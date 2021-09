Artefakte sind besonders mächtige Gegenstände in Tales of Arise, die euch mächtige Effekte bescheren und teilweise fast schon als Cheats bezeichnet werden können. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr alle 23 Artefakte finden könnt und welche Effekte sie euch freischalten.

Alle Artefakte (Cheats) in Tales of Arise

Gesammelte Artefakte werden im Spielmenü unter Feldhandbuch → Artefakte gelistet. Hier könnt ihr deren Effekte auch ein- und ausschalten, falls euch die Cheats zu stark das Spiel beeinflussen. Insgesamt gibt es sogar 31 Artefakte, wobei die weiteren 8 nur über bestimmte DLCs freigeschaltet werden können.

Sofern ihr den höchsten Schwierigkeitsgrad „Chaos“ freischalten oder eure gesammelten Items und Ausrüstung in ein New Game Plus übertragen wollt, müsst ihr sogar bestimmte Artefakte finden, weil diese euch das erst ermöglichen. Wir empfehlen euch daher generell, alle 38 Eulen in Tales of Arise zu sammeln, da die letzten Eulen euch die relevanten Artefakte für das New Game Plus freischalten.

Manche Artefakte geben euch beispielsweise einen Erfahrungs- oder FP-Boost von 80% und sind deshalb auch sehr praktisch, wenn ihr schnell Level 100 erreichen wollt. Habt ihr 20 der 23 Artefakte gesammelt schaltet ihr mit „Dilettant“ und „Neugieriger Sammler“ auch zwei der Trophäen und Erfolge von Tales of Arise frei.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Artefakte in Tales of Arise. Viele davon dienen übrigens auch als Easter Eggs, da ihre Objektbilder von anderen Spielen wie Pac-Man, Tekken oder Soulcalibur inspiriert sind.

Artefakt „Krokodilzerschmetterer“

Effekt: Arte-Matrix +1 (Schaltet ein zweites Arte-Set frei, das für die Schnellauswahl mit Artes belegt werden kann)

Arte-Matrix +1 (Schaltet ein zweites Arte-Set frei, das für die Schnellauswahl mit Artes belegt werden kann) Easter Egg: Referenz auf Gator Panic

Referenz auf Gator Panic Fundort: Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest „Tal der Vier Winde“, wenn ihr den Berg Dhiara überquert.

Artefakt „Versiegelte Klinge“

Effekt: 1 Schaden (Reduziert den gesamten erlittenen und zugefügten Schaden auf 1)

1 Schaden (Reduziert den gesamten erlittenen und zugefügten Schaden auf 1) Easter Egg: Referenz auf Soulcalibur

Referenz auf Soulcalibur Fundort: Findet ihr in einer roten Truhe im Westen vom Adansee (Mahag Saar).

Artefakt „Flackernde Kerzen“

Effekt: Mehr Erz (Erhöht die erhaltene Menge Erz an Bergbaustellen)

Mehr Erz (Erhöht die erhaltene Menge Erz an Bergbaustellen) Easter Egg: Referenz auf The Genji and the Heike Clans

Referenz auf The Genji and the Heike Clans Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Das geheimnisvolle Paar“.

Artefakt „Vielfraßlabyrinth“

Effekt: Kocheffekt-Boost 1 (Verlängert die Wirkung von Rezepten um 10%)

Kocheffekt-Boost 1 (Verlängert die Wirkung von Rezepten um 10%) Easter Egg: Referenz auf Pac-Man

Referenz auf Pac-Man Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Gourmet-Saga: Prärieduft“.

Artefakt „Trommeln des Meisters“

Effekt: Kampfpunkte-Boost (Erhöht die im Kampf erhaltenen Kampfpunkte um 20%)

Kampfpunkte-Boost (Erhöht die im Kampf erhaltenen Kampfpunkte um 20%) Easter Egg: Referenz auf Taiko no Tatsujin

Referenz auf Taiko no Tatsujin Fundort: Findet ihr in einer roten Truhe auf der obersten Ebene der Aureum-Wasserfälle (Ganath Haros).

Effekt: Kampfpunkte-Superboost (Erhöht die im Kampf erhaltenen Kampfpunkte um 80%)

Kampfpunkte-Superboost (Erhöht die im Kampf erhaltenen Kampfpunkte um 80%) Easter Egg: Referenz auf Taiko no Tatsujin

Referenz auf Taiko no Tatsujin Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Lebe wohl, Magier“.

Artefakt „Höllenfurienschädel“

Effekt: Rücksichtslose Aufgabe (+100% verursachter und erhaltener Schaden)

Rücksichtslose Aufgabe (+100% verursachter und erhaltener Schaden) Easter Egg: Referenz auf God Eater 3

Referenz auf God Eater 3 Fundort: Abschlussbelohnung für die fortgeschrittene Einzelkampfherausforderung von Dohalim auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia).

Artefakt „Teufelsskulptur“ (Schwierigkeitsgrad Chaos freischalten)

Effekt: Schwierigkeitsgrad Chaos hinzugefügt (Fügt den Schwierigkeitsgrad Chaos als wählbare Option in den Einstellungen hinzu)

Schwierigkeitsgrad Chaos hinzugefügt (Fügt den Schwierigkeitsgrad Chaos als wählbare Option in den Einstellungen hinzu) Easter Egg: Referenz auf Tekken 7

Referenz auf Tekken 7 Fundort: Abschlussbelohnung für die ultimative Einzelkampfherausforderung von Dohalim auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia).

Artefakt „Vielfraßcode“

Effekt: Kocheffekt-Boost 2 (Verlängert die Wirkung von Rezepten um 20%)

Kocheffekt-Boost 2 (Verlängert die Wirkung von Rezepten um 20%) Easter Egg: Referenz auf Pac-Man

Referenz auf Pac-Man Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Globale Verbindung“.

Artefakt „Vielfraßhandbuch“

Effekt: Kocheffekt-Boost 3 (Verlängert die Wirkung von Rezepten um 80%)

Kocheffekt-Boost 3 (Verlängert die Wirkung von Rezepten um 80%) Easter Egg: Referenz auf Pac-Man

Referenz auf Pac-Man Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Die Phantomblume von Nevira“.

Artefakt „Silberne Rüstung“

Effekt: ERF-Boost (20% mehr erhaltene ERF nach Kämpfen)

ERF-Boost (20% mehr erhaltene ERF nach Kämpfen) Easter Egg: Referenz auf The Tower of Druaga

Referenz auf The Tower of Druaga Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Ihre Zukunft“.

Artefakt „Goldene Rüstung“

Effekt: Super-ERF-Boost (80% mehr erhaltene ERF nach Kämpfen)

Super-ERF-Boost (80% mehr erhaltene ERF nach Kämpfen) Easter Egg: Referenz auf The Tower of Druaga

Referenz auf The Tower of Druaga Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Geistertempel“.

Artefakt „Glückskatzenstatue“

Effekt: FP-Boost (20% mehr erhaltene FP nach Kämpfen)

FP-Boost (20% mehr erhaltene FP nach Kämpfen) Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Echos“.

Artefakt „Goldene Glückskatzenstatue“

Effekt: Super-FP-Boost (80% mehr erhaltene FP nach Kämpfen)

Super-FP-Boost (80% mehr erhaltene FP nach Kämpfen) Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“.

Artefakt „Goldene Feenstatue“

Effekt: Mehr Erz (Erhöht die erhaltene Menge Erz an Bergbaustellen)

Mehr Erz (Erhöht die erhaltene Menge Erz an Bergbaustellen) Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Eine Lektion in Demut“.

Artefakt „Spielpuppenzubehör“

Effekt: Außerhalb des Radars (Macht dich unauffindbar beim Kontakt mit gegnerischen Icons)

Außerhalb des Radars (Macht dich unauffindbar beim Kontakt mit gegnerischen Icons) Easter Egg: Referenz auf Xenosaga - Episode I: Der Wille zur Macht

Referenz auf Xenosaga - Episode I: Der Wille zur Macht Fundort: Erst nach Abschluss der Nebenquest „Besucher aus dem Jenseits“. Nach dem letzten Kampf gegen Chronos im Abendstern-Riss findet ihr das Artefakt in der roten Schatztruhe rechts hinter dem Boss.

Artefakt „Kampfjungfernschild“ (New Game Plus)

Effekt: Ausrüstung mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Übernehmen deiner Waffen, Rüstung und deines Zubehörs für ein Neues Spiel+)

Ausrüstung mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Übernehmen deiner Waffen, Rüstung und deines Zubehörs für ein Neues Spiel+) Easter Egg: Referenz auf The Legend of Valkyrie

Referenz auf The Legend of Valkyrie Fundort: Belohnung für das Finden von Eule #33.

Artefakt „Lebhafte Sphäre“ (New Game Plus)

Effekt: Aufzeichnungen mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner Handbucheinträge in einem Neuen Spiel+)

Aufzeichnungen mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner Handbucheinträge in einem Neuen Spiel+) Easter Egg: Referenz auf Katamari Damacy

Referenz auf Katamari Damacy Fundort: Belohnung für das Finden von Eule #34.

Artefakt „Kaputtes Maschinengewehr“ (New Game Plus)

Effekt: Gald und Objekte mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deines Galds und deiner Inventarobjekte für ein Neues Spiel+)

Gald und Objekte mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deines Galds und deiner Inventarobjekte für ein Neues Spiel+) Easter Egg: Referenz auf Baraduke

Referenz auf Baraduke Fundort: Belohnung für das Finden von Eule #35.

Artefakt „Antiker Erdbagger“ (New Game Plus)

Effekt: Level mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Übernehmen der individuellen Level und Werte der Gruppe für ein Neues Spiel+)

Level mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Übernehmen der individuellen Level und Werte der Gruppe für ein Neues Spiel+) Easter Egg: Referenz auf Mr. Driller

Referenz auf Mr. Driller Fundort: Belohnung für das Finden von Eule #36.

Artefakt „Minenarbeitermütze“ (New Game Plus)

Effekt: Arte-Beherrschung mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner gesamten Arte-Anwendungen in einem Neuen Spiel+)

Arte-Beherrschung mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner gesamten Arte-Anwendungen in einem Neuen Spiel+) Easter Egg: Referenz auf Dig Dug

Referenz auf Dig Dug Fundort: Belohnung für das Finden von Eule #37.

Artefakt „Dreizack“ (New Game Plus)

Effekt: Fertigkeiten mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner Titel und erlernten Fertigkeiten in einem Neuen Spiel+)

Fertigkeiten mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner Titel und erlernten Fertigkeiten in einem Neuen Spiel+) Easter Egg: Referenz auf The Legend of Valkyrie

Referenz auf The Legend of Valkyrie Fundort: Belohnung für das Finden von Eule #38.

Artefakt „Maschinenbestienstatue“ (New Game Plus)

Effekt: Outfits mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner Kostüme, Frisuren un deines kosmetischen Zubehörs für ein Neues Spiel+)

Outfits mitnehmen (Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner Kostüme, Frisuren un deines kosmetischen Zubehörs für ein Neues Spiel+) Easter Egg: Referenz auf Wagan Land

Referenz auf Wagan Land Fundort: Belohnung für das Melden aller 38 Eulen beim Eulenkönig.

Artefakt „10% Rabatt Gemischtwarenladen“ (DLC)

Effekt: Senkt die Preise der Objekte, die es in Gemischtwarenläden zu kaufen gibt, um 10%.

Senkt die Preise der Objekte, die es in Gemischtwarenläden zu kaufen gibt, um 10%. Fundort: Bestandteil des DLCs „Bonus-Objekt-Paket“.

Artefakt „30% Rabatt Gemischtwarenladen“ (DLC)

Effekt: Senkt die Preise der Objekte, die es in Gemischtwarenläden zu kaufen gibt, um 30%.

Senkt die Preise der Objekte, die es in Gemischtwarenläden zu kaufen gibt, um 30%. Fundort: Bestandteil des DLCs „Premium-Reisepaket“.

Artefakt „50% Rabatt Metallgravierer“ (DLC)

Effekt: Senkt die Kosten für Dienste beim Metallgravierer um 50%.

Senkt die Kosten für Dienste beim Metallgravierer um 50%. Fundort: Bestandteil des DLCs „Premium-Reisepaket“.

Artefakt „20% ERF-Boost“ (DLC)

Effekt: Verdiene 20% mehr ERF im Kampf.

Verdiene 20% mehr ERF im Kampf. Fundort: Bestandteil des DLCs „Bonus-Objekt-Paket“.

Artefakt „20% FP-Boost“ (DLC)

Effekt: Erhöht die im Kampf erhaltenen FP um 20%.

Erhöht die im Kampf erhaltenen FP um 20%. Fundort: Bestandteil des DLCs „Bonus-Objekt-Paket“.

Artefakt „Minimales Waffenschmieden“ (DLC)

Effekt: Senkt die Menge jedes Materials, das zum Waffenschmieden benötigt wird, auf 1.

Senkt die Menge jedes Materials, das zum Waffenschmieden benötigt wird, auf 1. Fundort: Bestandteil des DLCs „Premium-Reisepaket“.

Artefakt „Minimales Kochen“ (DLC)

Effekt: Senkt die Menge jeder Zutat, die in Rezepten benötigt wird, auf 1.

Senkt die Menge jeder Zutat, die in Rezepten benötigt wird, auf 1. Fundort: Bestandteil des DLCs „Premium-Reisepaket“.

Artefakt „Doppelte Kocheffektdauer“ (DLC)