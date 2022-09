Es gibt viele negative Kommentare zur Telefonnummer 016094973339, aber das liegt nicht an den Besitzern dieser Nummer, sondern an ihren Benutzern: Ähnlich wie bei einem Messer kann man damit ein Brot schmieren oder jemanden angreifen. Schwer zu verstehen? Wir erklären euch, was dahintersteckt.

Vielleicht kennt ihr die Handynummer 017650642602 von Benito. Die wird häufig angezeigt, wenn ein Anrufer die Web-Seite von „marcophono“ benutzt, um jemandem einen Telefonstreich zu spielen. Mit der Nummer 016094973339 ist es ähnlich, nur dass sie eigentlich als Serviceleistung und nicht als alberner Kinderstreich gedacht ist.

Dieses Mal handelt es sich nicht um „Phishing“. Worauf ihr dabei achten müsst, erklären wir hier:

Was steckt hinter der Telefonnummer 016094973339?

Bis 2019 gab es den Dienst „Peter zahlt“. Unter der gleichnamigen Domain konnte jeder kostenlose Inlandsgespräche im deutschen Telefonnetz führen. Noch zu einer Zeit gegründet, in der Telefongespräche viel Geld kosten konnten, hat sich das Angebot mittlerweile überlebt und wurde eingestellt.

Das heißt aber nicht, dass es solche Angebote gar nicht mehr gibt. Das Angebot „Telefonieren.com“ ist in die Bresche gesprungen und bietet nun immerhin kostenlose Telefonanrufe von bis zu 5 Minuten an.

Und bei diesen Gesprächen wird dem Angerufenen die Nummer 016094973339 angezeigt!

Wenn ihr also diese Telefonnummer seht, dann ruft euch jemand an, der eure Nummer auf einer Web-Seite eingegeben hat und nun zum Beispiel über ein Headset mit euch spricht.

Der Nachteil ist, dass dadurch nicht nur kostenlose, sondern auch weitgehend anonyme Telefongespräche möglich sind. Ihr wisst in dem Moment nicht, wer euch anruft und das missbrauchen natürlich auch einige Menschen für späte Stör- oder Drohanrufe. Die landen dann als Beschwerde im Internet.

Wie könnt ihr euch gegen Anrufe von 016094973339 wehren?

Das Unternehmen hinter der Nummer gilt rechtlich als Telefondienstleister und ist somit verpflichtet, Identifikationsdaten zu jedem Gespräch vorzuhalten. Wer also glaubt, er könne das Angebot nutzen, um anonyme Drohungen auszustoßen, der irrt.

Allerdings verlangen die Anbieter, dass ihr bei einem Auskunftsersuchen das Übermittlungsverfahren E-Mail-ESB nutzt, das für Laien unverhältnismäßig schwierig zu verstehen ist. Wie Netzpolitik.org berichtet, kriegen das häufig nicht mal unsere Strafverfolgungsbehörden hin. Ihr könnt aber auch eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einlegen.

Oder noch einfacher: Blockiert die Nummer 016094973339!

Ihr könnt jede Telefonnummer in Android und iPhone blockieren, indem ihr sie auf die interne Blockliste setzt. Wie das schnell geht, zeigt euch unser Kurzvideo:

Wenn ihr auf dem Festnetz angerufen werdet, ist das auch kein Problem. Im „Telefoniecenter“ könnt ihr Anrufe im Festnetz sperren.

Ihr könnt die Nummer in der Fritzbox sperren. Das geht recht schnell in den Einstellungen und beendet jede weitere Belästigung.

Leider gibt es nicht die Möglichkeit, die sogar marcophono bietet, eure Nummer für immer für Anrufe dieses Dienstes blockieren zu lassen

