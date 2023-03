Ihr hättet gerne ein ungewöhnliches Apple-Smartphone? Wie wäre es mit dem iPhone 14 in der knalligen Farbe Gelb zusammen mit einem unlimitierten 5G-Tarif? Bei o2 gibt es so ein Bundle gerade zum absoluten Hammerpreis. Wir haben nachgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Bei o2 könnt ihr das Apple iPhone 14 in der Farbe Gelb inklusive „o2 Free unlimited Max“-Tarif aktuell zum monatlichen Preis von 69,99 Euro (bei o2 ansehen) vorbestellen. Einmalig hinzu kommen noch 1 Euro für Zuzahlung, 4,99 Euro für den Versand und 39,99 Euro für die Anschlussgebühr. Für diesen Preis erhaltet ihr nicht nur das iPhone, sondern auch eine Allnet- und SMS-Flat inklusive unlimitiertem 5G-Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s.

Das iPhone 14 verfügt über ein 6,1 Zoll großes Super-Retina-XDR-Display mit einer Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixeln. Dank 6 Prozessorkernen, 5 GPU-Kernen und iOS-16-Betriebssystem läuft das Apple-Phone extrem flüssig. Auch die Zweifachkamera muss sich nicht verstecken und macht dank der 12-MP-Weitwinkellinse mit f/1.5-Blende und einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit 120-Grad-Sichtfeld sehr gute Bilder.

Tarif-Details im Überblick:

Tarif: Free Unlimited Max

Netz: o2

Unlimitiertes 5G -Datenvolumen (max. 500 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 500 MBit/s) Allnet-/SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 14 bei o2: Darum lohnt sich das Tarif-Bundle

Die Kosten des Angebots im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 69,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.725,74 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 789 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 936,74 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 39,03 Euro Zum Angebot bei o2

Das iPhone 14 mit 128 GB kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 789 Euro. Zieht man diesen Wert von den 1.725,74 Euro Gesamtkosten (nach 24 Monaten) für den Tarif ab, bleiben noch 936,74 Euro übrig. Das bedeutet, dass ihr effektiv 39,03 Euro pro Monat für den Tarif allein bezahlt. Zum Vergleich: Normalerweise zahlt ihr für den Unlimited-Max-Tarif allein bereits 59,99 Euro.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Was das iPhone 14 so alles auf dem Kasten hat, seht ihr in unserem Hands-on-Video:

