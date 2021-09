In JRPGs gehört ein Kochsystem zum guten Ton und dies ist auch in Tales of Arise nicht anders. Insgesamt könnt ihr im Spielverlauf 38 Rezepte erlernen und damit an Lagerplätzen Gerichte zubereiten, die je nach Mahlzeit andere Werte eurer Party steigern. Wir zeigen euch hier alle Fundorte der Kochrezepte, damit ihr keines verpasst.

Alle Kochrezepte in Tales of Arise finden

Insgesamt könnt ihr 38 Kochrezepte in Tales of Arise finden und diese vor dem Schlafen gehen an einem Lagerfeuer zubereiten. Rezepte bekommt ihr dabei entweder automatisch während der Hauptgeschichte, als Belohnung für Nebenquests oder ihr könnt sie aus Schatzkisten sowie als Belohnung für Kartenaktionen in der Spielwelt bekommen.

Unter anderem müsst ihr 30 der 38 Rezepte sammeln, um mit „Schnellkoch“ und „Kulinarischer Weltenbummler“ zwei der Trophäen und Erfolge von Tales of Arise freizuschalten. Ihr solltet stets den Effekt eines Rezepts aktiviert haben. Dies wird euch durch das Messer-und-Gabel-Symbol rechts unter der Minimap angezeigt.

Je nach Rezept bescheren sie euch unterschiedliche Boni für die Werte eurer Party. Dabei können die Buchstabenkürzel hinter den Effekten etwas verwirren. Sie zeigen die Stärke des jeweiligen Kocheffekts wie folgt an:

T (Tiny)

S (Small)

M (Medium)

L (Large)

Zudem könnt ihr bei vielen Rezepten bestimmen, welcher eurer Partymitglieder das Gericht kocht. Dadurch wird der Effekt verstärkt, wenn es sich um eines ihrer Lieblingsgerichte handelt. Law beispielsweise verkürzt den Effekt von Gerichten, steigert dafür aber deren Wirkung. Zudem gibt es auch einige Artefakte in Tales of Arise, die die Kocheffekte weiter verlängern.

Um einige Titel-Fertigkeiten freizuschalten, müsst ihr auch bestimmte Gerichte kochen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Kochrezepte in Tales of Arise, damit ihr keines verpasst!

Wichtiger Hinweis: Das Sandwich-Rezept ist als einziges verpassbar! Ihr könnt es nur innerhalb der Das Sandwich-Rezept ist als einziges verpassbar! Ihr könnt es nur innerhalb der Nebenquest „Eulenschutzgebiet“ bekommen, wenn ihr als Belohnung den großen Korb wählt. Achtet also auf diese Entscheidung.

Rezepte aus Schatztruhen/Kartenaktionen

Insgesamt 12 Rezepte müsst ihr selber in der Spielwelt finden, indem ihr bestimmte Schatztruhen öffnet oder Kartenaktionen ausführt, bei denen ihr NPCs mit Shionne heilt, damit sie euch Rezepte als Belohnung geben.

Rezept für Grillpilze

Reich: Calaglia

Calaglia Region: Kyrd-Garnison

Kyrd-Garnison Kocheffekt: Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 5% (8 Minuten).

Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 5% (8 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe in der Höhle im Süden.

Rezept für Grillfisch

Reich: Calaglia

Calaglia Region: Mosgul

Mosgul Kocheffekt: Stellt am Ende eines Kampfs 5 KP wieder her (5 Minuten).

Stellt am Ende eines Kampfs 5 KP wieder her (5 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe in der versteckten Sackgasse ganz im Nordosten.

Rezept für Omelette

Reich: Menancia

Menancia Region: Autelinapalast 1.OG (Bibliothek)

Autelinapalast 1.OG (Bibliothek) Kocheffekt: Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 10% (12 Minuten).

Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 10% (12 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe in der nordwestlichen Ecke der Bibliothek.

Rezept für Speckbrötchen

Reich: Menancia

Menancia Region: Autelinapalast 2.OG (Wachzimmer)

Autelinapalast 2.OG (Wachzimmer) Kocheffekt: Erhöht den Angriff der Gruppe um 8% (10 Minuten).

Erhöht den Angriff der Gruppe um 8% (10 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe an der südlichen Wand im Wachzimmer.

Rezept für Pferdesashimi

Reich: Mahag Saar

Mahag Saar Region: Niez (Hauptquartier der Finsteren Schwingen)

Niez (Hauptquartier der Finsteren Schwingen) Kocheffekt: Erhöht den Angriff der Gruppe um 12% (3 Minuten).

Erhöht den Angriff der Gruppe um 12% (3 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe im Hinterzimmer des Hauptquartiers der Finsteren Schwingen.

Rezept für Bouillabaisse

Reich: Mahag Saar

Mahag Saar Region: Adansee

Adansee Kocheffekt: Stellt am Ende eines Kampfs 10 KP wieder her (10 Minuten).

Stellt am Ende eines Kampfs 10 KP wieder her (10 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe im Turm zentral auf der Map.

Rezept für Eiscreme

Reich: Mahag Saar

Mahag Saar Region: Adanruinen

Adanruinen Kocheffekt: Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 8% (10 Minuten).

Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 8% (10 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe am Boden des Brunnens, zu dem ihr über die Leiter in der Nähe herunterklettern könnt.

Rezept für Sashimi

Reich: Ganath Haros

Ganath Haros Region: Lavtumoor

Lavtumoor Kocheffekt: Verdiene 8% mehr ERF im Kampf (10 Minuten).

Verdiene 8% mehr ERF im Kampf (10 Minuten). Fundort: Belohnung für die Heilungs-Kartenaktion von Shionne. Heilt den NPC an der markierten Stelle, um das Rezept zu erhalten.

Rezept für Hamburger

Reich: Ganath Haros

Ganath Haros Region: Forlandgebirge (Südlicher Wanderpfad)

Forlandgebirge (Südlicher Wanderpfad) Kocheffekt: Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 20% (12 Minuten).

Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 20% (12 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe in einer der Kammern auf dem Wanderpfad.

Rezept für Obstparfait

Reich: Lenegis

Lenegis Region: Wohngegend Zone 16

Wohngegend Zone 16 Kocheffekt: Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 12% (10 Minuten).

Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 12% (10 Minuten). Fundort: Belohnung für die Heilungs-Kartenaktion von Shionne. Heilt den NPC an der markierten Stelle, um das Rezept zu erhalten.

Rezept für Erdbeerkuchen

Reich: Lenegis

Lenegis Region: Wartungsflur

Wartungsflur Kocheffekt: Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 16% (10 Minuten).

Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 16% (10 Minuten). Fundort: In einer blauen Truhe im Osten der Map.

Rezept für Forelle

Reich: Sonstige

Sonstige Region: Unbewohnte Insel

Unbewohnte Insel Kocheffekt: Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 20% (5 Minuten).

Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 20% (5 Minuten). Fundort: Erst erreichbar nach Abschluss der Nebenquest „Jenseits des Grabs“. Springt nach Ende der Quest vom Hügel mit dem großen Baum auf den Vorsprung im Süden, wo ihr die blaue Truhe mit dem Rezept findet.

Rezepte aus Nebenquests

Insgesamt 20 Rezepte erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss von bestimmten Nebenquests.

Rezept für Dampfkartoffeln

Reich: Calaglia

Calaglia Region: Ulzebek

Ulzebek Kocheffekt: Stellt nach Ende eines Kampfs 5% der Maximalen KP der Gruppe wieder her (8 Minuten).

Stellt nach Ende eines Kampfs 5% der Maximalen KP der Gruppe wieder her (8 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Hunger abgewendet“.

Rezept für Kebab

Reich: Calaglia

Calaglia Region: Mosgul

Mosgul Kocheffekt: Erhöht den Angriff der Gruppe um 4% (5 Minuten).

Erhöht den Angriff der Gruppe um 4% (5 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Geheime Zutat von Doc“.

Rezept für Lohikeitto

Reich: Cyslodia

Cyslodia Region: Messia 224

Messia 224 Kocheffekt: Gegner lassen ein wenig mehr Objekte fallen (4 Minuten).

Gegner lassen ein wenig mehr Objekte fallen (4 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Hochprozentiges“.

Rezept für Apfelkuchen

Reich: Cyslodia

Cyslodia Region: Frosttal

Frosttal Kocheffekt: Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 4% (10 Minuten).

Erhöht den Elementarangriff der Gruppe um 4% (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Gourmet-Saga: Zutatenplünderung“.

Rezept für Rindereintopf

Reich: Menancia

Menancia Region: Viscint

Viscint Kocheffekt: Stellt am Ende eines Kampfs 10% der Maximalen KP der Gruppe wieder her (12 Minuten).

Stellt am Ende eines Kampfs 10% der Maximalen KP der Gruppe wieder her (12 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Gourmet-Saga: Palastdelikatesse“.

Rezept für Pfannkuchen

Reich: Menancia

Menancia Region: Viscint (Bibliothek im Autelinapalast)

Viscint (Bibliothek im Autelinapalast) Kocheffekt: Erhalte viel mehr Erz an Sammelstellen (10 Minuten).

Erhalte viel mehr Erz an Sammelstellen (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Bibliophil“.

Rezept für Grillhähnchen

Reich: Mahag Saar

Mahag Saar Region: Niez

Niez Kocheffekt: Lässt dich leichter auffinden beim Kontakt mit gegnerischen Icons (5 Minuten).

Lässt dich leichter auffinden beim Kontakt mit gegnerischen Icons (5 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Stadterneuerung“.

Rezept für Curry

Reich: Mahag Saar

Mahag Saar Region: Niez (Gasthaus)

Niez (Gasthaus) Kocheffekt: Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 15% (10 Minuten).

Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 15% (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Kisaras Kochschule“.

Rezept für Sandwich (Verpassbar!)

Reich: Mahag Saar

Mahag Saar Region: Niez

Niez Kocheffekt: Lässt dich schwieriger auffinden beim Kontakt mit gegnerischen Icons (10 Minuten).

Lässt dich schwieriger auffinden beim Kontakt mit gegnerischen Icons (10 Minuten). Fundort: Mögliche Belohnung während der Nebenquest „Eulenschutzgebiet“. Allerdings nur, wenn ihr als Belohnung den „Großen Korb“ auswählt!

Rezept für Vitamintrunk

Reich: Mahag Saar

Mahag Saar Region: Aqfotle-Hügellandschaft

Aqfotle-Hügellandschaft Kocheffekt: Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 15% (10 Minuten).

Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 15% (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Gourmet-Saga: Prärieduft“.

Rezept für Sushi

Reich: Ganath Haros

Ganath Haros Region: Diestelum

Diestelum Kocheffekt: Verdiene 16% mehr ERF im Kampf (5 Minuten).

Verdiene 16% mehr ERF im Kampf (5 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“.

Rezept für Gegrilltes Schweininchen

Reich: Ganath Haros

Ganath Haros Region: Diestelum

Diestelum Kocheffekt: Verdiene etwas mehr Kampfpunkte im Kampf (12 Minuten).

Verdiene etwas mehr Kampfpunkte im Kampf (12 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Vermisster Liebhaber“.

Rezept für Fischsteak

Reich: Ganath Haros

Ganath Haros Region: Pelegion (Ebene 1)

Pelegion (Ebene 1) Kocheffekt: Verdiene 12% mehr ERF im Kampf (12 Minuten).

Verdiene 12% mehr ERF im Kampf (12 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Pelegions Zeugelmaskottchen“.

Rezept für Mabo-Curry

Reich: Ganath Haros

Ganath Haros Region: Pelegion (Ebene 2)

Pelegion (Ebene 2) Kocheffekt: Stellt am Ende eines Kampfs 15 KP wieder her (15 Minuten).

Stellt am Ende eines Kampfs 15 KP wieder her (15 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Gourmet-Saga: Weich und fluffig“.

Rezept für Shionnes Pfannkuchen

Reich: Menancia

Menancia Region: Viscint (Gasthaus)

Viscint (Gasthaus) Kocheffekt: Stellt am Ende eines Kampfs 20% der Maximalen KP der Gruppe wieder her (10 Minuten).

Stellt am Ende eines Kampfs 20% der Maximalen KP der Gruppe wieder her (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“.

Rezept für Dohalims Pfannkuchen

Reich: Menancia

Menancia Region: Viscint (Gasthaus)

Viscint (Gasthaus) Kocheffekt: Lässt dich mit viel höherer Wahrscheinlichkeit seltenes Erz an Sammelstellen finden (10 Minuten).

Lässt dich mit viel höherer Wahrscheinlichkeit seltenes Erz an Sammelstellen finden (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“.

Rezept für Hootles Pfannkuchen

Reich: Menancia

Menancia Region: Viscint (Gasthaus)

Viscint (Gasthaus) Kocheffekt: Gegner lassen viel mehr Objekte fallen (10 Minuten).

Gegner lassen viel mehr Objekte fallen (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“.

Rezept für „Murus Flegit“-Haferbrei

Reich: -

- Region: -

- Kocheffekt: Stellt am Ende eines Kampfs 20 KP wieder her (10 Minuten).

Stellt am Ende eines Kampfs 20 KP wieder her (10 Minuten). Fundort: Erhaltet ihr nach Abschluss der Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“ automatisch, wenn ihr das nächste Mal an einem Lagerfeuer rastet.

Rezept für Würstchen

Reich: Calaglia

Calaglia Region: Flammengraben (Östliche Seite)

Flammengraben (Östliche Seite) Kocheffekt: Erhöht den Angriff der Gruppe um 16% (5 Minuten).

Erhöht den Angriff der Gruppe um 16% (5 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „In die Grotte“.

Rezept für Gladys‘ Donuts

Reich: Calaglia

Calaglia Region: Mosgul

Mosgul Kocheffekt: Verdiene deutlich mehr Kampfpunkte im Kampf (10 Minuten).

Verdiene deutlich mehr Kampfpunkte im Kampf (10 Minuten). Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Globale Verbindung“.

Rezepte aus Hauptquests

6 Rezepte erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf nach gewissem Fortschritt in der Hauptgeschichte.

Rezept für Haferbrei

Reich: -

- Region: -

- Kocheffekt: Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 5% (10 Minuten).

Erhöht die Verteidigung der Gruppe um 5% (10 Minuten). Fundort: Von Beginn an verfügbar.

Rezept für Gemüsesuppe

Reich: Cyslodia

Cyslodia Region: Weiße Silberebenen

Weiße Silberebenen Kocheffekt: Lässt dich mit höherer Wahrscheinlichkeit seltenes Erz an Sammelstellen finden (8 Minuten).

Lässt dich mit höherer Wahrscheinlichkeit seltenes Erz an Sammelstellen finden (8 Minuten). Fundort: Erhaltet ihr automatisch während der Hauptquest „Land des Funkelglanzes“.

Rezept für Gemüsesaft

Reich: Cyslodia

Cyslodia Region: Weiße Silberebenen

Weiße Silberebenen Kocheffekt: Erhöht die erhaltene Menge Erz an Sammelstellen (10 Minuten).

Erhöht die erhaltene Menge Erz an Sammelstellen (10 Minuten). Fundort: Erhaltet ihr automatisch während der Hauptquest „Land des Funkelglanzes“.

Rezept für Käsefondue

Reich: Menancia

Menancia Region: Autelinapalast (Kammer des Lords)

Autelinapalast (Kammer des Lords) Kocheffekt: Verdiene ein wenig mehr Kampfpunkte im Kampf (10 Minuten).

Verdiene ein wenig mehr Kampfpunkte im Kampf (10 Minuten). Fundort: Erhaltet ihr automatisch während der Hauptquest „Kelzaliks Revolte“.

Rezept für Gnocchi

Reich: Menancia

Menancia Region: Viscint

Viscint Kocheffekt: Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 10% (10 Minuten).

Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe um 10% (10 Minuten). Fundort: Erhaltet ihr automatisch während der Hauptquest „Kisaras Ideale“.

Rezept für Blattfisch

Reich: Menancia

Menancia Region: Viscint

Viscint Kocheffekt: Verdiene 4% mehr ERF im Kampf (10 Minuten).

Verdiene 4% mehr ERF im Kampf (10 Minuten). Fundort: Erhaltet ihr automatisch während der Hauptquest „Kisaras Ideale“.

DLC-Rezepte für Vorbesteller

Sofern ihr Tales of Arise vorbestellt habt, bekommt ihr zudem noch folgende vier DLC-Rezepte spendiert: