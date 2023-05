Für französische Anreden gibt es bestimmte Abkürzungsregeln. Wir zeigen euch, wie ihr die richtige Abkürzung für Madame formuliert.



Wer kennt nicht das Klischee: Die Franzosen lieben ihre Sprache und bestehen auch meist darauf, sie zu nutzen. Also wird die E-Mail oder die Bewerbung an das französische Unternehmen eben auch in jener Sprache verfasst. Wollt ihr dabei direkt eine weibliche Person ansprechen, adressiert ihr euren Kontakt mit dem schönen Wort „Madame“. Wir erklären euch, wie ihr das Wort im Schriftverkehr richtig abkürzt.

Thema Bewerbungen: Das gibt es viel zu berücksichtigen. Das folgende Video gibt euch ein paar entscheidende Hinweise für eine perfekte Bewerbung.

Abkürzung Madame: Das ist die korrekte Schreibweise

Wollt ihr einen Brief oder eine Bewerbung in französischer Sprache verfassen, solltet ihr auf die richtige Anrede achten. Hier schleichen sich nämlich gerne Fehler ein. Die weibliche Anrede in der Höflichkeitsform lautet „Madame“. Die richtige Abkürzung für Madame lautet „Mme.“. Achtet zwingend auf den Punkt nach der Anrede, denn sonst ist die Schreibweise falsch. Wollt ihr also beispielsweise einer „Frau Musterfrau“ einen Brief in Französisch schreiben, beginnt ihr mit „Mme. Musterfrau“.

Wie wird die männliche Anrede richtig abgekürzt?

Der Unterschied zwischen dem französischen Anrede Herr, dem Monsieur, und der französischen Anrede Frau, der Madame, ist ebenfalls wichtig. So lautet die Abkürzung für Monsieur nämlich schlicht „M.“. Sollte beim nächsten Brief oder einer kommenden Bewerbung ein Herr als Ansprechpartner dienen, lautet die Anrede beispielsweise „M. Mustermann“. Wichtig: Die Schreibweise „Mr.“ ist nicht korrekt, obwohl sie gar nicht so falsch erscheint. Allerdings kommt diese Schreibweise aus dem Englischen und funktioniert dort übrigens ohne Punkt, also „Mr“ und nicht „Mr.“.

Was ist der Unterschied zwischen Madame und Mademoiselle?

Der Begriff „Mademoiselle“ für französische Frauen ist zwar nach wie vor bekannt, wurde aber gänzlich von Madame abgelöst, was die französische Regierung vor etwa zehn Jahren veranlasste. Die heutige Übersetzung von Mademoiselle lautet „Fräulein“, während Madame schlicht „Frau“ bedeutet. Früher lag jedoch ein deutlicherer Unterschied zwischen den beiden Anredeformen. So stand Mademoiselle grundsätzlich für unverheiratete Frauen, während Madame bei verheirateten Frauen zur Anwendung kam. Dies empfanden gerade ledige Frauen als diskriminierend, weswegen diese Änderung große Wellen schlug. In Deutschland verschwand die Anrede Fräulein übrigens 1972 offiziell aus der Amtssprache.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.