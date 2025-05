„Are You The One? Realitystars in Love“ 2025: Start und Sendetermine

Auf RTL+ geht es schon bald mit einer neuen Staffel von „Are You The One? Realitystars in Love“ weiter. Hier erfahrt ihr, was bisher zu den Sendeterminen bekannt ist.

Wann startet die neue Staffel von „Are You The One? Realitystars in Love“?

Kaum ist die reguläre Ausgabe von „Are You The One?“ vorbei, steht auch schon die VIP-Version vor der Tür. Hier erhoffen sich prominente Singles ihr „Perfect Match“ – und sind dabei auch von den anderen Kandidaten abhängig. Denn nur, wenn wirklich alle VIPs bis zur finalen „Matching Night“ ihre perfekt errechneten Partner oder Partnerinnen gefunden haben, sackt die Gruppe das üppige Preisgeld von 200.000 Euro ein.

Aktuell steht leider noch kein konkreter Starttermin zur neuen Staffel „Are You The One? Realitystars in Love“ fest. Bisher hat RTL lediglich mitgeteilt, dass die Dreharbeiten in Thailand laufen. Im vorherigen Jahr wurde die neue Staffel Ende Juli ausgestrahlt, was auch für dieses Jahr denkbar wäre.

Wahrscheinlich wird RTL+ die neuen Episoden von „Are You The One? Realitystars in Love“ we gehabt jeden Freitag als Doppelfolgen veröffentlichen.

Wird „Are You The One VIP“ auch im Free-TV laufen?

Es ist noch nicht bekannt, ob die neue Staffel von „Are You The One? Realitystars in Love“ auch im Free-TV läuft. Bisher waren die Staffeln nicht im linearen Fernsehen, sondern nur über den Streamingdienst zu sehen.

Wer sind die Kandidaten von „Are You The One? Realitystars in Love“?

Anders als die Sendetermine sind die Kandidaten der neuen „Are You The One? Realitystars in Love“-Staffel bereits durch RTL bekanntgegeben worden. Viele von ihnen haben bereits bei anderen bekannten Formaten wie „Temptation Island“ oder „Too Hot To Handle“ teilgenommen.

Diese prominenten Stars und Sternchen sind bei den Männern mit dabei:

Calvon O.

Calvon S.



Jimi Blue Ochsenknecht

Jonny Jaspers

Kevin Njie



Leandro Fünfsinn

Lennert

Nico



Oliver Ginkel

Rob

Sidar Sahin

Xander Stephinger



Komplettiert wird der Cast von den nachfolgenden Teilnehmerinnen:

Antonia Rot

Ariel Hediger



Beverly Cmua

Elissia La Lacona Pinilla

Hati Suarez

Henna

Joanna

Nelly

Sandra Janina van der Heide

Viktoria Miller

Wer moderiert die neue „Are You The One? Realitystars in Love“-Staffel?

Die neue Staffel moderiert erneut Sophia Thomalla, die seit 2021 sowohl für die reguläre, als auch die VIP-Staffel vor der Kamera steht. Sie fühlt den Kandidaten auf den Zahn und wird die Show, die auf Koh Samui in Thailand produziert wird, stilvoll präsentieren und anleiten.

