Samsung ist bekannt für seine Überraschungen, wenn es um Software-Updates geht. Das Unternehmen versorgt nämlich teilweise auch noch sehr alte Modelle, obwohl diese eigentlich schon ausrangiert wurden. Dieses Mal trifft es ein besonderes Handy. Es wird als das letzte echte Note-Smartphones gehandelt, bevor die Einschränkungen begannen.

Samsung Galaxy Note 9 erhält unerwartet Software-Update

Die Update-Politik von Samsung kann aktuell nur als hervorragend bezeichnet werden. Das südkoreanische Unternehmen versorgt neue und alte Handys schnell mit neuester Software und hält im Gegensatz zu früher nichts mehr zurück. Obwohl das Galaxy Note 9 (Test) schon fast vier Jahre auf dem Buckel hat und eigentlich nicht unter die neue Update-Garantie von Samsung fällt, hat es jetzt noch einmal überraschend ein Software-Update erhalten. Es handelt sich zwar „nur“ um das Februar-Update, doch das Handy wird damit noch einmal sicherer gemacht und kann weiter verwendet werden (Quelle: SamMobile).

Das Februar-Update für das Galaxy Note 9 wird von Samsung zunächst in Großbritannien und Irland verteilt, dürfte in den kommenden Tagen und Wochen aber auch den Weg in andere Länder finden. Mit dem neuen Software-Update wird das Samsung-Handy noch einmal aufgefrischt und kann so wieder etwas länger verwendet werden, bevor das zu unsicher wird. Das Note 9 galt für viele als das letzte echte Note-Handy, als es noch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse oder einen Iris-Scanner gab. Auch der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite hat vielen gefallen. Umso erfreulicher ist es, dass Samsung das Handy noch aktuell hält und die Lebenszeit so verlängert.

Mittlerweile hat das Samsung Galaxy S23 Ultra den Platz der Note-Serie eingenommen:

Neue Samsung-Handys erhalten März-Update

Wer ein aktuelles Samsung-Handy hat, ist schon einen Schritt weiter. Das Unternehmen verteilt mittlerweile nämlich schon das März-Update und bringt viele seiner Modelle auf den neuesten Stand, noch bevor Google das Update für seine Pixel-Smartphones verteilt hat. Damit ist Samsung der Konkurrenz wieder einen Schritt voraus.

