein Quarz-Uhrwerk .

. Sie ist bis 3 bar wasserdicht.

Das Armband besteht aus Silikon , das Gehäuse aus „ Material biologischen Ursprungs “.

, das Gehäuse aus „ “. Die Zeiger sind schlicht gehalten .

. Ziffern oder Kerben, die die Uhrzeit anzeigen, sind nicht zu sehen.

Hier kann man die Simpsons Swatch bestellen

Die Simpsons-Uhr im Donut-Design soll nicht das einzige Sammlerstück mit Serienbezug aus dem Hause „Swatch“ sein. Auf der Produktseite zur Uhr bei Swatch steht demnach, „dieses Modell ist Teil der Simpsons Kollektion“. Weitere Teile der Kollektion wurden jedoch noch nicht vorgestellt. Die Uhr bekommt man im Online-Shop von Swatch sowie teilnehmenden Anbietern wie Zalando und Uhrcenter.

7 unglaubliche Simpsons-Vorhersagen, die tatsächlich wahr wurden Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.