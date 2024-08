Beeindruckend: Die 17-Millionen-Dollar-Villa von Elon Musk bei Google Maps

Der Unternehmer Elon Musk ist Milliardär und kann sich somit die luxuriösesten Dinge leisten. Dazu gehörte auch diese riesige Villa.



Elon Musk ist einer der reichsten Menschen der Welt. Er hatte mit dem Bezahlsystem PayPal eine gute Idee, die er schnell zu Geld machen konnte. Mittlerweile ist er Besitzer von mehreren Firmen, darunter SpaceX, Tesla und OpenAI. Mit seinem Vermögen, welches ungefähr 200 Milliarden US-Dollar umfasst, kann er sich so einiges leisten. Google Maps verrät nun, wie die 17 Millionen Dollar teure Villa von Elon Musk aussieht.

Anzeige

Ihr wollt mehr über Elon Musks Projekte erfahren? In unserem Video geben wir euch Infos, die euch zum Staunen bringen werden:

Elon Musks Unternehmen: Das sind die größten Projekte des Tesla-Chefs Abonniere uns

auf YouTube

So sieht die teure Villa des Tesla-Chefs aus

So sieht die ehemalige Villa des Tesla-Chefs aus. (© Virtualglobetrotting.com)

Anzeige

Im Jahr 2012 kaufte der Unternehmer Elon Musk eine 17 Millionen Dollar teure Villa in Bel-Air, Los Angeles in Kalifornien. Zuvor gehörte dieses Haus dem Co-Vorsitzenden von Canyon Capital Mitchell R. Julis. Mittlerweile ist diese Villa jedoch wieder verkauft. In 2020 erzählte Elon Musk, dass er minimalistischer leben wollen würde, seine Besitztümer verkaufen und kein eigenes Zuhause mehr haben wolle. Im Sommer 2021 war es dann soweit: Wie er auf X bekanntgab, verkaufte Elon Musk seine letzte Immobilie.

Elon Musk und seine Häuser

Doch die prunkvolle Villa in Los Angeles ist nicht das einzige Haus, welches Elon Musk sein Eigen nannte. In derselben Straße, wo seine 17-Millionen-Villa steht, soll er noch zwei weitere Häuser besessen haben. Eines davon soll um die 20 Millionen US-Dollar wert sein und wurde an seine Ex-Frau Talulah Riley verschenkt. Als sein eigentliches Zuhause, in dem er jetzt auch lebe, gab der Milliardär 2021 selbst via X an, dass er nur in einem ungefähr 50.000 US-Dollar teuren Haus leben würde. Also gar kein Heim in der Liga, wie man es sich für einen der reichsten Menschen der Welt vorstellen würde.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.