AniWorld: Ist der Streamingdienst legal oder illegal?

Eine kostenlose Seite im Internet, auf der man Animes in Top-Qualität schauen kann? Genau das ist AniWorld. Ob das legal oder illegal ist, erfahrt ihr hier.

Animes erfreuen sich in Deutschland einer immer größeren Beliebtheit. Es ist daher auch keine Überraschung, dass sich immer mehr Streamingdienste auf die japanischen Trickfilme und Serien spezialisieren. Neben Diensten mit klassischem Abo-Modell gibt es auch immer mehr kostenlose, durch Werbung finanzierte Seiten, zum Beispiel Anime Toast und AnimeHeaven. Es ist aber nicht immer klar erkenntlich, ob ein Streamingdienst auf legalem Wege werbefinanziert oder einfach illegal ist. Genau das ist auch bei der Plattform AniWorld der Fall. Wir sagen euch, ob die Seite legal ist oder nicht.

Neben Serien gibt es auch viele sehenswerte Anime-Filme. Welche davon ihr gesehen haben solltet, entdeckt ihr in unserem Video.

10 Anime-Filme, die ihr gesehen haben müsst

Ist AniWorld legal?

Auch wenn das Angebot sehr verlockend klingen mag, so müssen wir euch leider enttäuschen. AniWorld ist nämlich illegal. Die Seite besitzt keinerlei Rechte oder Lizenzen, die die Bereitstellung der Animes erlauben würde. Ihr macht auch sogar strafbar, wenn ihr beim Streamen auf einer solchen Seite erwischt werden solltet. Auch aus moralischen Gründen sollte man AniWorld nicht benutzen, da die Macher der Serien kein Geld durch illegales Streamen verdienen und somit nicht unterstützt werden. Ihr solltet also einen großen Bogen um AniWorld machen.

Welche Alternativen zum Streamen von Animes gibt es?

Am sinnvollsten ist für euch der Streamingdienst Crunchyroll. Hier könnt ihr eine Vielzahl der neusten Animes in Top-Qualität legal streamen. Nach einer vierzehntägigen kostenlosen Testphase müsst ihr bis zu 9,99 Euro monatlich bezahlen. Allerdings gibt es hier manche Animes nur in Originalfassung mit Untertiteln. Wenn ihr Wert auf die deutsche Synchronisation legt, könnt ihr auch viele Animes auf DVD oder Blu-Ray über Amazon auf Deutsch kaufen. Auch bei anderen gängigen Streaming-Anbietern werdet ihr fündig: Wir haben Anime-Empfehlungen sowohl für Amazon Prime Video als auch Netflix. Prime Video bietet euch mit aniverse sogar einen Channel, bei dem Anime-Fans für 6,99 Euro im Monat auf ihre Kosten kommen.



