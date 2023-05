Das Wort „Stellvertreter“ oder „Stellvertreterin“ wird im Schriftverkehr häufig abgekürzt. Erfahrt bei uns die richtige Abkürzung für den Stellvertreter.

Die Abkürzung für das Wort Stellvertreter lässt sich von offizieller Seite aus gar nicht so einfach beschreiben. Tatsächlich sieht nämlich der Duden gar keine eigene Abkürzung für dieses Wort vor. Das Adjektiv „stellvertretend“ lässt sich zwar mit „stv.“ abkürzen, aber was ist mit dem eigentlichen Nomen? Tatsächlich lassen sich gleich mehrere Abkürzungen aufzählen.

Die deutsche Sprache gehört zu den schwierigsten, die ihr lernen könnt. Das folgende Video zeigt euch weitere Beispiele der Sprachschwergewichte.

Abkürzung für Stellvertreter: Welche Varianten sind möglich?

Wie bei auch bei einigen anderen Wörtern sind gleich mehrere Abkürzungen für das Wort „Stellvertreter“ geläufig (wie beispielsweise für das Wort „Stück“). Jedoch gibt es hier nicht die eine richtige:

Stv.

Stellv.

StV (ohne Punkt)

Googelt ihr ein wenig intensiver, lassen sich sogar noch weitere Schreibweisen für den Stellvertreter oder die Stellvertreterin finden. Da es keine offiziell korrekte Abkürzung gibt, könnt ihr es euch im Grunde aussuchen. Letztendlich solltet ihr darauf achten, dass der Empfänger oder die Empfängerin eures Schreibens genau versteht, was ihr meint. Grundsätzlich nutzen viele Menschen „Stellv.“ gerne als Abkürzung, da hier in den meisten Fällen klar ist, welches Wort gemeint ist.

Stellvertreter richtig abkürzen: Orientiert euch an dem, was ihr kennt

Des Weiteren folgt ihr am besten der Vorgabe, die euch beispielsweise euer Arbeitsumfeld vorlebt. Ihr passt euch der Unternehmenssprache auf diesem Weg an, ohne einen Fauxpas zu begehen. Grundsätzlich sollte also immer klar sein, dass ihr von einer Person sprecht, die eine stellvertretende Position innehat und die eine ranghöhere Person vertritt, falls diese verhindert ist. Somit kann der Stellvertreter Teil des Managements sein. Bekannt ist in diesem Zusammenhang die Formulierung „Stv. Leiter“, was für „Stellvertretender Leiter“ steht. Dadurch kommt es zu keinen Verwirrungen, die am Ende des Tages nur unnötig Zeit kosten. Übrigens wird in diesem Fall das Adjektiv gelegentlich groß geschrieben, weil es sich um einen Titel handelt.

