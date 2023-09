Baldur’s Gate 3: Türme des Mondaufgangs und Mondlaterne finden

Die Türme des Mondaufgangs befinden sich in den schattenverfluchten Landen von Baldur’s Gate 3. Da ihr den Bereich nur schwer ohne Unterstützung durchqueren könnt, zeigen wir euch hier, wo ihr Hilfe findet.

Baldur’s Gate 3: Türme des Mondaufgangs – Unterreichweg

Um die Türme des Mondaufgangs überhaupt erreichen zu können, müsst ihr in Akt Eins entweder durch das Unterreich oder über den Gebirgspass wandern. Das Unterreich ist zwar sehr zeitintensiv, allerdings könnt ihr dort viele neue Bereiche und Quests freischalten. Außerdem befindet sich dort die Adamantschmiede mit der ihr starke Waffen fertigen könnt. Alle Wege ins Unterreich zeigen wir euch im gleichnamigen Guide. Über den Aufzug in der Grymschmiede im Unterreich gelangt ihr schließlich in die Schattenverfluchten Lande.

Dort müsst ihr das erste Stück mit Fackeln alleine vorwärts gehen, bis ihr zum Gasthaus zum letzten Licht gelangt. Solltet ihr bei der Schlacht um den Smaragdhain auf der Seite der Tieflinge gewesen sein, erkennt euch ein Tieflingskind wieder und ihr werdet direkt als Verbündeter akzeptiert. Ansonsten braucht ihr etwas Würfelglück. Im Gasthaus trefft ihr auf Jaheira, welche später eure Gefährtin werden kann. Im oberen Stockwerk müsst ihr mit Isôbel reden. Während eures Gesprächs wird ein Entführungsversuch eines ehemaligen Harfners ausgelöst.

Ihr müsst nicht nur den Kampf gewinnen, sondern auch darauf achten, dass Isôbels Lebenspunkte nicht auf Null sinken. Ansonsten wird sie bewusstlos und automatisch entführt. Solltet ihr siegreich sein, beschenkt sie euch mit dem Segen der Sêlune und ihr könnt euch zumindest in den helleren Bereichen der schattenverfluchten Lande fortbewegen. Eine Mondlaterne müsst ihr dennoch auftreiben, denn leider seid ihr in dieser Variante im Norden der Karte und müsst weit nach unten in den Südwesten.

Geht daher zu der Gruppe von Harfnern, die vor dem Gasthaushof wartet und sprecht mit ihnen. Sie führen euch zur Spinne Kar'niss und überfallen diese, damit ihr die Mondlaterne stehlen könnt. Nun könnt ihr ohne Probleme zu den Türmen des Mondaufgangs gehen.

Baldur’s Gate 3: Türme des Mondaufgangs - Gebirgspassweg

Der weit kürzere Weg zu den schattenverfluchten Landen führt über den Gebirgspass. Mit Hilfe von Lae'zels Quest schaltet ihr den Wegpunkt zum Gebirgspass frei, da sich dort die Githyanki-Krippe befindet. Biegt bei der zweiten Kreuzung links ab und folgt dem Weg nach unten. Ihr gelangt zu einer desolaten Holzbrücke, die in die Dunkelheit führt. Klickt auf den Hintergrund und ihr landet in den schattenverfluchten Landen.

Geht etwas voran, bis ihr auf eine Gruppe trefft. Hierbei handelt es sich um die bereits erwähnte Gruppe von Kar'niss. Er bittet euch, eine Melodie auf der Spinnenlyra vorzuspielen. Hier kann die Geschichte auf zwei Varianten weitergehen:

Ihr könnt keine Spinnenlyra vorweisen und müsst Kar'niss mit einem Würfelwurf täuschen. Da dieser aber sehr hoch angesetzt ist, wird dies in einem Kampf enden. Besiegt Kar'niss und holt euch die Mondlaterne. Mit dieser könnt ihr euch nun frei bewegen und zu den Türmen des Mondaufgangs wandern.

Ihr habt Minthara in Akt Eins die Treue geschworen und den Smaragdhain mit ihr angriffen. Als Dank überreicht sie euch eine Spinnenlyra. Diese braucht ihr zwingend für Kar'niss, da sie zeigt, dass ihr Verbündete seid.

Ihr könnt die Spinnenlyra aber auch erhalten, wenn ihr sie nach dem Treueschwur hintergeht und den Smaragdhain vorwarnt oder später ihre Leiche lootet. Da es keine Überlebenden gibt, wird Kar'niss die Wahrheit nie erfahren. In diesem Fall führt euch Kar'niss bei einem Haus vorbei, wo ihr gegen einige Harfner kämpfen müsst. Danach führt er euch direkt weiter zu den Türmen des Mondaufgangs.

Bei uns war Kar'niss nach dem Kampf leider verbuggt, sodass er sich nicht mehr bewegte oder getötet werden konnte. In diesem Fall müsst ihr entweder den Spielstand neu laden oder über das Unterreich in die Schattenlanden reißen.

Solltet ihr darauf keine Lust haben, könnt ihr euch auch ohne Mondlaterne zu den Türmen des Mondaufgangs vorwagen. Allerdings braucht ihr mindestens zwei normale Fackeln, dürft nicht vom Weg abkommen und andere Gebiete erkunden und müsst einiges an Heilmitteln mitnehmen. In Balthazars geheimen Büro in den Türmen des Mondaufgangs könnt ihr euch nämlich mit einer kaputten Mondlaterne und einer toten Pixie eine funktionierende Mondlaterne zaubern. Allerdings braucht ihr dazu Gale in eurer Gruppe.