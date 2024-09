Balkonkraftwerk 1200 Watt: Was ist ab 2024 erlaubt?

Balkonkraftwerk ist nicht gleich Balkonkraftwerk! Wir zeigen, ob eines mit 1200 Watt erlaubt ist und worauf ihr bei Solarmodulen in 2024 achten müsst.

In den letzten Jahren ist das Thema erneuerbare Energien immer wichtiger geworden. Zunehmend mehr Menschen entscheiden sich für die Installation von Solarmodulen, um ihren eigenen Strom zu erzeugen. Ein neuer Trend in diesem Bereich ist die Verwendung von Balkonkraftwerken, die eine einfache und kostengünstige Möglichkeit bieten, Ökostrom zu erzeugen. Teilweise wird dies auch vom Staat gefördert. Aber ist es erlaubt, ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 1200 Watt zu betreiben? Finden wir es heraus!

Was ist ab 2024 erlaubt? Das Solarpaket der Bundesregierung

Lange Zeit gab es einige Hürden bei der Anschaffung und dem Betrieb von Balkonkraftwerken, die im Mai 2024 mit dem Solarpaket der Bundesregierung abgemildert wurden. Mittlerweile sollte es deshalb deutlich einfacher und vor allem mit weniger bürokratischen Aufwand möglich sein, Photovoltaik-Anlagen zu installieren und Solarenergie zu nutzen. Unter anderem folgende rechtliche Änderungen wurden damit umgesetzt:

Erleichterungen für Steckersolargeräte im Wohneigentums- und Mietrecht

Erleichterte Inbetriebnahme von Photovoltaik-Anlagen auf dem Balkon

Digitale Stromzähler nicht mehr verpflichtend

Erlaubnis leistungsfähigerer PV-Anlagen

Stromeinspeisung über die Steckdose möglich

Einführung des Instruments „Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung“

Ist ein Balkonkraftwerk mit 1200 Watt erlaubt?

Eine Zeit lang durfte der Wechselrichter bei einem Balkonkraftwerk nur 600 Watt ausgeben. Mit dem Paket der Bundesregierung wurde dieser Wert auf 800 Watt erhöht. Ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 1200 Watt ist erlaubt, solange ihr die Leistung am Wechselrichter gemäß der vorgegebenen Werte drosselt.

Doch was bringt es, sich ein Balkonkraftwerk mit so hoher Leistung anzuschaffen, wenn man nicht die vollen 1200 Watt ausschöpft? Mit mehr Solarzellen habt ihr auch mehr MPP-Tracker. Der Wechselrichter für 1200 Watt kann so jedes Solarmodul individuell managen. Das hat den Vorteil, dass sie nicht durch die Verschattung eines Solarmoduls negativ beeinträchtigt werden, was im Falle von in einer Reihe geschalteten Solaranlage geschehen würde. Mit einer größeren Fläche könntet ihr eure Sonnenausbeute erhöhen.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit 1200 Watt?

Fraglich ist trotzdem, ob sich so ein Modell lohnt. Sollte die Leistung der einzelnen MPP-Tracker nicht auf einen Bruchteil limitiert werden, sondern die volle variable Leistung zur Verfügung stehen, dann rechnet sich das durchaus. Bei einer Begrenzung kann es jedoch passieren, dass die zusätzlichen Module im Endeffekt auch nichts bringen. Schlimmstenfalls ist die Bilanz sogar negativ, weil ein normales Balkonkraftwerk bei einem deutlich niedrigeren Preis genauso effektiv sein könnte.

Nur im Fall, dass ihr alle Module eines Kraftwerks mit 1200 Watt in Südrichtung und mit voller Sonnenbestrahlung ausrichten könnt, bringt das Modell dauerhaft mit Sicherheit mehr Leistung. Fragt aber lieber nach, ob das Zertifikat für einen gedrosselten Wechselrichter auch von eurem Netzbetreiber akzeptiert wird. Am Ende habt ihr noch umsonst Geld ausgegeben.

Die Vorteile eines Balkonkraftwerks

Ein Balkonkraftwerk ist eine großartige Möglichkeit, um saubere Energie zu erzeugen und dabei Geld zu sparen. Es handelt sich um ein kleines, einfach zu installierendes Solarsystem, das auf dem Balkon oder der Terrasse installiert wird. Die Vorteile solcher Systeme sind klar: Sie produzieren umweltfreundliche Energie, sparen Geld und können die Abhängigkeit von teuren Energieversorgern reduzieren. Mit der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien sind Balkonkraftwerke eine attraktive Option für alle, die die Vorteile sauberer und günstiger Energie nutzen möchten. Ein Balkonkraftwerk könnt ihr beispielsweise bei Otto und Amazon kaufen.

Balkonkraftwerk mit Speicher: Lohnt sich das?

Bei einem Steckersolar-Gerät wird Solarstrom nicht direkt gespeichert, sondern ins Wohnungs-Stromnetz eingespeist. Zeitlich betriebene Geräte verbrauchen ihn direkt. Deshalb wird in der Regel nur recht wenig Strom ungenutzt eingespeist. Wer möchte kann sich zwar Batteriespeicher als Ergänzung zum Stecksolar-Gerät anschaffen, jedoch gibt es laut Verbraucherzentrale bisher keine Angebote, die sich finanziell wirklich lohnen.

