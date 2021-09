In Tales of Arise könnt ihr Unmengen an DLCs freischalten, sofern ihr Besitzer einer Sonderedition des Japano-Rollenspiels seid. Doch wie genau bekommt man den Bonuscontent im Spiel? In diesem Guide zeigen wir es euch!

DLC-Inhalte in Tales of Arise freischalten - so gehts

Seid ihr im Besitz einer Collector's Edition, Ultimate Edition oder Deluxe Edition von Tales of Arise, könnt ihr im Spiel besondere DLC-Inhalte freischalten. Diese müsst ihr nicht gesondert herunterladen, sondern könnt sie über ein bestimmtes Spielmenü aktivieren.

Bevor ihr das machen könnt, müsst ihr zunächst ein neues Spiel starten. Sobald ihr Kontrolle über den Hauptcharakter habt, öffnet zunächst das Menü und wählt den Punkt „System“ aus.

Im nächsten Menü gibt es einerseits das DLC-Menü, über das ihr neue DLCs erwerben könnt. Unter dem Punkt „Ungenutzte DLC-Artikel“ kommt ihr hingegen zu den Inhalten, die in eurer Edition enthalten sind.

Hier könnt ihr nun alle eure DLC-Inhalte einsehen und auswählen. Ihr müsst diese auch aktiv freischalten, bevor sie im Spiel verfügbar sind. Wählt also die gewünschten Boni aus oder aktiviert mit der entsprechenden Taste alles auf einmal.

Welche DLC-Boni gibt es?

Je nach Edition oder ob ihr vorbestellt habt oder nicht, habt ihr Anspruch auf verschiedene DLCs. Dazu gehören Outfits, Rüstungen, Waffen, diverse Materialien, Gald, Items, FP und Artefakte. Letztere geben euch permanente Boni wie einen 20%-Erfahrungsboost oder Rabatt beim Händler. Beachtet, dass ihr diese Effekte auch im Artefakt-Menü des Spiel ein- und ausschalten könnt.

Folgende DLCs sind zum Release verfügbar:

Bonus-Objekt-Paket (Alle Sondereditionen)

Kostümpaket: Bonus (Alle Sondereditionen)

Premium-Reisepaket (Alle Sondereditionen)

(Strandzeit) Dreifachpaket (Männlich) (Nur Collector's und Ultimate Edition)

(Strandzeit) Dreifachpaket (Weiblich) (Nur Collector's und Ultimate Edition)

(Schulleben) Dreifachpaket (Männlich) (Nur Collector's und Ultimate Edition)

(Schulleben) Dreifachpaket (Weiblich) (Nur Collector's und Ultimate Edition)

(Streitende Reiche) Dreifachpaket (Männlich) (Nur Collector's und Ultimate Edition)

(Streitende Reiche) Dreifachpaket (Weiblich) (Nur Collector's und Ultimate Edition)

Kostümpaket: Zusammenarbeit (Nur Collector's und Ultimate Edition)

Bonuspaket für Vorbesteller (Weitere Kostüme, Zubehörteile, Kochrezepte und Essensobjekte)

