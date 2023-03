Samsung und Xiaomi haben ihre Top-Smartphones vorgestellt und teilweise schon auf den Markt gebracht. Mit Motorola kommt aber noch ein starker Hersteller, der ein Ass im Ärmel hat. Die nun aufgetauchten Informationen zum Edge 40 Pro dürften der Konkurrenz schlechte Träume bereiten.

Motorola Mobility Facts

Motorola Edge 40 Pro geleakt

Xiaomi, Samsung und Honor haben kürzlich ihre diesjährigen Top-Smartphones vorgestellt und teilweise schon auf den Markt gebracht. Wer sich für keines der Modelle entscheiden konnte, wird mit dem Edge 40 Pro wohl schon bald eine neue Option bekommen. Profi-Leaker Even Blass hat viele Bilder und sogar ein Video auf Twitter veröffentlicht, die neue Details enthüllen. Beispielsweise wird das Display des Motorola-Handys mit 165 Hz arbeiten. Bei der Konkurrenz sind es nur 120 Hz. Das verspricht eine noch flüssigere Darstellung.

Das Motorola Edge 40 Pro wird mit einem Quad-Edge-Display erscheinen. (Bildquelle: @evleaks

Während die Konkurrenz auf ein Dual-Edge-Display setzt, wo nur zwei Seiten abgerundet sind, macht Motorola das zwar auch, rundet das Glas an der Ober- und Unterseite aber zusätzlich ab. So entsteht ein komplett neuer Look im Quad-Edge-Design. Das Display bleibt an der Ober- und Unterseite zwar flach, das Glas aber nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass es mit diesem Design trotzdem noch gut gegen Stürze geschützt ist.

Rein technisch gesehen wird Motorola in die Vollen gehen. Das Edge 40 Pro wird mit einem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sein, der für eine hohe Leistung sorgt. Es kommt eine 50-MP-Kamera zum Einsatz und der 4.600-mAh-Akku soll sogar mit 125 Watt schnell aufgeladen werden können. Zusätzlich ist das Handy nach IP68 wasserdicht und hat somit gegenüber Samsung und Xiaomi keine Nachteile mehr. Ganz im Gegenteil, das Handy übertrumpft die Smartphones an vielen Stellen sogar. Angeblich soll das Handy nur um die 850 Euro kosten. Das wäre bei dieser Ausstattung der Kracher.

Im Video zeigen wir euch, wie gut das letzte Motorola-Top-Handy mit 200-MP-Kamera ist:

Mit dem Motorola Edge 30 Ultra auf 200-MP-Foto-Tour Abonniere uns

auf YouTube

Wann erscheint das Motorola Edge 40 Pro?

Eigentlich wurde die Präsentation des Motorola Edge 40 Pro im Februar 2023 erwartet. Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Nun wird von einer Vorstellung im März 2023 ausgegangen. Offiziell bestätigt oder angekündigt ist das aber noch nicht. Da aktuell viele Informationen durchsickern, dürfte es nicht mehr zu lange dauern.