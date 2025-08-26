Mercedes-Navi updaten: Diese Wege gibt es

Bei Mercedes gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Navi-Update durchzuführen. Wie das funktioniert, hängt vom Modell, Baujahr und verbautem Infotainmentsystem ab.

Über Mercedes me / MBUX (neuere Modelle ab ca. 2018)

Bei neueren Modellen mit dem modernen MBUX-System läuft die Aktualisierung besonders bequem. Hier reicht es, das Fahrzeug mit dem Internet zu verbinden. Das geht entweder über die integrierte SIM-Karte oder per Smartphone-Hotspot. Über das Menü im Infotainmentsystem lässt sich das Kartenupdate starten, der Download erfolgt dann automatisch „over the air“. Die Installation läuft im Hintergrund, sodass man das Auto währenddessen wie gewohnt nutzen kann.

Voraussetzung: Das Auto ist mit dem MBUX-System und einem aktiven Mercedes-me-Connect-Account ausgestattet.

Das Auto ist mit dem und einem aktiven ausgestattet. Updates werden over the air (OTA) heruntergeladen.

(OTA) heruntergeladen. Im MBUX-Menü zu Navigation → Karten-Update gehen. Falls eine Internetverbindung besteht, zum Beispiel über eine eingebaute SIM-Karte oder einen Smartphone-Hotspot, lädt das System die Updates automatisch herunter. Die Installation läuft im Hintergrund, ihr müsst das Auto nicht in die Werkstatt bringen.



Über USB-Stick / SD-Karte (ältere Systeme, z. B. COMAND oder Audio 20)

Hier funktioniert das Update nicht OTA, sondern über einen PC und den Mercedes-Benz Download Manager.

Einen leeren USB-Stick (mind. 32 GB, FAT32 formatiert) ins Fahrzeug stecken. Das Auto schreibt eine Art „Schlüsseldatei“ auf den Stick. Am PC den Mercedes-Benz Download Manager installieren. Mit der Schlüsseldatei den Download starten. Die aktuelle Kartenversion wird auf den Stick kopiert. Steckt den Stick wieder ins Infotainment-System im Auto. Das Update wird automatisch erkannt und installiert. Je nach Umfang kann das bis zu 1 Stunde dauern.

Der Download Manager ist nicht öffentlich zugänglich. Er wird nur für berechtigte Nutzer über das Mercedes-me-Portal bereitgestellt. Den Link zum Download-Manager findet ihr also in eurem Mercedes-me-Konto (hier einloggen).

Mercedes: Navi per DVD updaten

Öffnet diese Webseite. Dort könnt ihr die passende Navigations-CD anhand eures Fahrzeug-Modells oder per Eingabe eurer Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) / Fahrgestellnummer kaufen. Die FIN findet ihr im Fahrzeugschein unter Position 4 beziehungsweise in der Zulassung Teil 1 bei Position E:

Hier steht die Fahrgestellnummer / FIN.

Nach Erhalt der DVD legt ihr sie in das Auto-Radio ein und das Update wird automatisch installiert.

In der Mercedes-Benz Werkstatt

Wer den technischen Aufwand scheut oder ein sehr altes Navigationssystem nutzt, kann das Update auch direkt beim Mercedes-Benz-Servicepartner durchführen lassen. Dort wird über die Werkstatt-Software die passende Kartenversion aufgespielt. Dieser Service ist jedoch kostenpflichtig, meist liegen die Preise je nach Modell zwischen 100 und 200 Euro. In vielen Fällen sind die ersten drei Jahre nach Fahrzeugkauf kostenfreie Updates im Kaufpreis enthalten, danach werden Gebühren fällig.

Wichtige Hinweise

Kosten: Bei neuen Fahrzeugen sind Kartenupdates meist die ersten 3 Jahre kostenlos (Nav-Updates inkludiert). Danach können Kosten anfallen.

Bei neuen Fahrzeugen sind Kartenupdates meist die ersten (Nav-Updates inkludiert). Danach können Kosten anfallen. Update-Intervalle: Mercedes veröffentlicht in der Regel 2–3 Updates pro Jahr .

Mercedes veröffentlicht in der Regel . Kompatibilität prüfen: Ob das Navi OTA-fähig ist oder nur über Stick/SD funktioniert, erfahrt ihr in der Bedienungsanleitung oder in der Mercedes me App.

