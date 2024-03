Apple legt sich wieder mit Epic an: Fortnite wird zum Opfer

Dass sich Apple und Epic Games streiten sind keine Neuigkeiten und von einer Einigung sind die beiden weit entfernt. Jetzt geht der Streit jedoch in die nächste Runde.

Fortnite Facts

Den Tech-Konzern Apple und den Spieleentwickler Epic Games kann man schon fast als Erzfeinde bezeichnen. Seit vier Jahren streiten sich die beiden und es hagelt Klagen. Den Battle-Royale-Shooter Fortnite gibt es zwar mittlerweile auch als Mobile Game, er ist allerdings nur im Google Play Store, nicht aber im App Store erhältlich. Wir haben den Streit für euch zusammengefasst und berichten euch über die neuesten Entwicklungen.

Auf Android-Geräten könnt ihr Fortnite spielen. Doch lohnt sich der Battle-Royale-Shooter überhaupt auf dem Smartphone? In unserem Video haben wir für euch den Test gemacht:

Fortnite für Android ausprobiert

auf YouTube

Apple vs. Epic Games: ein langjähriger Streit

Bereits im Jahr 2020 ging der Streit von Apple und Epic Games los. Auslöser: Epic Games wollte die Provision, die an Apple für In-App-Käufe gezahlt werden muss, umgehen. Das gefiel dem Tech-Giganten überhaupt nicht und er sperrte somit den Entwickler-Account des Spieleentwicklers und der dazugehörigen Tochtergesellschaften. Seitdem regnete es Klagen und Gegenklagen. Nach einer Einigung ließ Apple doch wieder einen Entwickler-Account von Epic Games zu und die Wogen schienen einigermaßen geglättet zu sein.

Es war abzusehen, dass Fortnite zumindest in der EU wieder durch den Digital Markets Act (DMA), spielbar auf iOS-Geräten sein würde. Der Digital Markets Act besagt, dass Apple seine iOS-Plattform für Alternativen zu App-Store-Angeboten verfügbar machen muss. Laut Epic Games setzte Apple den DMA aber nicht genügend um, woraufhin Apple reagierte.

Nächste Runde im vierjährigen Streit

Im März 2024 geht Epic Games mit einer neuen Anschuldigung gegen Apple an die Öffentlichkeit. Der Vorwurf ist diesmal, dass Apple angeblich einen neuen Entwickler-Account von Epic Games sperren ließ, weil dieser einen neuen App Store in iOS entwickeln sollte. Epic Games kündigte an, seinen Epic Games Store ebenfalls für das Mobile Gaming startklar zu machen und künftig nicht nur auf PCs nutzbar zu machen.

Dies würde eine ernstzunehmende Konkurrenz für den Google Play Store und App Store bedeuten, die momentan den Mobile-Gaming-Markt dominieren und nur miteinander konkurrieren. Ob und wie sich Apple und Epic Games einigen können und wollen, bleibt abzuwarten. Aktuell sind wir von einer Einigung jedoch weit entfernt.