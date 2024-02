Tomb Raider Remastered: Alle Cheats für die ersten 3 Teile

In den Remastered-Versionen von Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 und Tomb Raider 3 könnt ihr wie früher Cheats eingeben und so einfach Level überspringen, unendlich Munition und Waffen freischalten oder sogar Lara explodieren lassen. An dieser Stelle findet ihr eine Übersicht über alle Cheats und wie ihr sie eingeben könnt.

So gebt ihr Cheats ein

Die Cheats für die ersten drei Abenteuer von Lara funktionieren sowohl in den Originalspielen als auch in den Remastered-Versionen von Tomb Raider 1-3. Ihr gebt sie ganz einfach im normalen Spielverlauf ein. Wichtig ist dabei nur, dass ihr die klassische Panzersteuerung benutzt, mit moderner Steuerung klappt es nicht! Einmal aktiviert, könnt ihr dann wieder zur modernen Steuerung wechseln, die Cheat-Effekte bleiben weiterhin aktiv.

Achievement-Jäger aufgepasst! Aktivierte Cheats blockieren den Fortschritt bei Trophäen und Erfolgen!

In jedem Tomb-Raider-Teil könnt ihr die gleichen Cheats aktivieren, nur die Eingabe ist je nach Serienteil etwas unterschiedlich. Bei Tomb Raider 3 gibt es zudem einen zusätzlichen Cheat. Alle nötigen Tastenkombinationen und Effekte entnehmt ihr den folgenden Tabellen.

Tomb Raider 1 Cheats

Cheat Tastenkombination Level überspringen Schritt nach vorne → Schritt nach hinten → 3-mal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → Nach vorne springen Alle Waffen & Unendlich Munition Schritt nach vorne → Schritt nach hinten → 3-mal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → Nach hinten springen

Tomb Raider 2 Cheats

Cheat Tastenkombination Level überspringen Leuchtfackel ausrüsten → Schritt nach vorne → Schritt nach hinten → 3-mal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → Nach vorne springen Alle Waffen & Unendlich Munition Leuchtfackel ausrüsten → Schritt nach vorne → Schritt nach hinten → 3-mal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → Nach hinten springen Lara explodiert Schritt nach vorne → Schritt nach hinten → 3-mal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → Nach hinten springen

Tomb Raider 3 Cheats

Cheat Tastenkombination Level überspringen Pistolen ziehen → Schritt nach hinten → Schritt nach vorne → In die Hocke gehen → Aus der Hocke gehen → 3-mal im Uhrzeigersinn drehen → Nach vorne springen Alle Waffen & Unendlich Munition Pistolen ziehen → Schritt nach hinten → Schritt nach vorne → In die Hocke gehen → Aus der Hocke gehen → 3-mal im Uhrzeigersinn drehen → Nach hinten springen Lara explodiert Schritt nach vorne → Schritt nach hinten → 3-mal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → Nach hinten springen Maximale Gesundheit Xbox: RT, RT, LT, RT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, LT, LT, RT, LT, LT, LT, LT, LT

RT, RT, LT, RT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, LT, LT, RT, LT, LT, LT, LT, LT Playstation: R2, R2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, L2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, L2

R2, R2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, L2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, L2 Switch: ZR, ZR, ZL, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZL

Falls ihr ansonsten in den Spielen mal nicht weiterkommt, werft einen Blick in unsere Komplettlösungen für Tomb Raider 1 und Tomb Raider 2.

