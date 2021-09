In Tales of Arise könnt ihr euch abseits der Hauptgeschichte dem Angeln widmen und insgesamt 44 Fischarten fangen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Angelplätze, Köder und Angeln, damit ihr jeden noch so seltenen Fisch an Land zieht.

Tales of Arise Facts

Angeln freischalten und Minispiel erklärt

Das Fischen wird erst relativ spät im Spielverlauf von Tales of Arise freigeschaltet. Erst nachdem ihr das dritte Reich abgeschlossen habt und Kisara eurer Party beigetreten ist, wird das Angeln verfügbar. Dies startet automatisch über die Nebenquest „Eine Einladung zum Angeln“, wenn ihr den Talka-Teich-Weg in Menancia durchquert.

Kisara ist dabei die Frau fürs Angeln und nur mit ihr könnt ihr an den verschiedenen Angelstellen im Spiel fischen gehen. Die Nebenquest fungiert als Art Tutorial für das Angeln und bringt euch das Angel-Minispiel bei. Es funktioniert wie folgt:

Wählt im ersten Bildschirm Angel und Köder aus und überprüft rechts unten die verfügbaren Fische an diesem Angelort samt der jeweiligen Tastenkombinationen für jede Art, die ihr zum Anlocken drücken sollt. Werft dann eure Angel aus. Ihr müsst dies nicht unbedingt nur an den Stellen im Wasser machen, wo Fische in die Luft springen oder Luftblasen aufsteigen. An jeder Wasserstelle gibt es Fische. Bei Fischgründen findet ihr meist nur mehr verschiedene Arten und sie befinden sich dann bereits näher am Angelhaken. Drückt dann die jeweilige Tastenkombination für die Fischart. Herzen über den Fischen bestätigen euch die Eingabe und sie schwimmen näher an den Angelhaken, bis sie schließlich anbeißen. Ist der von euch gesuchte Fisch nicht dabei, werft die Angelschnur einfach erneut aus. Nach dem Anbeißen startet dann das eigentliche Minispiel. Bewegt die Angel entsprechend der Schwimmrichtung des Fisches und drückt die eingeblendeten Tasten bei den QTE-Events. Auf diese Weise sinkt der Ausdauerbalken des Fisches, bis ihr ihn schließlich an Land zieht.

Am Talka-Teich-Weg findet ihr zudem den Angelexperten (Grüner Punkt auf der Karte). Dieser gibt euch euer Angelnotizbuch, welches ihr im Feldhandbuch-Menü einsehen könnt. Zeigt ihm im weiteren Verlauf alle neuen Fischarten, die ihr fangt, damit er euch Belohnungen in Form von neuen Angeln und Ködern gibt.

Es ist zudem praktisch, immer wieder mit ihm zu sprechen, denn er wird euch immer die Angelplätze nennen, an denen ihr noch neue Fischarten fangen könnt. Unter anderem müsst ihr alle 44 Fische im Spiel angeln, um mit „Angelkünstler“ und „Angelgott“ zwei der Trophäen und Erfolge von Tales of Arise freizuschalten.

Alle 12 Angelplätze - Fundorte und Fischgründe

Insgesamt gibt es 12 unterschiedliche Angelplätze in Tales of Arise. Diese werden mit einem Angel-Fisch-Symbol auf der Karte markiert. Jeder Angelort hat andere Fischgründe, allerdings tauchen die meisten Arten an mehreren Angelstellen auf.

Weitere Angelplätze schaltet ihr im Spielverlauf frei, wenn ihr innerhalb der Hauptgeschichte entsprechend neue Regionen besucht. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Angelorte mit ihren entsprechenden Fischgründen.

Angelplatz #1 - Höhle der Einsamkeit (Calaglia)

Verfügbare Fische:

Höhlenmeeresbarsch (Viereck, X | X, A)

Bernsteinmakrele (Dreieck, Dreieck | Y, Y)

Korallenplattfisch (Dreieck, Viereck | Y, X)

Karasuba-Meerbrasse (X, Dreieck | A, Y)

Lacerda-Lachs (Dreieck, Dreieck | Y, Y)

Angelplatz #2 - Nevira-Eiswüste (Cyslodia)

Verfügbare Fische:

Tümpel-Buntbarsch (X, Dreieck | A, Y)

Berserker-Pirahna (Dreieck, X | Y, A)

Dreifarbiger Wels (X, Viereck | A, X)

Polarbarsch (X, Dreieck | A, Y)

Nevira-Piranha (X, X | A, A)

Gepanzerter Stör (Viereck, Dreieck | X, Y)

Angelplatz #3 - Frosttal (Cyslodia)

Verfügbare Fische:

Karett-Forelle (Dreieck, X | Y, A)

Perlmuttfarbener Hecht (Viereck, Dreieck | X, Y)

Polarbarsch (X, Dreieck | A, Y)

Azurblauer Buntbarsch (X, X | A, A)

Cyslodischer Lachs (X, Viereck | A, X)

Angelplatz #4 - Panoramahügel (Menancia)

Verfügbare Fische:

Tümpel-Buntbarsch (X, Dreieck | A, Y)

Berserker-Pirahna (Dreieck, X | Y, A)

Karett-Forelle (Dreieck, X | Y, A)

Menancianischer Barsch (X, Viereck | A, X)

Traslida-Knochenzüngler (X, Viereck | A, X)

Goldener Wels (Dreieck, X | Y, A)

Angelplatz #5 - Talka-Teich-Weg (Menancia)

Verfügbare Fische:

Dahnäischer Barsch (X, X | A, A)

Tümpel-Buntbarsch (X, Dreieck | A, Y)

Karett-Forelle (Dreieck, X | Y, A)

Menancianischer Wels (X, Viereck | A, X)

Talka-Forelle (Dreieck, Viereck | Y, X)

Angelplatz #6 - Adansee (Mahag Saar)

Verfügbare Fische:

Dahnäischer Barsch (X, X | A, A)

Berserker-Pirahna (Dreieck, X | Y, A)

Dreifarbiger Wels (X, Viereck | A, X)

Azurblauer Buntbarsch (X, X | A, A)

Schlammiger Pirarucu (X, Viereck | A, X)

Goldener Knochenzüngler (X, Viereck | A, X)

Angelplatz #7 - Adanruinen (Mahag Saar)

Verfügbare Fische:

Karett-Forelle (Dreieck, X | Y, A)

Höhlenmeeresbarsch (Viereck, X | X, A)

Smaragdfarbener Lachs (Dreieck, Dreieck | Y, Y)

Kleiner Pirarucu (X, Viereck | A, X)

Aqfotle-Knochenzüngler (Viereck, Dreieck | X, Y)

Angelplatz #8 - Frachtschiff (Verborgene Werft/Mahag Saar)

Um auf dem Frachtschiff angeln zu können, begebt euch zunächst zur verborgenen Werft in Mahag Saar und sprecht hier mit Mahavar, der mit einem grünen Punkt auf der Karte markiert wird. Wählt im Gespräch dann die Option „Zum Angelplatz fahren.“.

Verfügbare Fische:

Vespermeeresbarsch (Viereck, X | X, A)

Sardonyx-Zackenbarsch (Viereck, Dreieck | X, Y)

Granatmeerbrasse (X, Dreieck | A, Y)

Blaurückenthunfisch (Dreieck, Viereck | Y, X)

Mahag-Saar-Barrakuda (X, X | A, A)

Silberspeerfisch (Viereck, X | X, A)

Angelplatz #9 - Schimmerfallwälder (Ganath Haros)

Verfügbare Fische:

Dahnäischer Barsch (X, X | A, A)

Ganath-Haros-Piranha (Dreieck, X | Y, A)

Dreifarbiger Wels (X, Viereck | A, X)

Ganath-Haros-Wels (X, Viereck | A, X)

Grüner Hecht (X, Dreieck | A, Y)

Angelplatz #10 - Lavtumoor (Ganath Haros)

Verfügbare Fische:

Dahnäischer Barsch (X, X | A, A)

Dreifarbiger Wels (X, Viereck | A, X)

Lavtu-Buntbarsch (Dreieck, Dreieck | Y, Y)

Lavtu-Knochenzüngler (X, Viereck | A, X)

Kleiner Pirarucu (X, Viereck | A, X)

Kobalt-Forelle (Dreieck, Viereck | Y, X)

Angelplatz #11 - Nebelheim-Kalkhöhlen/Inneres Heiligtum (Ganath Haros)

Dieser Angelplatz ist erst nach Abschluss der Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“ verfügbar. In der verlinkten Lösung bekommt ihr alle Infos dafür.

Verfügbare Fische:

Ganath-Haros-Piranha (Dreieck, X | Y, A)

Perlmuttfarbener Hecht (Viereck, Dreieck | X, Y)

Azurblauer Buntbarsch (X, X | A, A)

Ganath-Haros-Wels (X, Viereck | A, X)

Nebelheim-Hecht (X, Dreieck | A, Y)

Cygni-Pirarucu (X, Dreieck | A, Y)

Angelplatz #12 - Unbewohnte Insel

Um zur unbewohnten Insel zu kommen, müsst ihr zunächst die Nebenquest „Jenseits des Grabs“ begonnen haben. In der verlinkten Lösung bekommt ihr alle Infos dafür.

Verfügbare Fische:

Vespermeeresbarsch (Viereck, X | X, A)

Tsuyukusa-Makrele (Dreieck, Dreieck | Y, Y)

Mahag-Saar-Plattfisch (Dreieck, Viereck | Y, X)

Zesti-Zackenbarsch (Viereck, Dreieck | X, Y)

Gefräßiger Barrakuda (X, X | A, A)

Alle 5 Angeln - Fundorte

Insgesamt gibt es 5 verschiedene Angeln, die ihr finden könnt. Es ist allerdings nicht unbedingt nötig, auf die beste Angel zu warten. Wir haben etwa jeden Fisch im Spiel mit dem Fischfänger (2 Sterne) angeln können. Eine bessere Angel beeinflusst nur die Schwierigkeit des Minispiels. Je besser eure Angel ist, desto schneller könnt ihr die Ausdauer der Fische verbrauchen und euch auch mehr Fehler bei den QTEs erlauben. Im Folgenden listen wir euch alle Angeln mit ihren Fundorte auf.

Migals Angel

Seltenheit: 1 Stern

Dies ist eure erste Angel, die ab Beginn verfügbar ist.

Anfängergerät

Seltenheit: 2 Sterne

Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 10 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Fischfänger

Seltenheit: 2 Sterne

Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 20 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Angelrute der Allianz

Seltenheit: 3 Sterne

Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für Kisaras ultimative Einzelkampfherausforderung (Level 60) auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia).

Tenebrae Mk.III

Seltenheit: 3 Sterne

Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 44 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Alle 20 Köder - Fundorte

Insgesamt gibt es 20 Köder im Spiel, die euch das Fangen bestimmter Fischarten erleichtern. Es ist allerdings generell möglich, jeden Fisch mit jedem Köder zu fangen. Bei der Verwendung eines Köders ist es allerdings garantiert, dass der entsprechende Fisch garantiert zu 100% spawnt, wenn ihr die Angelschnur auswerft.

Da sich manche Fische die selben Tastenkombinationen zum Anlocken teilen sind Köder hier ebenfalls hilfreich, da der gesuchte Fisch dann schneller zur Angelschnur schwimmt und der andere Fisch nicht den Platz besetzt.

Für die seltenen 3-Sterne-Fische empfehlen wir euch generell erst die passenden Köder zu suchen, da sonst die Spawnchancen bei den Angelplätzen sehr gering sind. Im Folgenden listen wir euch alle Köder im Spiel mit ihren Fundorten auf.

Anfängerpopper

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Geeignet für: Dahnäischer Barsch

Dahnäischer Barsch Fundort: Von Beginn an verfügbar.

Eleganter Schwimmer

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Geeignet für: Korallenplattfisch, Gefräßiger Barrakuda

Korallenplattfisch, Gefräßiger Barrakuda Fundort: Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 3 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Beleibter Schlammwälzer

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Geeignet für: Dreifarbiger Wels, Nebelheim-Hecht

Dreifarbiger Wels, Nebelheim-Hecht Fundort: Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 5 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Runder Popper

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Menancianischer Wels, Ganath-Haros-Wels, Zesti-Zackenbarsch

Menancianischer Wels, Ganath-Haros-Wels, Zesti-Zackenbarsch Fundort: Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 15 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Meeresschwimmer

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Höhlenmeeresbarsch, Vespermeeresbarsch, Karasuba-Meerbrasse

Höhlenmeeresbarsch, Vespermeeresbarsch, Karasuba-Meerbrasse Fundort: Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 25 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Überrotation

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Mahag-Saar-Barrakuda, Perlmuttfarbener Hecht, Cyslodischer Lachs

Mahag-Saar-Barrakuda, Perlmuttfarbener Hecht, Cyslodischer Lachs Fundort: Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 30 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Teepo-Köder

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Geeignet für: Goldener Knochenzüngler

Goldener Knochenzüngler Fundort: Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 35 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Silberreißzahnköder

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Geeignet für: Silberspeerfisch

Silberspeerfisch Fundort: Erhaltet ihr vom Angelexperten als Belohnung, nachdem ihr 40 verschiedene Fischarten gefangen habt und dann mit ihm sprecht.

Entwaffnender Köder

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Azurblauer Buntbarsch, Nevira-Piranha, Granatmeerbrasse

Azurblauer Buntbarsch, Nevira-Piranha, Granatmeerbrasse Fundort: Könnt ihr vom Händler im Gasthaus von Cysloden (Cyslodia) kaufen.

Zitternder Köder

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Geeignet für: Karett-Forelle, Menancianischer Barsch, Smaragdfarbener Lachs

Karett-Forelle, Menancianischer Barsch, Smaragdfarbener Lachs Fundort: Könnt ihr vom Händler im Gasthaus von Viscint (Menancia) kaufen.

Verführerischer Köder

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Kleiner Pirarucu, Schlammiger Pirarucu, Mahag-Saar-Plattfisch

Kleiner Pirarucu, Schlammiger Pirarucu, Mahag-Saar-Plattfisch Fundort: Könnt ihr vom Händler im Gasthaus von Niez (Mahag Saar) kaufen.

Steinklatscher

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Polarbarsch, Grüner Hecht, Lavtu-Knochenzüngler

Polarbarsch, Grüner Hecht, Lavtu-Knochenzüngler Fundort: Könnt ihr vom Händler im Gasthaus von Pelegion (Ganath Haros) kaufen.

Flatterfalle

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Geeignet für: Berserker-Pirahna, Bernsteinmakrele, Tsuyukusa-Makrele

Berserker-Pirahna, Bernsteinmakrele, Tsuyukusa-Makrele Fundort: In einer blauen Schatztruhe im Gebiet Adansee (Mahag Saar).

Unterwassertäuschung

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Geeignet für: Tümpel-Buntbarsch, Lacerda-Lachs, Sardonyx-Zackenbarsch

Tümpel-Buntbarsch, Lacerda-Lachs, Sardonyx-Zackenbarsch Fundort: In einer blauen Schatztruhe im Gebiet Adanruinen (Mahag Saar).

Stockköder

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Traslida-Knochenzüngler, Aqfotle-Knochenzüngler, Ganath-Haros-Piranha

Traslida-Knochenzüngler, Aqfotle-Knochenzüngler, Ganath-Haros-Piranha Fundort: In einer blauen Schatztruhe im Gebiet Lavtumoor (Ganath Haros).

Bienfu-Köder

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Geeignet für: Goldener Wels

Goldener Wels Fundort: In einer blauen Schatztruhe im Gebiet Forlandgebirge/Südlicher Wanderpfad (Ganath Haros).

Celestia-Walfisch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Geeignet für: Talka-Forelle, Lavtu-Buntbarsch, Blaurückenthunfisch

Talka-Forelle, Lavtu-Buntbarsch, Blaurückenthunfisch Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für Kisaras Anfänger-Einzelkampfherausforderung (Level 25) auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia).

Mieu-Versinker

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Geeignet für: Gepanzerter Stör

Gepanzerter Stör Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für Kisaras fortgeschrittene Einzelkampfherausforderung (Level 40) auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia).

Schweininchen-Pfrille

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Geeignet für: Kobalt-Forelle

Kobalt-Forelle Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für die Nebenquest „Im Einklang“ in Cysloden (Cyslodia).

Zapie-Doppelgänger

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Geeignet für: Cygni-Pirarucu

Cygni-Pirarucu Fundort: In einer blauen Schatztruhe im Gebiet Nebelheim-Kalkhöhlen/Inneres Heiligtum (Ganath Haros). Könnt ihr erst nach Abschluss der Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“ erreichen.

Alle 44 Fische - Fundorte für das Angelnotizbuch

Im Spielmenü könnt ihr unter Feldhandbuch → Angelnotizbuch alle eure gefangenen Fischarten einsehen. Insgesamt 44 Einträge können hier gelistet werden. Fische sind in Seltenheiten von 1-3 Sternen aufgeteilt. Die seltensten Fische haben sogar zwei Ausdauerbalken und sind entsprechend schwierig zu fangen.

Für diese solltet ihr den passenden Köder und mindestens eine 2-Sterne-Angel haben, um sie zu fangen. Mit der Beute von Fischen könnt ihr auch viele Rezepte zum Kochen umsetzen. Im Folgenden listen wir euch alle 44 Fische mit ihren Fundorten und besten Ködern auf, damit ihr euer Angelnotizbuch vervollständigen könnt.

Dahnäischer Barsch

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Barsch

Barsch Fundorte (Angelplätze): Talka-Teich-Weg, Adansee, Schimmerfallwälder, Lavtumoor

Talka-Teich-Weg, Adansee, Schimmerfallwälder, Lavtumoor Bester Köder: Anfängerpopper

Menancianischer Barsch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Barsch

Barsch Fundorte (Angelplätze): Panoramahügel

Panoramahügel Bester Köder: Zitternder Köder

Polarbarsch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Barsch

Barsch Fundorte (Angelplätze): Nevira-Eiswüste, Frosttal

Nevira-Eiswüste, Frosttal Bester Köder: Steinklatscher

Tümpel-Buntbarsch

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Tilapia

Tilapia Fundorte (Angelplätze): Nevira-Eiswüste, Panoramahügel, Talka-Teich-Weg

Nevira-Eiswüste, Panoramahügel, Talka-Teich-Weg Bester Köder: Unterwassertäuschung

Lavtu-Buntbarsch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Tilapia

Tilapia Fundorte (Angelplätze): Lavtumoor

Lavtumoor Bester Köder: Celestia-Walfisch

Azurblauer Buntbarsch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Tilapia

Tilapia Fundorte (Angelplätze): Frosttal, Adansee, Inneres Heiligtum

Frosttal, Adansee, Inneres Heiligtum Bester Köder: Entwaffnender Köder

Ganath-Haros-Piranha

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Piranha

Piranha Fundorte (Angelplätze): Schimmerfallwälder, Inneres Heiligtum

Schimmerfallwälder, Inneres Heiligtum Bester Köder: Stockköder

Nevira-Piranha

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Piranha

Piranha Fundorte (Angelplätze): Nevira-Eiswüste

Nevira-Eiswüste Bester Köder: Entwaffnender Köder

Berserker-Pirahna

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Piranha

Piranha Fundorte (Angelplätze): Nevira-Eiswüste, Panoramahügel, Adansee

Nevira-Eiswüste, Panoramahügel, Adansee Bester Köder: Flatterfalle

Traslida-Knochenzüngler

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Arowana

Arowana Fundorte (Angelplätze): Panoramahügel

Panoramahügel Bester Köder: Stockköder

Aqfotle-Knochenzüngler

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Arowana

Arowana Fundorte (Angelplätze): Adanruinen

Adanruinen Bester Köder: Stockköder

Lavtu-Knochenzüngler

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Arowana

Arowana Fundorte (Angelpl ätze): Lavtumoor

Lavtumoor Bester Köder: Steinklatscher

Goldener Knochenzüngler

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Beute: Königsfisch

Königsfisch Fundorte (Angelplätze): Adansee

Adansee Bester Köder: Teepo-Köder

Menancianischer Wels

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Wels

Wels Fundorte (Angelplätze): Talka-Teich-Weg

Talka-Teich-Weg Bester Köder: Runder Popper

Ganath-Haros-Wels

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Wels

Wels Fundorte (Angelplätze): Schimmerfallwälder, Inneres Heiligtum

Schimmerfallwälder, Inneres Heiligtum Bester Köder: Runder Popper

Dreifarbiger Wels

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Wels

Wels Fundorte (Angelplätze): Nevira-Eiswüste, Adansee, Schimmerfallwälder, Lavtumoor

Nevira-Eiswüste, Adansee, Schimmerfallwälder, Lavtumoor Bester Köder: Beleibter Schlammwälzer

Goldener Wels

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Beute: Königsfisch

Königsfisch Fundorte (Angelplätze): Panoramahügel

Panoramahügel Bester Köder: Bienfu-Köder

Karett-Forelle

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Forelle

Forelle Fundorte (Angelplätze): Frosttal, Panoramahügel, Talka-Teich-Weg, Adanruinen

Frosttal, Panoramahügel, Talka-Teich-Weg, Adanruinen Bester Köder: Zitternder Köder

Talka-Forelle

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Forelle

Forelle Fundorte (Angelplätze): Talka-Teich-Weg

Talka-Teich-Weg Bester Köder: Celestia-Walfisch

Kobalt-Forelle

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Beute: Königsfisch

Königsfisch Fundorte (Angelplätze): Lavtumoor

Lavtumoor Bester Köder: Schweininchen-Pfrille

Perlmuttfarbener Hecht

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Hecht

Hecht Fundorte (Angelplätze): Frosttal, Inneres Heiligtum

Frosttal, Inneres Heiligtum Bester Köder: Überrotation

Grüner Hecht

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Hecht

Hecht Fundorte (Angelplätze): Schimmerfallwälder

Schimmerfallwälder Bester Köder: Steinklatscher

Nebelheim-Hecht

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Hecht

Hecht Fundorte (Angelplätze): Inneres Heiligtum

Inneres Heiligtum Bester Köder: Beleibter Schlammwälzer

Kleiner Pirarucu

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Pirarucu

Pirarucu Fundorte (Angelplätze): Adanruinen, Lavtumoor

Adanruinen, Lavtumoor Bester Köder: Verführerischer Köder

Schlammiger Pirarucu

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Pirarucu

Pirarucu Fundorte (Angelplätze): Adansee

Adansee Bester Köder: Verführerischer Köder

Cygni-Pirarucu

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Beute: Königsfisch

Königsfisch Fundorte (Angelplätze): Inneres Heiligtum

Inneres Heiligtum Bester Köder: Zapie-Doppelgänger

Gepanzerter Stör

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Beute: Königsfisch

Königsfisch Fundorte (Angelplätze): Nevira-Eiswüste

Nevira-Eiswüste Bester Köder: Mieu-Versinker

Höhlenmeeresbarsch

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Barsch

Barsch Fundorte (Angelplätze): Höhle der Einsamkeit, Adanruinen

Höhle der Einsamkeit, Adanruinen Bester Köder: Meeresschwimmer

Vespermeeresbarsch

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Barsch

Barsch Fundorte (Angelplätze): Frachtschiff, Unbewohnte Insel

Frachtschiff, Unbewohnte Insel Bester Köder: Meeresschwimmer

Bernsteinmakrele

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Makrele

Makrele Fundorte (Angelplätze): Höhle der Einsamkeit

Höhle der Einsamkeit Bester Köder: Flatterfalle

Tsuyukusa-Makrele

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Makrele

Makrele Fundorte (Angelplätze): Unbewohnte Insel

Unbewohnte Insel Bester Köder: Flatterfalle

Mahag-Saar-Plattfisch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Plattfisch

Plattfisch Fundorte (Angelplätze): Unbewohnte Insel

Unbewohnte Insel Bester Köder: Verführerischer Köder

Korallenplattfisch

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Plattfisch

Plattfisch Fundorte (Angelplätze): Höhle der Einsamkeit

Höhle der Einsamkeit Bester Köder: Eleganter Schwimmer

Granatmeerbrasse

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Meerbrasse

Meerbrasse Fundorte (Angelplätze): Frachtschiff

Frachtschiff Bester Köder: Entwaffnender Köder

Karasuba-Meerbrasse

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Meerbrasse

Meerbrasse Fundorte (Angelplätze): Höhle der Einsamkeit

Höhle der Einsamkeit Bester Köder: Meeresschwimmer

Gefräßiger Barrakuda

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Hecht

Hecht Fundorte (Angelplätze): Unbewohnte Insel

Unbewohnte Insel Bester Köder: Eleganter Schwimmer

Mahag-Saar-Barrakuda

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Hecht

Hecht Fundorte (Angelplätze): Frachtschiff

Frachtschiff Bester Köder: Überrotation

Blaurückenthunfisch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Thunfisch

Thunfisch Fundorte (Angelplätze): Frachtschiff

Frachtschiff Bester Köder: Celestia-Walfisch

Sardonyx-Zackenbarsch

Seltenheit: 1 Stern

1 Stern Beute: Zackenbarsch

Zackenbarsch Fundorte (Angelplätze): Frachtschiff

Frachtschiff Bester Köder: Unterwassertäuschung

Zesti-Zackenbarsch

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Zackenbarsch

Zackenbarsch Fundorte (Angelplätze): Unbewohnte Insel

Unbewohnte Insel Bester Köder: Runder Popper

Lacerda-Lachs

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Lachs

Lachs Fundorte (Angelplätze): Höhle der Einsamkeit

Höhle der Einsamkeit Bester Köder: Unterwassertäuschung

Cyslodischer Lachs

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Lachs

Lachs Fundorte (Angelplätze): Frosttal

Frosttal Bester Köder: Überrotation

Smaragdfarbener Lachs

Seltenheit: 2 Sterne

2 Sterne Beute: Lachs

Lachs Fundorte (Angelplätze): Adanruinen

Adanruinen Bester Köder: Zitternder Köder

Silberspeerfisch

Seltenheit: 3 Sterne

3 Sterne Beute: Königsfisch

Königsfisch Fundorte (Angelplätze): Frachtschiff

Frachtschiff Bester Köder: Silberreißzahnköder

Habt ihr noch Fragen oder Probleme beim Angeln in Tales of Arise? Dann schreibt e suns in den Kommentaren!

