AirTag-Alternative bei Amazon: Wer jetzt noch bei Apple kauft, ist selbst schuld

Schlüssel weg, Rucksack verschwunden: Genau für solche Nerv-Momente hat Apple die AirTags erfunden. Mit den kleinen Trackern kann Verlorenes oder Verlegtes leicht wiedergefunden werden. Haken an der Sache: Die AirTags sind zwar praktisch, aber ungeheuer teuer. Wer nicht so viel Geld ausgeben will, findet bei Amazon jetzt eine AirTag-Alternative im 4er-Pack.

Amazon verkauft AirTag-Alternative im 4er-Pack mit Rabatt

Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil: Ein einzelner AirTag kostet bei Apple 39 Euro. Günstiger geht es bei Amazon: Dort gibt es den Smart Tag Pro von Reyke im 4er-Pack für 31,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).

Die nutzen ebenfalls die AirTag-Technik („Wo ist?“-Netzwerk), kosten aber nur einen Bruchteil des Apple-Originals. Pro Tracker sind das nur rund 8 Euro – ein echtes Schnäppchen. Nicht umsonst sind sie mit 4,4 von 5 Sternen auch hervorragend bewertet.

Smart Tags Pro von Reyke (4er-Pack) AirTag-Alternative, die das "Wo ist?"-Netzwerk verwendet. Mit Öse zum einfachen Befestigen an Gegenständen. Wasserdicht nach IP67. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2024 15:02 Uhr

Die Smart Tags Pro sind kleine Helfer für alle, die öfter mal etwas verlegen oder verlieren. Die Tracker lassen sich mit ihrer Öse an Schlüsseln, Taschen oder anderen Wertsachen befestigen und ermöglichen das Aufspüren über die „Wo ist?“-App von Apple.

In der Nähe kann der eingebaute Lautsprecher aktiviert werden, um das Objekt zu orten. Praktisch ist auch die Erinnerungsfunktion, die auf dem Smartphone eine Benachrichtigung auslöst, sobald sich der Nutzer vom Tag entfernt – so bleiben keine Dinge versehentlich zurück.

Bei größerer Entfernung hilft der Verlustmodus. Er nutzt das riesige Netzwerk von Apple-Geräten, um den Standort des Tags zu ermitteln. Dabei bleiben alle Daten anonym und verschlüsselt, was der Privatsphäre zugutekommt.

Mit ihrer Wasserdichtigkeit nach IP67-Standard machen die Tracker auch Regengüsse oder einen kurzen Tauchgang problemlos mit.

Die Batterie hält bis zu einem Jahr und lässt sich leicht austauschen. Ständiges Aufladen entfällt somit.

Für wen lohnt sich die AirTag-Alternative bei Amazon?

Mit zwei kleinen Nachteilen muss man bei den Smart Tages leben: Sie verzichten auf einen UWB-Chip. Somit ist die Ortung nur metergenau statt zentimetergenau. Und sie funktionieren nicht mit Android-Smartphones. Angesichts des kleinen Preises ist das aber zu verschmerzen.

Für alle mit einem iPhone sind sie nützliche Begleiter, die das Suchen nach verlegten oder verlorenen Gegenständen deutlich einfacher machen – und lange nicht so teuer sind wie das Apple-Original.

