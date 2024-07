Beyond Good & Evil: Alle Tierfotos und wo sie zu finden sind

In Beyond Good & Evil Remaster schießt ihr nicht nur Fotos von wichtigen Beweismitteln, sondern auch von Tieren. Wir zeigen euch, wo ihr alle Tiere findet.

Die Kamera ist Jades wichtiges Werkzeug im Beyond Good & Evil Remaster. Eine Nebenaufgabe des Spiels ist das Schießen von Tierfotos. Insgesamt gibt es 56 verschiedene Tiere, die ihr fotografieren könnt. Wenn ihr genügend Tierfotos sammelt und einen Film voll bekommt, erhaltet ihr eine Perle. Wir empfehlen euch den Tier-Detektor in Ming-Tzus Laden zu kaufen. Dieser zeigt euch die unentdeckten Tierarten auf eurer Karte an. Alle Fundorte der Tiere haben wir für euch zum Überblick zusammengefasst.

Alle Fundorte der Tierfotos im Beyond Good & Evil Remaster nach Orten aufgelistet

Leuchtturminsel

Adalia Octopunctata : Wenn ihr die Kamera erhaltet, ist dies das Tutorial-Foto.

: Wenn ihr die Kamera erhaltet, ist dies das Tutorial-Foto. Homo Sapiens: Ihr könnt Pablo, Kip, Zaza oder Yoa fotografieren. Ansonsten auch jeden anderen Menschen, egal an welchem Ort.

Ihr könnt auch ein Foto von Double H machen. (© Screenshot: GIGA)

Sus Sapiens : Foto von Pey’j. Auch sonst an einem beliebigen Ort.



: Foto von Pey’j. Auch sonst an einem beliebigen Ort. Canis Canis: Geht die Treppe im Leuchtturm hinauf und macht ein Foto von dem großen Hund in der Nische.

Der Hund hält ganz still, sodass ihr in Ruhe ein Foto schießen könnt. (© Screenshot: GIGA)

Lampyris Campestris: Folgt in der Nacht dem schmalen Pfad vom Leuchtturm runter zur unteren Wiese. Die Glühwürmchen befinden sich in der Nähe eines Baumes.

Die Glühwürmchen erscheinen nur nachts. (© Screenshot: GIGA)

Larus Albus: Diese Möwen kreisen tagsüber über der unteren Wiese.

Die Möwen sind nur tagsüber zu sehen. (© Screenshot: GIGA)

Priodontes Campestris : Die Tiere befinden sich direkt vor dem Eingang des Leuchtturms.

: Die Tiere befinden sich direkt vor dem Eingang des Leuchtturms. Vorax Nocturnus : Wenn der Schild deaktiviert ist, findet ihr diese Feinde nachts auf der Insel. Alternativ sind sie nachts auch am Eingang der Fabrik.

: Wenn der Schild deaktiviert ist, findet ihr diese Feinde nachts auf der Insel. Alternativ sind sie nachts auch am Eingang der Fabrik. Dipneustes Trilineatus : Steht am Rand des Docks hinter dem Notstromaggregat, das ihr schieben müsst, um das Hovercraft zu aktivieren. Schaut ins Wasser und schießt ein Foto von dem kleinen grünen Fisch.

: Steht am Rand des Docks hinter dem Notstromaggregat, das ihr schieben müsst, um das Hovercraft zu aktivieren. Schaut ins Wasser und schießt ein Foto von dem kleinen grünen Fisch. Musca Saprophagia: Tretet gegen eines der Fässer in der Küche des Leuchtturms und schießt ein Foto. Alternativ ist das Tier auch in der Mine zu finden.

Mammago-Werkstatt

Rhinoceros Sapiens: In der Mammago-Werkstatt könnt ihr entweder ein Bild von Issam, Babukar oder Hal machen.

Für den Rhinoceros Sapiens ist egal, welchen von den Mitarbeitenden ihr fotografiert. (© Screenshot: GIGA)

Schwarze Insel / Mine

Lycoperdon Fugiferus : Diese pilzartigen Kreaturen findet ihr immer wieder in der Mine.

: Diese pilzartigen Kreaturen findet ihr immer wieder in der Mine. Anemonia Mutabilis : Von der riesigen Anemone, die den Eingang der Mine versperrt, könnt ihr vor dem Kampf ein Foto machen.

: Von der riesigen Anemone, die den Eingang der Mine versperrt, könnt ihr vor dem Kampf ein Foto machen. Crochax Velox: Diese wespen- oder libellenartigen Wesen greifen euch in der Mine zum ersten Mal an.

Diese wespen- oder libellenartigen Wesen greifen euch in der Mine zum ersten Mal an. Amoeba Polypodia : In der Mine gibt es eine kleine Nische, die nach dem Umwerfen eines Laufstegs freigelegt wird. Betretet sie und geht bis zum Ende. Die hölzerne Barriere hindert euch am Weitergehen, doch mit der Kamera könnt ihr durch die Öffnung zoomen und ein Foto schießen. Passt den richtigen Moment ab, wenn sich das Tier blicken lässt.



: In der Mine gibt es eine kleine Nische, die nach dem Umwerfen eines Laufstegs freigelegt wird. Betretet sie und geht bis zum Ende. Die hölzerne Barriere hindert euch am Weitergehen, doch mit der Kamera könnt ihr durch die Öffnung zoomen und ein Foto schießen. Passt den richtigen Moment ab, wenn sich das Tier blicken lässt. Cynea Urtica : Im weiteren Verlauf durch die Mine werdet ihr von diesen Quallen-Wesen angegriffen.

: Im weiteren Verlauf durch die Mine werdet ihr von diesen Quallen-Wesen angegriffen. Pelagia Pachydermis : Von diesen Feinden werdet ihr nach den Cynea Urtica angegriffen.

: Von diesen Feinden werdet ihr nach den Cynea Urtica angegriffen. Alicia Splendens : An den Wänden der Mine schlängelt sich dieses Tier herum. Ihr habt innerhalb der Mine mehrere Chancen, es zu fotografieren. Die erste bekommt ihr, wenn ihr die Cynea Urtica und Pelagia Pachydermis besiegt habt.

: An den Wänden der Mine schlängelt sich dieses Tier herum. Ihr habt innerhalb der Mine mehrere Chancen, es zu fotografieren. Die erste bekommt ihr, wenn ihr die Cynea Urtica und Pelagia Pachydermis besiegt habt. Spongus Gluanteus : Wenn ihr die Ausgrabungsstätte erreicht, biegt rechts ab, um in einen kleinen Raum zu gelangen. Den großen grün leuchtende Schwamm müsst ihr fotografieren.

: Wenn ihr die Ausgrabungsstätte erreicht, biegt rechts ab, um in einen kleinen Raum zu gelangen. Den großen grün leuchtende Schwamm müsst ihr fotografieren. Helix Rupestris : Genau über dem Spongus Gluanteus befindet sich diese Kreatur. Wenn sie aus ihrem Gehäuse hinausschaut, knipst schnell ein Foto.

: Genau über dem Spongus Gluanteus befindet sich diese Kreatur. Wenn sie aus ihrem Gehäuse hinausschaut, knipst schnell ein Foto. Planaria Rupestris : Es gibt einen Stromraum, der auf der Karte mit einem Blitz markiert ist. Er befindet sich auf der zweiten Etage. Wenn ihr euch vor diese Box stellt und mit eurer Kamera nach oben blickt, könnt ihr den Planaria Rupestris entdecken. Wenn das Licht angeht, verschwindet das Tier allerdings.

: Es gibt einen Stromraum, der auf der Karte mit einem Blitz markiert ist. Er befindet sich auf der zweiten Etage. Wenn ihr euch vor diese Box stellt und mit eurer Kamera nach oben blickt, könnt ihr den Planaria Rupestris entdecken. Wenn das Licht angeht, verschwindet das Tier allerdings. Palinurus Rupestris : Diesen großen Insekten-Feinden werdet ihr immer wieder in der Mine begegnen.

: Diesen großen Insekten-Feinden werdet ihr immer wieder in der Mine begegnen. Nautilus Fluoreus : Wenn ihr vom Sekundärschacht in den Hauptschacht zurückkehrt, könnt ihr dieses weiße muschelartige Wesen sehen.

: Wenn ihr vom Sekundärschacht in den Hauptschacht zurückkehrt, könnt ihr dieses weiße muschelartige Wesen sehen. Pterolimax Gigantea : Dieses Wesen dient als Endgegner der Black Isle Mine. Macht ein Foto, sobald der Kampf beginnt.

: Dieses Wesen dient als Endgegner der Black Isle Mine. Macht ein Foto, sobald der Kampf beginnt. Astacus Erectus : In der dritten Etage der Mine gibt es einen kleinen Raum, auch Zisterne genannt, in dem mehrere Astacus Erectus umherlaufen. Den Raum erreicht ihr, wenn ihr in dem Raum mit dem Wasserfall auf das Rohr auf der linken Seite klettert und diesem folgt.

: In der dritten Etage der Mine gibt es einen kleinen Raum, auch Zisterne genannt, in dem mehrere Astacus Erectus umherlaufen. Den Raum erreicht ihr, wenn ihr in dem Raum mit dem Wasserfall auf das Rohr auf der linken Seite klettert und diesem folgt. Papilio Pilosus: Von der Zisterne auf der dritten Etage aus lasst ihr Pey’j das Gitter aufschneiden und folgt dann dem Kanal zum nächsten Gitter. Das ist bereits aufgerissen und ihr könnt mit eurer Kamera durch die Öffnung hindurchsehen und ein Foto schießen.

Vorax-Höhle

Bufo Erectus: Gegenüber der ersten Plündererhöhle befindet sich die Vorax-Höhle. In der Nähe des Eingangs befindet sich dieses froschartige Wesen.

Fußgängerzone

Aquilus Sapiens: Diesen vogelartigen Menschen könnt ihr in der Fußgängerzone immer wieder begegnen.

Akuda Bar

Capra Sapiens: Fehn oder Cumi auf der Leuchtturminsel.

Im oberen Stockwerk könnt ihr diesen Capra Sapiens fotografieren. (© Screenshot: GIGA)

Taurus Sapiens : Der Barkeeper der Akuda Bar gehört zu dieser Spezies.

: Der Barkeeper der Akuda Bar gehört zu dieser Spezies. Carcharodon Sapiens : Fotografiert Francis. Er steht bei dem Scheibenspiel.

: Fotografiert Francis. Er steht bei dem Scheibenspiel. Felis Sapiens: Im IRIS-Unterschlupf könnt ihr die Katzenfrau Mei fotografieren.

Alle drei Lebewesen könnt ihr hier ganz einfach in der Akuda Bar fotografieren. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Ming-Tzus Laden

Walrus Sapiens : Fotografiert den Ladenbesitzer Ming-Tzu in seinem Laden. Alternativ gehen Walrus Sapiens auch immer wieder in der Fußgängerzone umher.

: Fotografiert den Ladenbesitzer Ming-Tzu in seinem Laden. Alternativ gehen Walrus Sapiens auch immer wieder in der Fußgängerzone umher. Koi Kumonryu: Fotografiert den Fisch im Aquarium.

Ming Tzu und sein Koi (© Screenshot: GIGA)

Alpha-Abteilung V-Quartier

Arachnis Viridis : Diese kleinen grünen Spinnen sind in dem Alpha-Abteilung-V-Quartier. Wenn ihr es betretet, könnt ihr sie direkt durch die Laserstrahlen fotografieren.

: Diese kleinen grünen Spinnen sind in dem Alpha-Abteilung-V-Quartier. Wenn ihr es betretet, könnt ihr sie direkt durch die Laserstrahlen fotografieren. Macropodia Omnivora: Die Tiere befinden sich in den Untergrundquartieren der Alpha-Abteilungen. Wenn ihr den Steg betritt, seht ihr mehrere schneckenähnliche Kreaturen.

Hillys

Teratosaurus Imperator : Nach dem ersten Besuch bei der Mammago-Werkstatt greift euch diese Seeschlange an. Schießt ein Foto, bevor ihr sie bekämpft.

: Nach dem ersten Besuch bei der Mammago-Werkstatt greift euch diese Seeschlange an. Schießt ein Foto, bevor ihr sie bekämpft. Rascax Caeruleus: Nach dem Kampf mit der Seeschlange könnt ihr diese Skorpionfische auf dem Meer fotografieren. Sie springen immer wieder aus dem Wasser.

Die Skorpionfische könnt ihr immer wieder fotografieren, auch wenn ihr es zunächst vergessen hattet. (© Screenshot: GIGA)

Megaptera Purpurea : In der Nähe des Eingangs zur Fabrik fahrt ihr rechts an die Laserbarriere heran. Wartet kurz und der Wal wird aus dem Wasser springen.



: In der Nähe des Eingangs zur Fabrik fahrt ihr rechts an die Laserbarriere heran. Wartet kurz und der Wal wird aus dem Wasser springen. Manta Cyanea : In der Nacht fliegen diese Tiere über der Fabrik.

: In der Nacht fliegen diese Tiere über der Fabrik. Megaptera Borealis: Wenn ihr über die Laserbarrieren südlich der Mammago-Garage springt, seht ihr einen großen Wal im Wasser rechts vom Eingang zur Schlachthof-Rennstrecke.

Ein Foto von diesem Wal bringt euch viele Credits. (© Screenshot: GIGA)

Fabrik

Manta Magnificens: Bevor ihr in die Fabrik eintretet, könnt ihr ein Foto von diesem Tier machen. Es fliegt über der Fabrik.

Dieses Tier ist kaum zu übersehen. (© Screenshot: GIGA)

Rattus Gigantus : In der Fabrik werdet ihr diesen riesigen Ratten immer wieder begegnen.



: In der Fabrik werdet ihr diesen riesigen Ratten immer wieder begegnen. Aedes Raymanis : Während ihr die Fabrik erkundet, werdet ihr in einem Raum eine tote Kuh finden. Auf der Nase befindet sich die Fliege, die ihr fotografieren könnt.

: Während ihr die Fabrik erkundet, werdet ihr in einem Raum eine tote Kuh finden. Auf der Nase befindet sich die Fliege, die ihr fotografieren könnt. Sarcophagus Domzii : Die ersten Gegner, die ihr auch am Leuchtturm bekämpft. Hier habt ihr jetzt aber eure Kamera, um Fotos zu machen. Ihr werdet ihnen innerhalb der Fabrik über den Weg laufen.

: Die ersten Gegner, die ihr auch am Leuchtturm bekämpft. Hier habt ihr jetzt aber eure Kamera, um Fotos zu machen. Ihr werdet ihnen innerhalb der Fabrik über den Weg laufen. Rattus Albus : In dem Röntgenraum findet ihr einen Laufsteg. Folgt ihm auf die andere Seite des Raums, geht die Rampe hinunter und ihr seht eine weiße Ratte im Lüftungsschacht. Springt auf die untere Rampe vor dem Lüftungsschacht. Die Ratte wird zunächst weglaufen. Entfernt euch ein wenig und wartet bis sie zurückkommt. Dann könnt ihr das Foto schießen.

: In dem Röntgenraum findet ihr einen Laufsteg. Folgt ihm auf die andere Seite des Raums, geht die Rampe hinunter und ihr seht eine weiße Ratte im Lüftungsschacht. Springt auf die untere Rampe vor dem Lüftungsschacht. Die Ratte wird zunächst weglaufen. Entfernt euch ein wenig und wartet bis sie zurückkommt. Dann könnt ihr das Foto schießen. Blabera Gregaria : In der vierten Etage gelangt ihr in einen winzigen Raum, in dem ein Schrank steht. Öffnet den Schrank und legt etwas zu Essen hinein. Es kommen die kleinen Insekten und stehlen das Essen. Macht schnell ein Foto.

: In der vierten Etage gelangt ihr in einen winzigen Raum, in dem ein Schrank steht. Öffnet den Schrank und legt etwas zu Essen hinein. Es kommen die kleinen Insekten und stehlen das Essen. Macht schnell ein Foto. Pterolimax Reducta : Ein Boss in der Fabrik.

: Ein Boss in der Fabrik. Cyclopeus Palustris: Ein weiterer Boss in der Fabrik.

Schlachthaus

Anguilla Bifida : Diese grüne Schlange befindet sich im Schlachthof-Reservoir auf der ersten Etage.

: Diese grüne Schlange befindet sich im Schlachthof-Reservoir auf der ersten Etage. Trilobites Saltans : Am Eingang des Schlachthofs auf der ersten Etage seht ihr links das leuchtende Wesen auf dem Schutt sitzen.

: Am Eingang des Schlachthofs auf der ersten Etage seht ihr links das leuchtende Wesen auf dem Schutt sitzen. Ignis Ignifera : Im Überwachungsraum (dritte Etage) des Schlachthauses müsst ihr den Schalter finden, der das Tor anhebt. Klettert zum Tor, bleibt darauf stehen, während ihr Double H sagt, dass er den Schalter drücken soll. Wenn das Tor aufhört sich zu bewegen, geht zur rechten Seite, klettert auf das Sims und betretet den Lüftungsbereich. Tretet die Ratten und benutzt ein Gyrodisk, um das Feuer zu stoppen. Rechts müsstet ihr die flammenartige Kreatur sehen.

: Im Überwachungsraum (dritte Etage) des Schlachthauses müsst ihr den Schalter finden, der das Tor anhebt. Klettert zum Tor, bleibt darauf stehen, während ihr Double H sagt, dass er den Schalter drücken soll. Wenn das Tor aufhört sich zu bewegen, geht zur rechten Seite, klettert auf das Sims und betretet den Lüftungsbereich. Tretet die Ratten und benutzt ein Gyrodisk, um das Feuer zu stoppen. Rechts müsstet ihr die flammenartige Kreatur sehen. Timorea Saponifera : Im Wagenbereich des Schlachthofs (zweite Etage) müsst ihr Double H durch eine vergitterte Tür schicken. Er wird in den nächsten Raum stürzen und dabei einen Wächter deaktivieren. Ein weiterer Wächter kommt die Rampe hinunter, um das Geräusch zu untersuchen. Bleibt so lange versteckt, bis der Wächter sagt, dass alles in Ordnung ist, und schießt dann mit einem Gyrodisk auf seinen Sauerstofftank. Im Raum oben auf der Rampe seht ihr eine kleine, blubbernde Kreatur. Sie versteckt sich in einer Ecke hinter einigen Kisten. Schießt auf die Kisten mit einem Gyrodisk und die Timorea Saponifier hüpft über den Boden zu einer anderen Ecke. Fotografiert sie schnell, bevor sie verschwunden ist.

: Im Wagenbereich des Schlachthofs (zweite Etage) müsst ihr Double H durch eine vergitterte Tür schicken. Er wird in den nächsten Raum stürzen und dabei einen Wächter deaktivieren. Ein weiterer Wächter kommt die Rampe hinunter, um das Geräusch zu untersuchen. Bleibt so lange versteckt, bis der Wächter sagt, dass alles in Ordnung ist, und schießt dann mit einem Gyrodisk auf seinen Sauerstofftank. Im Raum oben auf der Rampe seht ihr eine kleine, blubbernde Kreatur. Sie versteckt sich in einer Ecke hinter einigen Kisten. Schießt auf die Kisten mit einem Gyrodisk und die Timorea Saponifier hüpft über den Boden zu einer anderen Ecke. Fotografiert sie schnell, bevor sie verschwunden ist. Amoeba Saltans: Fahrt mit dem Wagen zur zentralen Halle auf der zweiten Etage. Lasst Double H den Knopf der grünen Konsole mit der Nummer 35 drücken. Das Tier wird aus dem Fleischprozessor hinter der Konsole herausspringen.

Schatz des Vulkans

Aurelia Magnificens: Tretet auf den Steg und ihr seht ein leuchtendes Gebilde an der linken Wand, vorbei am Mdisk-Leser. Dieses Gebilde ist die Aurelia Magnificens.

Weltall

Megaptera Anaerobia: Sobald ihr den Weltraum erreicht, seht ihr ein glänzendes blaues Objekt, das nach rechts fliegt. Es ist ein großes Eisstück, in dem ein Wal gefangen ist. Schießt auf das Eis, befreit so den Wal und schießt ein Foto von ihm.

