Mit Tales of Arise erwartet euch ein großes JRPG, das euch für viele Stunden beschäftigen wird. Vor allem, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr dabei einiges beachten. In unserem Leitfaden und Roadmap für 100% Spielabschluss helfen wir euch mit Guides zu allen Achievements.

Tales of Arise Facts

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in Tales of Arise 47 Achievements (1.000 Gamerscore) bzew. 48 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 11x Silber, 34x Bronze) freischalten.

Der Weg zu 100% in Tales of Arise Ihr werdet ca. 80 - 100 Stunden benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt. Seid ihr Besitzer einer Deluxe- oder Ultimate-Edition , kann es schneller gehen, da ihr dann DLCs freischalten könnt, die euch etwa permanente Erfahrungsboosts geben.

benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt. Seid ihr Besitzer einer , kann es schneller gehen, da ihr dann DLCs freischalten könnt, die euch etwa permanente Erfahrungsboosts geben. Es gibt 4 verpassbare Trophäen im Spielverlauf. Wenn ihr im ersten Spieldurchlauf nur die Story genießen wollt, ohne ständig auf verpassbare Erfolge aufpassen zu müssen, achtet bis zum Abspann nur auf die folgenden Dinge. Die restlichen Achievements könnt ihr ansonsten alle noch im freien Spiel nach der Story freischalten. Sammelt unbedingt Eule #26 (Schmetterlingsflügel) ein. Diese ist als einzige verpassbar und kann im Nachhinein nicht mehr geholt werden! Achtet in jedem Gebiet auf die Einblendung der R1/RB-Taste rechts unten im Bildschirm. Drückt diese wann immer möglich, um Plaudereien mit eurer Party zu führen. Davon gibt es insgesamt 320 und ihr benötigt 300 für eine der Trophäen. Ihr könnt diese Gepräche zwar auch an Lagerfeuern über den Menüpunkt „Erinnerungen“ nachholen, trotzdem ist hier nicht garantiert, dass dies am Ende den Erfolg freischaltet. Es ist sicherer, diese Plaudereien immer in der jeweiligen Gebietskarte zu führen. Ab dem 2. Reich Cyslodia könnt ihr mit euren Partymitgliedern an Lagerfeuern tiefere Gespräche führen. Nach dem Rasten bekommt ihr dafür ein entsprechendes Menü. Wenn hinter den Namen des Partymitglieds eine Sprechblase mit drei Punkten erscheint, wählt ein solches Gespräch aus, um die Bindung zu vertiefen. Diese Trophäe ist zwar nicht per se verpassbar, allerdings gibt es hier einen Cooldown für solche Gespräche (ca. 1 Stunde). Wenn ihr dies also immer ignoriert, müsst ihr im Endgame zwischendurch lange warten, um die Bindungen zu allen Charakteren für die entsprechenden Erfolge zu maximieren.

Wenn ihr im ersten Spieldurchlauf nur die Story genießen wollt, ohne ständig auf verpassbare Erfolge aufpassen zu müssen, achtet bis zum Abspann nur auf die folgenden Dinge. Die restlichen Achievements könnt ihr ansonsten alle noch im freien Spiel nach der Story freischalten. Der Schwierigkeitsgrad spielt für die Erfolge keine Rolle. Ihr könnt alles auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten.

Ihr könnt alles auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Nach Ende der Hauptgeschichte könnt ihr euch nach wie vor frei in der Welt bewegen und alle anderen Herausforderungen im Spiel absolvieren. Achtet dabei nur, wie oben beschrieben, auf die wenigen verpassbaren Dinge.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht zu allen Trophäen und Erfolgen von Tales of Arise samt ihrer Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Hinweis: Da die versteckten und geheimen Erfolge Hinweise auf die Story enthalten, haben wir sie in einer seperaten Übersicht weiter unten gelistet.

Erhaltet ihr, sobald alle anderen Trophäen freigeschaltet wurden.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptgeschichte, wenn ihr die erste Nebenquest abschließen müsst.

Insgesamt gibt es 70 Nebenquests in Tales of Arise, die ihr alle für diese Trophäe abschließen müsst. In Kürze verlinken wir euch hier einen Guide mit allen Freischaltbedingungen und Lösungen für die Nebenmissionen.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptgeschichte, wenn ihr euren ersten Fisch im Tutorial fangen müsst.

Hierfür müsst ihr alle 44 Fischarten im Spielverlauf mindestens 1-mal fangen und euer Angelnotizbuch komplettieren. In Kürze verlinken wir euch hierfür an dieser Stelle einen Guide.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptgeschichte, wenn ihr eure erste Mahlzeit kochen müsst.

Hierfür müsst ihr 30 der insgesamt 38 Nicht-DLC-Rezepte im Spielverlauf sammeln. In Kürze verlinken wir euch dafür einen Guide mit allen Fundorten an dieser Stelle.

Hierfür müsst ihr 100 der 103 Waffen im Spiel herstellen. Dies könnt ihr bei Schmieden in Gasthäusern oder bei Händlern an Lagerfeuern machen. Für die Herstellung benötigt ihr die Materialien von besiegten Monstern und Bossen.

Um alle 103 Waffenrezepte freizuschalten, müsst ihr die Story beendet und alle 70 Nebenquests abgeschlossen haben. Ob ihr eine Waffe bereits geschmiedet habt, könnt ihr im Herstellungsmenü bei der jeweiligen Waffe rechts unten einsehen. Bereits geschmiedete Waffen werden dort mit einem Sternchen und „Erstellt“ versehen.

Wie viele ihr Waffen ihr bereits hergestellt habt, könnt ihr Menü unter Feldhandbuch → Aufnahme abspielen → Geschmiedete Waffentypen einsehen.

Hierfür müsst ihr 30-mal ein beliebiges Zubehör herstellen, es müssen keine verschiedenen sein. Dies könnt ihr bei Metallgravierern in Gasthäusern oder bei Händlern an Lagerfeuern machen. Für die Herstellung benötigt ihr Erze von den Mineral-Sammelstellen, die ihr überall in den verschiedenen Gebieten finden könnt.

Wie viel Zubehör ihr bereits hergestellt habt, könnt ihr Menü unter Feldhandbuch → Aufnahme abspielen → Insgesamt erstelltes Zubehör einsehen.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptgeschichte, wenn ihr eure erste Nicht-DLC-Titel-Fertigkeit erlernt.

Hierfür müsst ihr 400 der 450 Nicht-DLC-Titel-Fertigkeiten in der Fertigkeiten-Matrix mit verdienten FP aus Kämpfen freischalten. Für jeden der 6 Charaktere könnt ihr dazu 15 Titel (ohne DLCs) in der Matrix freischalten, die dann immer 5 neue Fertigkeiten mit sich bringen.

Wie die Freischaltbedingungen für alle Titel aussehen, verlinken wir euch in Kürze mit einem entsprechenden Guide an dieser Stelle.

100 Treffer klingt nach viel, allerdings werdet ihr im Spielverlauf ganz automatisch viel längere Kombo-Ketten schaffen. Besonders bei Bossmonstern oder den Kämpfen gegen die Lords sollte euch das ganz natürlich gelingen.

Genau wie bei den Kombos klingen 10.000 Schadenspunkte mit einem Treffer nach viel, allerdings müsst ihr für eine andere Trophäe Level 100 erreichen. Spätestens dann teilt ihr 10.000 Schaden pro Treffer mit Leichtigkeit aus.

Gegenangriffe führt ihr mit der R1/RB-Taste aus, nachdem ihr mit der R2/RT-Taste kurz vor Gegnerangriff ausweicht oder blockt. Euer Charakter leuchtet dann leicht bläulich und ihr könnt den Gegenangriff ausführen. Wiederholt dies für die Trophäe 100-mal.

Die Gegenangriffe könnt ihr leicht beim Übungsgelände in Viscint farmen. Wählt hier einfach das Training für Alphen im Einzelkampf aus. Wie viele Gegenangriffe ihr schon ausgeführt habt, könnt ihr Menü unter Feldhandbuch → Aufnahme abspielen → Gegenangriffe einsehen.

Hierfür müsst ihr gesammelt 400.000 Gald (Ingame-Währung) im Spielverlauf ausgeben. Dies klingt viel, allerdings werdet ihr im Endgame durch den Abschluss von Nebenquests und das Verkaufen von Endgame-Materialien weitaus mehr Gald besitzen, als ihr ausgeben könnt.

Hierfür müsst ihr mit euren Charakteren Level 100 erreichen. In Kürze verlinken wir euch an dieser Stelle einen Guide dafür, wie ihr das schnell schaffen könnt.

Hierfür müsst ihr 120 der 130 Nicht-DLC-Gegnertypen im Spielverlauf begegnen. Dazu zählen alle Feinde im Menü, die unter Feldhandbuch → Gegnerinfo im Reiter „Normal“, „Einzigartig“ und „Gigant“ gelistet werden.

Diese Trophäe werdet ihr ganz automatisch freischalten, wenn ihr die Story und alle Nebenquests absolviert habt.

Hierfür müsst ihr alle 20 Giganten-Zeugel im Spielverlauf besiegen, die im Menü unter Feldhandbuch → Gegnerinfo im Reiter „Gigant“ gelistet werden. Dabei handelt es sich um besonders starke Bossmonster.

Diese Trophäe werdet ihr ganz automatisch freischalten, wenn ihr die Story und alle Nebenquests absolviert habt.

Hierfür müsst ihr den ultimativen Kampf auf dem Übungsgelände in Viscint gewinnen. Diese letzte Stufe wird erst im Endgame nach der Story freigeschaltet. Zudem solltet ihr zunächst Level 100 erreicht haben, was ihr für die Trophäe „Gipfel der Stärke“ sowieso erledigen müsst.

Zudem solltet ihr die Schwierigkeit auf die einfachste Stufe stellen, um es zusätzlich leichter zu machen. Ein gutes Party-Setup und den kompletten Kampf seht ihr im folgenden Video:

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptgeschichte, wenn ihr euer erstes Nicht-DLC-Artefakt bekommt.

Hierfür müsst ihr 20 der 23 Nicht-DLC-Artefakte im Spielverlauf sammeln. In Kürze verlinken wir euch dafür an dieser Stelle einen Guide mit allen Fundorten.

Siehe Trophäe „Zuchtveteran“.

Hierfür müsst ihr zunächst die Nebenquest „Phariahof“ abschließen. Sprecht dazu mit dem am Boden liegenden Mann in der Traslida-Fernstraße in Menancia. Dieser führt euch dann zum Bauernhof, wo ihr ab sofort Viehzucht betreiben könnt, um Fleisch von verschiedenen Tieren zu erhalten.

Euern Bauernhof könnt ihr fortan auch unterwegs bei Händlern an Lagerfeuern verwalten. Stellt hier regelmäßig verschiedene Tiere zur Zucht ein und fahrt die Ernte ein, wenn ihr eine entsprechende Hinweismeldung rechts im Bildschirm bekommt.

Wie viele Ernten ihr schon eingefahren habt, könnt ihr Menü unter Feldhandbuch → Aufnahme abspielen → Vieh insgesamt einsehen.

Verpassbar!

Siehe Trophäe „Heimkehr der Eulen“.

Verpassbar!

Siehe Trophäe „Heimkehr der Eulen“.

Eventuell verpassbar!

Hierfür müsst ihr 300 der 320 Plaudereien im Spielverlauf führen. Diese löst ihr über Drücken der R1/RB-Taste aus, wenn ihr eine entsprechende Tasteneinblendung rechts unten im Bildschirm seht. Achtet immer auf diese Einblendungen und drückt zur Sicherheit immer die R1/RB-Taste, bevor ihr ein Kartengebiet verlasst.

Meistens könnt ihr diese Plaudereien noch nachholen, wenn ihr an einem Lagerfeuer rastet und das Menü mit den „Erinnerungen“ aufruft. Noch nicht ausgelöste Plaudereien werden hier mit einem grünen Buchsymbol markiert. Wenn ihr jedoch zu viele der Plaudereien im Spielverlauf nicht initial auslöst, könnt diese Trophäe potentiell verpassbar sein.

Plaudereien finden an folgenden Orten statt:

Die meisten Plaudereien finden im Verlauf der Hauptquest statt. Achtet hier also besonders auf die Einblendungen.

Achtet hier also besonders auf die Einblendungen. Besucht bereits bereiste Gebiete erneut. Manchmal gibt es hier dann neue Dialoge.

Manchmal gibt es hier dann neue Dialoge. Im Verlauf der Nebenquests gibt es auch einige Plaudereien.

gibt es auch einige Plaudereien. Beim Absolvieren der Kämpfe auf dem Übungsgelände werden nach und nach weitere Plaudereien verfügbar.

Ihr müsst die Plaudereien übrigens nicht komplett anhören, damit sie zählen. Ihr könnt sie einfach im Pause-Menü überspringen, sobald ihr sie 1-mal gestartet habt.

Wie viele Plaudereien ihr schon ausgelöst habt, könnt ihr Menü unter Feldhandbuch → Aufnahme abspielen → Ausgelöste Plaudereien einsehen.

Versteckte und geheime Achievements

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest, nachdem ihr den 1. Lord besiegt habt.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest, nachdem ihr den 2. Lord besiegt habt.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest, nachdem sich euch Dohalim angeschlossen hat.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest, nachdem ihr den 4. Lord besiegt habt.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest, nachdem ihr den 5. Lord besiegt habt.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest.

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest.

Nachdem sich Rinwell eurer Party angeschlossen und ihr das Dorf Messia 224 in Cyslodia verlassen habt, könnt ihr mit euren Partymitgliedern tiefere Gespräche führen, wenn ihr an Lagerfeuern rastet. Nachdem ihr euch entschieden habt, ob ihr etwas kochen wollt oder nicht, bekommt ihr dafür ein entsprechendes Menü mit allen Partymitgliedern eingeblendet.

Seht ihr hinter deren Namen eine Sprechblase mit drei Punkten, steht ein solches Gespräch zur Verfügung und ihr könnt die Bindung zum jeweiligen Charakter vertiefen. Seht ihr mal keine Sprechblase, könnt ihr dieses Menü überspringen und direkt „Schlafen“ auswählen.

Nach ca. 6 Gesprächen mit jedem Charakter, seht ihr dann einen Smiley hinter den Charakteren, was die maximale Bindung kennzeichnet. Dabei schaltet ihr dann auch das ultimative Arte und eine gesonderte Trophäe für den jeweiligen Charakter frei.

Leider könnt ihr diese Gespräche nicht hintereinander weg führen. Dazwischen gibt es immer einen Cooldown von ca. 1 Stunde in Echtzeit. Ihr solltet diese Gespräche also von Beginn an nie überspringen, sonst müsst ihr im Endgame eventuell lange warten, bis ihr diese Trophäe bekommt. Habt ihr mit allen 5 Partymitgliedern (Alphen zählt hier nicht dazu) die maximale Bindung erreicht, schaltet ihr den Erfolg frei.

Siehe Trophäe „Brecher des Eises“.

Siehe Trophäe „Brecher des Eises“.

Siehe Trophäe „Brecher des Eises“.

Siehe Trophäe „Brecher des Eises“.

Siehe Trophäe „Brecher des Eises“.

Verpassbar!

Hierfür müsst ihr alle 38 Eulen in Tales of Arise finden und dem Eulenkönig im Eulenwald melden. Im folgenden Guide zeigen wir euch dafür alle Fundorte:

Erhaltet ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest.

Hierfür müsst ihr die Nebenquest „Die Phantomblume von Nevira“ abschließen. In Kürze verlinken wir euch dafür einen Guide.

Hierfür müsst ihr die Nebenquest „Geistertempel“ abschließen. In Kürze verlinken wir euch dafür einen Guide.

Hierfür müsst ihr die Nebenquest „Lebe wohl, Magier“ abschließen. In Kürze verlinken wir euch dafür einen Guide.

Hierfür müsst ihr die Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“ abschließen. In Kürze verlinken wir euch dafür einen Guide.

Hierfür müsst ihr die Nebenquest „Besucher aus dem Jenseits“ abschließen. In Kürze verlinken wir euch dafür einen Guide.

Hierfür müsst ihr die Nebenquest „Erinnerungsrekreation-Maschine“ abschließen. In Kürze verlinken wir euch dafür einen Guide.

