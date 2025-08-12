Word: Falzmarken für Briefe einfügen

Sobald man Briefe in länglichen Fensterumschlägen verschicken will, kann man in Word Falzmarken gebrauchen. Ansonsten wird es immer eine ziemliche Fummelei, bis die Adresse richtig im Fenster sitzt. Wie ihr die Falzmarken in eure Briefvorlage einsetzt, erklären wir euch jetzt.

Erster Schritt: In Word Falzmarken einzeichnen

Die Word-Falzmarken sollen sich auf der linken Seite des Blattes befinden und dort kennzeichnen, wo das Papier geknickt werden muss. Dazu legt ihr diese Marken in der Kopfzeile an – so widersinnig das klingen mag. Das muss dort sein, damit ihr nicht irgendwo mitten im Text einen formatierten Zeilenumbruch habt.

In Word wird die Falzmarke als Linie gezeichnet (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

So zeichnet man in Word die Falzmarke ein:

Die nun folgenden Schritte müsst ihr zweimal wiederholen. Zeichnet dabei einfach zwei kurze, möglichst horizontale Linien – egal an welcher Position. Alle weiteren Einstellungen erfolgen im nächsten Schritt.

Führt einen Doppelklick in die Kopfzeile aus, um sie zu aktivieren. Wechselt dann im Menüband zum Reiter „Einfügen“. Links seht ihr das Icon „Formen“. Klickt darauf, um ein Auswahlmenü zu öffnen. Im Bereich „Linien“ wählt ihr das erste Liniensymbol. Der Cursor verwandelt sich in ein Kreuz. Zeichnet damit eine kurze Linie irgendwo am linken Rand. Die genaue Position und Länge wird später festgelegt. Wiederholt diese Schritte für die zweite Linie.

Nun habt ihr am Rand zwei kurze, bläuliche Linien, von denen eine noch zwei Kreise am Ende aufweist. Diese Linien müssen so formatiert werden, dass sie die richtige Länge und Position haben.

Die Falzmarken genau positionieren

Falzmarken sollen den Text nicht stören. Dazu positioniert ihr sie am besten nahe am linken Seitenrand. Die richtige Höhe drittelt die Seite ungefähr, sodass sie perfekt in längliche Umschläge passt. Um diese Vorgaben zu erfüllen, sollten die Falzmarken 0,5 cm von links und 9,9 beziehungsweise 19,8 cm vom oberen Rand positioniert werden.

So wird in Word die Position der Falzmarken bestimmt (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das macht ihr so:

Klickt auf die erste Falzmarke, um sie auszuwählen. Rechts neben der Marke seht ihr ein Icon mit Strichen und einer Kurve. Klickt mit der rechten Maustaste darauf. Im nachfolgenden Menü wählt die Option „Position auf der Seite fixieren“ und klickt anschließend unten auf „Weitere anzeigen“. Es öffnet sich das oben zu sehende Fenster. Im Reiter „Position“ setzt ihr horizontal für die erste Linie die „Absolute Position“ auf „0,5 cm rechts von Seite“. Bei „Vertikal“ setzt ihr sie „9,9 cm unterhalb von Seite“. Klickt dann auf den Reiter „Größe“. Die Höhe bleibt bei 0 cm. Die Breite setzt ihr auf „Absolut 0,3 cm“. Speichert diese Einstellungen mit „OK“ ab und die Linie springt zur gewünschten Position.

Für die zweite Linie setzt ihr die

absolute horizontale Position auf „ 0,5 cm rechts von Seite “.

auf „ “. und die absolute vertikale Position auf „ 19,8 cm unterhalb Seite “.

auf „ “. Bei „Größe“ gelten auch hier: Höhe 0 cm, absolute Breite 0,3 cm.

Probiert es aus. Jetzt könnt ihr eure Briefe perfekt falten. Falls ihr noch eine Markierung für den Locher setzen wollt:

Nehmt denselben Randabstand.

Wählt als absolute vertikale Position 14,85 cm.

Dann könnt ihr die Spitze des Lochers genau an der Marke ansetzen, mit der die Seitenmitte markiert ist. Auf diese Weise lässt sich das Papier sauber an der korrekten Position lochen.