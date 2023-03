Samsung hat beim Galaxy S23, S23 Plus und Galaxy S23 Ultra gute Arbeit geleistet und hervorragende Smartphones gebaut. Hier und da sind aber einige Probleme aufgetaucht, die das südkoreanische Unternehmen beheben muss. Schon bald soll ein Software-Update kommen, welches eine der wichtigsten Funktionen beeinflusst.

Samsung will das Galaxy S23 verbessern

Auch wenn die Galaxy-S23-Smartphones ein voller Erfolg zu sein scheinen, gibt es noch etwas Verbesserungspotenzial. Neben den kleineren Fehlern, die in den letzten Tagen aufgetaucht sind, will Samsung wohl auch bei der Kamera nachlegen. Ein Insider hat verraten, dass Samsung für Ende März ein Software-Update plant, mit dem in erster Linie die Kamera optimiert wird.

Im Test des Samsung Galaxy S23 hat die Kamera zwar gut abgeschnitten, doch in einigen Situationen und besonders im HDR-Modus sind mir hin und wieder doch einige Probleme aufgefallen, die ich als Inkonsistenz der Bildqualität bezeichnen würde. Oft sehen die Fotos gut aus, hin und wieder liegt die Kamera aber komplett daneben. Das könnte Samsung mit einem Software-Update verbessern und so die qualitative Konsistenz der Bilder optimieren.

Ansonsten hoffen viele Besitzer des Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra darauf, dass Samsung die Probleme mit Android Auto, dem WLAN und S Pen beim Ultra-Modell in den Griff bekommt. Das März-Update wird zwar schon für erste Samsung-Handys verteilt, doch dort wurden die Probleme noch nicht angegangen. Das neue Update soll sich zudem nur an die Galaxy-S23-Smartphones richten.

Wir haben uns die 200-MP-Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra genau angeschaut:

Probleme nicht bei jedem vorhanden

Wie immer sind die oben genannten Probleme nicht bei jedem Galaxy S23 zu vernehmen. Es kann auch gut sein, dass euer Samsung-Handy gar keine Schwierigkeiten hat und immer perfekte Fotos macht. Mir sind die Schwierigkeiten auch nur in ganz seltenen Situationen aufgefallen. Es wird aber trotzdem interessant sein zu sehen, was genau Samsung am Ende nachbessert.