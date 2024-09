NfS Hot Pursuit Remastered: Wagenliste mit allen Autos und Stats

Von Aston Martin bis Lamborghini: Need for Speed Hot Pursuit Remastered bietet viele Marken und Fahrzeuge. Ihr sucht eine komplette Auflistung mitsamt aller Stats, Höchstgeschwindigkeiten und Baujahre? Wir haben alle Werte für euch in einer Übersicht zusammengetragen!

Fahrzeugliste für Need for Speed Hot Pursuit

In Hot Pursuit gibt es fünf Fahrzeugklassen. In der Kampagne können immer nur die Fahrzeuge ausgewählt werden, die zu der Mission gehören. Anfangs sind das noch Muscle-Cars wie der Dodge Charger, später könnt ihr mit Fahrzeugen wie dem Bugatti Veyron fahren.



Durch die Trennung in Klassen könnt ihr auch nur Fahrzeuge auswählen, mit denen die Missionen komfortabel abgeschlossen werden können. Es gibt also keine falsche Wahl. Nehmt, was euch am besten gefällt. Wenn ihr dennoch die besten Stats in einer Mission haben wollt, solltet ihr immer das neuste Fahrzeug nehmen.

Hot Pursuit’s Alleinstellungsmerkmal in der Need-for-Speed-Reihe ist die Möglichkeit, aus zwei Fraktionen zu wählen. Ihr könnt als Cop oder Racer spielen. Die Trennung in Fahrzeugklassen gilt bei beiden, aber die Fahrzeuge der Racer können zum Beispiel unterschiedliche Farben haben.

Außerdem unterscheiden sich die Namen der Fahrzeugklassen.

Im Einzelnen sind das:

Racer Klasse 1 – Sport-Serie

Racer Klasse 2 – Performance-Serie

Racer Klasse 3 – Super-Serie

Racer Klasse 4 – Exoten-Serie

Racer Klasse 5 – Hyper-Serie

Cop Klasse 1 - Einheit: Verkehrspolizei

Cop Klasse 2 - Einheit: Highway-Streife

Cop Klasse 3 - Einheit: Schnelleinsatz

Cop Klasse 4 – Einheit: Geschwindigkeitskontrolle

Cop Klasse 5 – Einheit: Spezialeinsatz

Im Folgenden zeigen wir euch alle Fahrzeuge aus den jeweiligen Klassen mit allen wichtigen Statistiken und Informationen.

Fahrzeugliste Racer Sport-Serie

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Porsche 911 Turbo 1982 161 mph 0 auf 62 in 5,40s 300 5500 Hinterrad n. a. 1982 Porsche Boxster Spyder 166 mph 0 auf 62 in 4,90s 320 7200 Hinterrad 61.200 2010 Mazda RX-8 146 mph 0 auf 62 in 6,20s 232 8200 Hinterrad 30.000 2009 Dodge Charger SRT8 165 mph 0 auf 62 in 5,00s 425 6200 Hinterrad 40.000 2010 Mitsubishi Lancer Evolution X 148 mph 0 auf 62 in 4,90s 291 6500 Allrad 35.000 2010 BMW Z4 sDrive35is 166 mph 0 auf 62 in 4,80s 340 5800 Hinterrad 60.000 2010 Nissan 370Z Roadster n. a. n. a. 332 7000 Hinterrad 43.670 2010 Subaru Impreza WRX STI 160 mph 0 auf 62 in 4.70s 305 6000 Allrad 35.000 2010 Nissan 370Z n. a. n. a. 332 7000 Hinterrad 30.410 2009

Fahrzeugliste Racer Performance-Serie

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Chevrolet Camaro SS 180 mph 0 auf 62 in 4,70s 422 5000 Hinterrad 55.000 2010 Audi TT RS 155 mph 0 auf 62 in 4,60s 340 5400 Allrad 65.000 2011 Maserati GranCabrio 176 mph 0 auf 62 in 5,30s 433 7000 Hinterrad 130.000 2009 Jaguar XKR 174 mph 0 auf 62 in 4,80s 510 6000 Hinterrad 96.000 2009 BMW M3 E92 183 mph 0 auf 62 in 4,80s 420 8000 Hinterrad 75.000 2010 Dodge Challenger SRT8 170 mph 0 auf 62 in 4,70s 425 6200 Hinterrad 38.000 2008 Porsche 911 Targa 4S 183 mph 0 auf 62 in 4,70s 385 6500 Allrad 108.880 2010 Maserati GranTurismo S 183 mph 0 auf 62 in 4,90s 433 7000 Hinterrad 135.000 2009 Alfa Romeo 8C Competizione Spider 180 mph 0 auf 62 in 4,40s 450 7000 Hinterrad 240.000 2008 Alfa Romeo 8C Competizione 181 mph 0 auf 62 in 4,20s 450 7000 Hinterrad 200.000 2007 Ford GT500 Shelby 185 mph 0 auf 62 in 4,20s 540 6200 Hinterrad 45.000 2010 Maserati Quattroporte Sport GT S 177 mph 0 auf 62 in 5,10s 433 7000 Hinterrad 135.000 2009 Porsche Cayman S 171 mph 0 auf 62 in 4,60s 320 7200 Hinterrad 65.000 2010

Fahrzeugliste Racer Super-Serie

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Porsche 959 197 mph 0 auf 62 in 3,70s 450 6500 Allrad n. a. 1988 Lamborghini Countach 5000 QV 185 mph 0 auf 62 in 4,80s 448 7000 Hinterrad n. a. 1983 Porsche 911 Speedster 189 mph 0 auf 62 in 4,60s 408 7300 Allrad n. a. 2011 Porsche 911 Turbo S Cabriolet 196 mph 0 auf 62 in 3,20s 530 6250 Allrad 172.100 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport 188 mph 0 auf 62 in 4,00s 436 5900 Hinterrad 60.000 2010 Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro 195 mph 0 auf 62 in 4,00s 525 8000 Allrad 175.000 2010 Aston Martin DBS Volante 191 mph 0 auf 62 in 4,30s 510 6500 Hitnerrad 285.000 2009 Lamborghini Gallardo LP 560-4 202 mph 0 auf 62 in 3,70s 552 8000 Allrad 200.000 2008 Ford GT500 Super Snake 200 mph 0 auf 62 in 3,70s 750 6200 Hinterrad 80.000 2010 Porsche 911 GT3 RS 193 mph 0 auf 62 in 3,80s 450 7900 Hinterrad 135.000 2010 Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4 201 mph 0 auf 62 in 3,90s 552 8000 Allrad 240.000 2009 Mercedes SLS AMG 197 mph 0 auf 62 in 3,70s 563 6800 Hinterrad 290.000 2010 Nissan GT-R SpecV n. a. n. a. 485 6400 Allrad n. a. 2009 BMW M6 Cabrio 200 mph 0 auf 62 in 4,60s 500 7500 Hinterrad 108.150 2007 Aston Martin V12 Vantage 190 mph 0 auf 62 in 4,20s 510 6500 Hinterrad 220.000 2009 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 201 mph 0 auf 62 in 3,40s 562 8000 Allrad 270.000 2010 Mercedes SL 65 AMG Black Series 199 mph 0 auf 62 in 3.70s 661 5400 Hinterrad 290.000 2009 Porsche 918 Spyder 199 mph 0 auf 62 in 3,20s n a. n. a. Allrad n. a. 2010 Aston Martin DBS 191 mph 0 auf 62 in 4,30s 510 6500 Hinterrad 265.000 2008 Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro 196 mph 0 auf 62 in 3,90s 525 8000 Allrad 160.000 2011 Chevrolet Corvette Z06 198 mph 0 auf 62 in 3,90s 505 6300 Hinterrad 75.000 2006 Dodge Viper SRT10 202 mph 0 auf 62 in 3,70s 600 6100 Hinterrad 90.000 2008 Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni 199 mph 0 auf 62 in 3,90s 542 8000 Hinterrad 219.800 2009 Dodge Viper SRT10 Final Edition 202 mph 0 auf 62 in 4,00s 600 6000 Hinterrad 99.650 2010 Porsche Panamera Turbo 188 mph 0 auf 62 in 3,80s 500 6000 Allrad 135.300 2010

Der Lamborghini Sesto Elemento ist eines der späteren Fahrzeuge

Fahrzeugliste Racer Exoten-Serie

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Bentley Continental Supersports Coupe 204 mph 0 auf 62 in 3,70s 621 6000 Allrad 267.000 2010 Ford GT 205 mph 0 auf 62 in 3,60s 550 6500 Hinterrad 165.000 2006 McLaren MP4-12C n. a. n. a. n a. n. a. Hinterrad n. a. n. a. Porsche Carrera GT 201 mph 0 auf 62 in 3,80s 612 8000 Hinterrad 510.000 2006 Lamborghini Murciélago LP 640 211 mph 0 auf 62 in 3,40s 631 8000 Allrad 360.000 2006 Lamborghini Sesto Elemento 201 mph 0 auf 62 in 2,50s 562 8000 Allrad n. a. n. a. Chevrolet Corvette ZR1 205 mph 0 auf 62 in 3,40s 628 6500 Hinterrad 115.000 2009 Pagani Zonda Cinque 217 mph 0 auf 62 in 3,20s 678 6150 Hinterrad 1.800.000 2009 Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition) 217 mph 0 auf 62 in 3,20s 678 6150 Hinterrad 1.800.000 2009 Aston Martin One-77 221 mph n. a. n a. n. a. Hinterrad 1.350.000 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce 209 mph 0 auf 62 in 3,10s 661 8000 Allrad 450.000 2009 Dodge Viper SRT10 ACR 202 mph 0 auf 62 in 3,50s 600 6100 Hinterrad 100.000 2008 Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition) 217 mph 0 auf 62 in 3,20s 678 6150 Hinterrad 1.800.000 2010 Pagani Zonda Cinque Roadster 217 mph 0 auf 62 in 3,20s 678 6150 Hinterrad 1.800.000 2010 Lamborghini Reventón Roadster 205 mph 0 auf 62 in 3,40s 661 8000 Allrad 1.600.000 2010 Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster 205 mph 0 auf 62 in 3,40s 650 8000 Allrad 378.000 2010 Lamborghini Diablo SV 204 mph 0 auf 62 in 3.80s 510 7100 Hinterrad n. a. 1996 Porsche 911 GT2 RS 205 mph 0 auf 62 in 3,40s 620 6500 Hinterrad 245.000 2010 Bentley Continental Supersports Cabriolet 202 mph 0 auf 62 in 4,10s 621 6000 Allrad 280.400 2010 Lamborghini Reventón 211 mph 0 auf 62 in 3,40s 641 8000 Allrad 1.350.000 2007

Fahrzeugliste Racer Hyper-Serie

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Koenigsegg CCX 242 mph 0 auf 62 in 3,10s 806 6900 Hinterrad 540.000 2006 McLaren F1 240 mph 0 auf 62 in 3,20s 618 7500 Hinterrad 970.000 1994 Koenigsegg Agera 242 mph 0 auf 62 in 3,10s 806 6900 Hinterrad 1.000.000 2010 Koenigsegg CCXR Edition 250 mph 0 auf 62 in 2,80s 1018 7000 Hinterrad 1.800.000 2008 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 253 mph 0 auf 62 in 2,70s 987 6000 Allrad 1.550.000 2009 Bugatti Veyron 16.4 253 mph 0 auf 62 in 2,50s 1001 6000 Allrad 1.400.000 2008 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 258 mph 0 auf 62 in 2,50s 1200 6400 Allrad n. a. 2010 Gumpert Apollo S 224 mph 0 auf 62 in 3,00s 700 6500 Hinterrad 360.000 2009

Fahrzeugliste Cop Einheit: Verkehrspolizei

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Porsche 911 Turbo 1982 161 mph 0 auf 62 in 5,40s 300 5500 Hinterrad n. a. 1982 Ford Crown Victoria Interceptor 130 mph 0 auf 62 in 8,50s 250 4900 Hinterrad 20.000 2008 Subaru Impreza WRX STI 160 mph 0 auf 62 in 4.70a 305 6000 Allrad 35.000 2010 Mazda RX-8 146 mph 0 auf 62 in 6,20s 232 8200 Hinterrad 30.000 2009 Ford Police Interceptor Concept 133 mph 0 auf 62 in 5,20s 365 5500 Allrad 40.000 2010 Nissan 370Z n. a. n. a. 332 7000 Hinterrad 30.410 2009 Dodge Charger SRT8 165 mph 0 auf 62 in 5,00s 425 6200 Hinterrad 40.000 2010 Mitsubishi Lancer Evolution X 148 mph 0 auf 62 in 4,90s 291 6500 Allrad 35.000 2010

Fahrzeugliste Cop Einheit: Highway-Streife

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Porsche Cayman S 171 mph 0 auf 62 in 4,60s 320 7200 Hinterrad 65.000 2010 Audi TT RS 155 mph 0 auf 62 in 4,60s 340 5400 Allrad 65.000 2011 Porsche 911 Targa 4S 183 mph 0 auf 62 in 4,70s 385 6500 Allrad 108.880 2010 Maserati GranTurismo S 183 mph 0 auf 62 in 4,90s 433 7000 Hinterrad 135.000 2009 Ford GT500 Shelby 185 mph 0 auf 62 in 4,20s 540 6200 Hinterrad 45.000 2010 Dodge Challenger SRT8 170 mph 0 auf 62 in 4,70s 425 6200 Hinterrad 38.000 2008 Chevrolet Camaro SS 180 mph 0 auf 62 in 4,70s 422 5000 Hinterrad 55.000 2010 Alfa Romeo 8C Competizione 181 mph 0 auf 62 in 4,20s 450 7000 Hinterrad 200.000 2007 Maserati Quattroporte Sport GT S 177 mph 0 auf 62 in 5,10s 433 7000 Hinterrad 135.000 2009 BMW M3 E92 183 mph 0 auf 62 in 4,80s 420 8000 Hinterrad 75.000 2010 Jaguar XKR 174 mph 0 auf 62 in 4,80s 510 6000 Hinterrad 96.000 2009

Fahrzeugliste Cop Einheit: Schnelleinsatz

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Porsche 911 Speedster 189 mph 0 auf 62 in 4,60s 408 7300 Allrad n. a. 2011 Lamborghini Countach 5000 QV 185 mph 0 auf 62 in 4,80s 448 7000 Hinterrad n. a. 1983 Porsche 959 197 mph 0 auf 62 in 3,70s 450 6500 Allrad n. a. 1988 Aston Martin DBS 191 mph 0 auf 62 in 4,30s 510 6500 Hinterrad 265.000 2008 Lamborghini Gallardo LP 560-4 202 mph 0 auf 62 in 3,70s 552 8000 Allrad 200.000 2008 Porsche Panamera Turbo 188 mph 0 auf 62 in 3,80s 500 6000 Allrad 135.300 2010 Chevrolet Corvette Z06 198 mph 0 auf 62 in 3,90s 505 6300 Hinterrad 75.000 2006 Dodge Viper SRT10 202 mph 0 auf 62 in 3,70s 600 6100 Hinterrad 90.000 2008 Mercedes SLS AMG 197 mph 0 auf 62 in 3,70s 563 6800 Hinterrad 290.000 2010 Ford GT500 Super Snake 200 mph 0 auf 62 in 3,70s 750 6200 Hinterrad 80.000 2010 Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni 199 mph 0 auf 62 in 3,90s 542 8000 Hinterrad 219.800 2009 Nissan GT-R SpecV n. a. n. a. 485 6400 Allrad n. a. 2009 Aston Martin V12 Vantage 190 mph 0 auf 62 in 4,20s 510 6500 Hinterrad 220.000 2009 Porsche 911 GT3 RS 193 mph 0 auf 62 in 3,80s 450 7900 Hinterrad 135.000 2010 Mercedes SL 65 AMG Black Series 199 mph 0 auf 62 in 3.70s 661 5400 Hinterrad 290.000 2009 Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro 196 mph 0 auf 62 in 3,90s 525 8000 Allrad 160.000 2011 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 201 mph 0 auf 62 in 3,40s 562 8000 Allrad 270.000 2010

Eines der besten Fahrzeuge der Polizei ist der Koenigsegg Agera

Fahrzeugliste Cop Einheit: Geschwindigkeitskontrolle

Name Höchst-geschwindigkeit Beschleunigung PS U/Min Antrieb Preis Baujahr Ford GT 205 mph 0 auf 62 in 3,60s 550 6500 Hinterrad 165.000 2006 Bentley Continental Supersports Coupe 204 mph 0 auf 62 in 3,70s 621 6000 Allrad 267.000 2010 Lamborghini Murciélago LP 640 211 mph 0 auf 62 in 3,40s 631 8000 Allrad 360.000 2006 Dodge Viper SRT10 ACR 202 mph 0 auf 62 in 3,50s 600 6100 Hinterrad 100.000 2008 Chevrolet Corvette ZR1 205 mph 0 auf 62 in 3,40s 628 6500 Hinterrad 115.000 2009 Porsche Carrera GT 201 mph 0 auf 62 in 3,80s 612 8000 Hinterrad 510.000 2006 Lamborghini Sesto Elemento 201 mph 0 auf 62 in 2,50s 562 8000 Allrad n. a. n. a. Lamborghini Reventón 211 mph 0 auf 62 in 3,40s 641 8000 Allrad 1.350.000 2007 McLaren MP4-12C n. a. n. a. n a. n. a. Hinterrad n. a. n. a. Aston Martin One-77 221 mph n. a. n a. n. a. Hinterrad 1.350.000 2010 Pagani Zonda Cinque 217 mph 0 auf 62 in 3,20s 678 6150 Hinterrad 1.800.000 2009 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce 209 mph 0 auf 62 in 3,10s 661 8000 Allrad 450.000 2009 Lamborghini Diablo SV 204 mph 0 auf 62 in 3.80s 510 7100 Hinterrad n. a. 1996 Porsche 911 GT2 RS 205 mph 0 auf 62 in 3,40s 620 6500 Hinterrad 245.000 2010

Fahrzeugliste Cop Einheit: Spezialeinsatz