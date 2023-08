Alternate-Lieferung: Das Wichtigste im Überblick

Viele Händler haben ähnliche Versandzeiten oder Lieferdienste. Wir zeigen, wie die Lieferung bei Alternate abläuft und was ihr Wichtiges dazu wissen solltet.

Alternate Facts

Bei Alternate findet ihr eine Vielzahl an Technik-Produkten: Laptops, PCs und Zubehör, Smartphones und mehr. Wir verraten euch das Wichtigste über die Lieferung beim Elektronikhändler im Überblick.

Euch ist die Umwelt wichtig und ihr möchtet nachhaltig einkaufen? In unserem Video erfahrt ihr mehr über nachhaltige Online-Shops.



Nachhaltige Online-Shops - Beim Shoppen etwas für die Umwelt tun Abonniere uns

auf YouTube

Wie lange dauert der Versand bei Alternate?

Wenn ihr bis 18:00 Uhr eure Ware bestellt, kann die Lieferung schon am darauffolgenden Werktag erfolgen. In der Regel dauert die Lieferung durch Alternate nur ein bis zwei Tage. Wenn ihr in der Nähe eines Alternate-Geschäfts lebt, ist auch eine Abholung möglich. Wer unzufrieden ist, kann online das Retouren-Center nutzen und seine Ware wieder zurückschicken.

Wenn ihr eure Ware dringend benötigt, kann der Expressversand Abhilfe schaffen. Dafür muss eure Zahlung allerdings bis 18:00 Uhr eingegangen sein, dann könnt ihr am nächsten Werktag schon eure Ware erhalten. Großgeräte werden bis 15:00 Uhr am darauffolgenden Tag geliefert, sonstige Produkte bis 18:00 Uhr. Während der Standardversand 6,99 Euro kostet, müsst ihr beim Expressversand für ein Paket 15,98 Euro bezahlen. Ihr braucht weitere Infos oder Unterstützung beim Händler? Wir zeigen euch, wie ihr die Alternate-Hotline erreicht.

Welche Spedition nutzt Alternate?

Hauptsächlich nutzt Alternate für seine Lieferungen den Paketdienstleister DHL. Zwar betragen die Kosten beim Standardversand 6,99 Euro, aber dafür bietet der Shop großzügige Leistungen. Ihr könnt nämlich Produkte aller Art innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer zurückschicken und das sogar ohne Angabe von Gründen. Beachtet, dass sich die Kosten je nach Versandart immer ändern können.