Avatar - Frontiers of Pandora: Alle aeolischen Windflöten für die Quest „In Harmonie“ finden

In Avatar: Frontiers of Pandora zaubern euch die aeolischen Windflöten ein Lied. Vorausgesetzt, sie sind richtig gestimmt. Hier zeigen wir euch, wo ihr alle Windflöten in Pandora finden könnt.

Avatar: Frontiers of Pandora - Aeolische Windflöten freischalten

Damit ihr diese sammeln könnt, müsst ihr zuvor die Hauptmission 17 „Die Kluft der Tränen“ absolvieren. Dort lernt ihr den Zeswa-Bürdenträger Sosul kennen. Er zeigt euch eine aeolische Windflöte und bittet euch, sie zu stimmen. Bei eurem Naturtalent müsst ihr auch noch direkt die drei anderen Windflöten in der Nähe finden. Sobald ihr die Hauptmission erledigt habt, könnt ihr euch den 13 optionalen Windflöten widmen.

Sie sind überall in Pandora verteilt und werden mit Hilfe von violetten Punkten auf der Karte angezeigt. Solltet ihr euch in ihrer Nähe befinden, werden sie blau und falls sie bereits erledigt sind, färben sie sich grün. Die vier storyrelevanten Windflöten sind allerdings nicht auf der Karte markiert und zählen auch nicht für euren Erfolg und eure Trophäe „In Harmonie“.

Erste aeolische Windflöte

Die erste von vielen aeolischen Windflöten befindet sich im Südwesten des Festtals. Dort findet ihr brückenartige Statuen, welche die Pa'li Fälle genannt werden. Zwischen den unteren beiden befindet sich die Windflöte auf der Klippe.

Erste aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Zweite aeolische Windflöte

Bleibt in der Gegend und fliegt in Richtung Nordwest des Bohrturms. Dort befindet sich ein riesiger Fels, auf dessen Spitze die Windflöte hervorragt.

Zweite aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Dritte aeolische Windflöte

Fliegt nun in das Gebiet zwischen Eywas Weite und Stufenhort. Direkt in der Mitte bei den Fällen des Rates treffen sich nämlich mehrere Flüsse. Auf einem der Felsen in Richtung Osten findet ihr die dritte Windflöte.

Dritte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Vierte aeolische Windflöte

Fliegt nun südlich der Fälle in Richtung des markierten Berges. Dort steht an der Kante die nächste Windflöte. Aber achtet darauf, dass euch die umherschwirrenden Helikopter nicht in die Quere kommen.

Vierte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Fünfte aeolische Windflöte

Reist wieder zum Festtal und fliegt dort in Richtung Norden neben die große Fabrik. Westlich davon befindet sich am Muttertränenfluss die fünfte aeolische Windflöte.

Fünfte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Sechste aeolische Windflöte

Östlich vom Festtal findet ihr direkt in der Nähe des Schriftzuges auf einem großen Gebirge die Windflöte.

Sechste aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Siebte aeolische Windflöte

Fliegt von der sechsten Windflöte aus in Richtung Norden zum großen Stoßzahn. Auf dem Berg befindet sich allerhand. Auf der Spitze ein Ikran-Korb, links neben dem Vorsprung eine Ahnenfähigkeit und rechts neben dem Vorsprung die gesuchte aeolische Windflöte.

Siebte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Achte aeolische Windflöte

Weiter geht es in den Norden zur zerschmetterten Brücke. Dort findet ihr den Schriftzug mit dem Namen Fluss der gebeugten Säule. Direkt daneben im Osten findet ihr auf einem Vorsprung die Windflöte

Achte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Neunte aeolische Windflöte

Im Bereich zerschmetterte Brücke müsst ihr in den nördlich roten Bereich, wo eine Raffinerie steht. Davor befindet sich auf einer weitläufigen Fläche die Windflöte.

Neunte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Zehnte aeolische Windflöte

Diese Windflöte ist nur schwer verpassbar. Sie befindet sich auf einer kleinen Insel in der Mitte des Sees zwischen den Bereichen Mütter der Flüsse und zerschmetterte Brücke.

Zehnte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Elfte aeolische Windflöte

Folgt dem See nach oben, bis ihr zum Bereich Erster Zakru gelangt. Dort findet ihr auf dem grünen Festland auf der rechten Seite eine Spitze. Dort wartet die aeolische Windflöte auf euch.

Elfte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Zwölfte aeolische Windflöte

Im Bereich der steinernen Feste gibt es im Osten einen rötlichen Bereich hinter den zwei Gebirgsspitzen. Fliegt von dort aus in Richtung Norden auf den kleinen Hügel und stimmt die Windflöte.

Zwölfte aeolische Windflöte (© Screenshot GIGA.de)

Dreizehnte aeolische Windflöte

Direkt oberhalb des Schriftzugs der steinernen Feste findet ihr über dem „E“ einen Berg. Zu diesem müsst ihr ganz nach oben fliegen, um die Windflöte zu finden.