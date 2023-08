Baldur’s Gate 3: Zevlor finden und Tieflinge retten

Ihr sucht in Baldur’s Gate 3 den Tiefling Zevlor und wisst nicht, wo ihr noch suchen sollt? Hier zeigen wir euch, wo ihr Zevlor in Akt zwei finden könnt.

Baldur’s Gate 3: Zevlor finden

Nachdem ihr den ersten Akt von Baldur’s Gate 3 abgeschlossen habt und auf Seiten der Tieflinge wart, werdet ihr euch vermutlich wundern, wo diese abgeblieben sind. Solltet ihr die Tieflinge zum Feind haben, ist diese Quest übrigens nicht verfügbar.

Direkt nach der Goblinschlacht am Smaragdhain sind die Tieflinge weiter gezogen und haben sich aufgeteilt. Wenn ihr über das Unterreich in die Schattenlande reist, gelangt ihr dort zum Gasthaus zum letzten Licht. Dort findet ihr die Tieflinge wieder und erfahrt, dass einige fehlen. Unter anderem die kleine Arabella und Ronan.

Um die Quest „Finde Zevlor“ auszulösen, müsst ihr zuerst Arabella finden. Dazu müsst ihr den Weg zwischen dem Heilhaus und der Steinmetzgilde aufsuchen und mit ihr interagieren. Sie ist auf der Suche nach ihren Eltern und Zevlor, aber konnte beide nicht finden. Schickt sie ins Lager und macht euch auf die Suche.

Bei der blauen Markierung findet ihr das kleine Tieflingsmädchen Arabella. (© Screenshot GIGA)

Baldur’s Gate 3: Quest – Finde Zevlor

Die Eltern von Arabella findet ihr im Heilhaus im Westen der Karte auf der Krankenstation. Diese liegt im Erdgeschoss auf der rechten Seite. Für Zevlor müsst ihr allerdings bis zum Finale des zweiten Akts spielen, da ihr vorher keinen Zugang zum Gebiet erhaltet. Folgt der Hauptgeschichte, befreit das Nachtlied und bestreitet den ersten Kampf gegen Ketheric Thorm.

Er flieht nach dem Kampf nämlich in die Gedankenschinder-Kolonie, wo Zevlor in einer Larven-Kapsel gefangen gehalten wird. Geht in Richtung Norden, wo die Quest euch eine Markierung angelegt hat und ihr findet alle Tieflinge schlummernd in Kammern.

In der Gedankenschinder-Kolonie findet ihr Zevlor in einer der Kapseln. (© Screenshot GIGA)

Achtung: Diese Quest ist verbuggt. Es kann sein, dass ihr Zevlor in der Kapsel seht, allerdings könnt ihr ihn nicht befreien. Stattdessen wird bei der Befreiung die Quest „Findet Mol“ fortgeführt. Ein passender Patch muss erst abgewartet werden.

Falls alles in Ordnung ist, geht zum Kontrollschalter und entscheidet euch, wie ihr vorgehen wollt. Der Schalter wird alle Kapseln öffnen und da einige Tieflinge bereits erfolgreich zu Monstern transformiert worden sind, ist ein Kampf unausweichlich.



Ihr habt auch die Möglichkeit alle Gefangenen gleichzeitig zu eliminieren, damit stirbt aber auch Zevlor. Wenn ihr sie befreit, habt ihr zumindest einige Verbündete auf eurer Seite. Redet nach dem Kampf mit Zevlor, um die Quest abzuschließen. Eine Belohnung gibt es zwar nicht, allerdings werdet ihr euch bald wieder sehen.