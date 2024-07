16 Kilo Spaß: Der Nachfolger eines der besten Brettspiele ist ein echtes Schwergewicht

Wer umfangreiche Brettspiele mag, ist mit dem Nachfolger von „Gloomhaven“ bestens bedient. Den gibt es bei Amazon derzeit günstiger.

„Gloomhaven“ hat sich als eines der besten Brettspiele einen Namen gemacht. Kein Wunder, dass es bereits einen Nachfolger gibt. Wie der Titel verrät, entführt euch „Frosthaven“ auf ein eisiges Abenteuer. Das Spiel ist sogar noch umfangreicher als sein Vorgänger und bringt 16 Kilogramm auf die Waage. Bei Amazon könnt ihr es aktuell stark reduziert kaufen.

Neue Charaktere, Feinde & Klassen

Das hohe Gewicht des Brettspiels kommt durch eine Menge an Inhalt zustande. So enthält „Frosthaven“ im Vergleich zum Vorgänger 16 neue Charaktere, drei neue Klassen, mehr als 20 neue Feinde, über 100 neue Gegenstände und eine Kampagne mit 100 Szenarien. Wer möchte, kann die Charaktere und Gegenstände auch in „Gloomhaven“ nutzen und umgekehrt.

„Frosthaven“ erzählt die Geschichte eines kleinen Außenpostens weit nördlich der Hauptstadt White Oak, der kaum den kargen Wetterbedingungen und heftigen Invasionen bekannter und unbekannter Mächte standhält. Er wird von einer Gruppe von Söldnern verstärkt, die nicht nur den Elementen, sondern auch anderen, weit größeren Gefahren trotzen muss.

Für wen ist „Frosthaven“ geeignet?

Laut Herstellerangaben richtet sich „Frosthaven“ vor allem an Brettspielexperten. Die Spieldauer beträgt 30 bis 120 Minuten, je nach Verlauf und Anzahl der Spieler. „Frosthaven“ könnt ihr sowohl allein als auch mit bis zu drei weiteren Personen spielen.

Der größere Umfang des Spiels zeigt sich unter anderem in einer Vielzahl neuer Gegenstände. Ihr könnt zwar auch weiterhin Gegenstände aus Gloomhaven verwenden, diese müssen jedoch aus dem weit entfernten Ort importiert werden und sind daher nicht immer verfügbar. Rohstoffe haben jetzt einen höheren Wert, und statt Gegenstände einfach zu kaufen, müsst ihr sie häufig selbst herstellen.

