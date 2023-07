Ihr habt ein Produkt bei Asgoodasnew bestellt, stellt aber bei Erhalt fest, dass es ein Problem mit der Ware gibt oder habt Fragen an das Unternehmen?

Asgoodasnew ist ein seriöses deutsches Unternehmen, das sich auf den Handel mit gebrauchten Elektronikprodukten spezialisiert hat, wie etwa Smartphones, Tablets, Laptops, Kameras und Konsolen. Das Unternehmen hat einen hohen Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation und überzeugt mit sehr gutem Kundenfeedback auf diversen Bewertungsplattformen. Kein Wunder, dass die Bewertungen so zufriedenstellend ausfallen, denn das Unternehmen bietet auch Garantie- und Rückgaberegelungen an, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten – 30 Monate Garantie, 30 Tage Rückgabe, Null Prozent Finanzierung. Außerdem bietet euch Asgoodasnew etliche Optionen, um den Kundenservice zu erreichen, ob schriftlich oder telefonisch.

So erreicht ihr die Hotline von Asgoodasnew

Die Mitarbeiter der Asgoodasnew-Kundenhotline stehen jederzeit bereit, um euch mit Rat und Tat bei Fragen oder Problemen behilflich zu sein. Außerdem habt ihr die Möglichkeit ein Fax an das Unternehmen zu senden:

Telefonnummer: +49 335 74 3899 60

+49 335 74 3899 60 Fax: +49 335 74 3899 89



Das sind die Alternativen zur Asgoodasnew-Hotline

Zusätzlich zur Hotline bietet euch das Unternehmen noch weitere Möglichkeiten, den Kundenservice zu erreichen. Ihr könnt zum Beispiel das Kontaktformular direkt auf der Homepage wählen, welches einfach auszufüllen ist. Alternativ könnt ihr euch auch per E-Mail an den Service von Asgoodasnew wenden:

Vieles könnt ihr aber bereits im Hilfe & Service Bereich direkt im Online-Shop einsehen, denn dort sind bereits häufige Fragen, zum Beispiel über Garantie, Rückversand, Lieferung und Kaufabwicklung, beantwortet. Des weiteren könnt ihr auf den sozialen Netzwerken mit dem Unternehmen in Verbindung treten und zwar auf Instagram, TikTok und YouTube.

Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ihr das Unternehmen erreichen könnt. So wird der Kundenservice noch besser gestaltet und ihr könnt die Kontaktmöglichkeit wählen, die euch am liebsten ist.

