Beyond Good & Evil Remaster: Fundorte aller Perlen

Perlen sind eine kostbare und seltene Währung in Beyond Good & Evil Remaster. Wir zeigen euch, wo ihr alle Perlen finden könnt und geben euch nützliche Tipps.

Perlen sind eine der beiden Zahlungs-Möglichkeiten in Beyond Good & Evil Remaster. Mit Perlen könnt ihr seltene Schiffsteile in der Mammago-Werkstatt erwerben. Insgesamt könnt ihr im Spiel 88 Perlen bekommen. Wir empfehlen euch, den Perlendetektor in Ming-Tzus Laden zu kaufen. Dieser kann euch bei der Jagd nach Perlen sehr behilflich sein. Alle Fundorte der Perlen zeigen wir euch im Überblick.

Alle Fundorte der Perlen im Beyond Good & Evil Remaster aufgelistet

Perlen aus Bosskämpfen und der Story

DomZ Boss : Ihr erhaltet diese Perle automatisch, nachdem ihr den Boss der DomZ-Monster beim Leuchtturm am Anfang besiegt habt.

: Ihr erhaltet diese Perle automatisch, nachdem ihr den Boss der DomZ-Monster beim Leuchtturm am Anfang besiegt habt. DomZ Seeschlange : Nachdem ihr einen weiteren Boss der DomZ, die Seeschlange, erledigt habt, bekommt ihr eine Perle. Die Seeschlange wird euch angreifen, nachdem ihr das erste Mal bei Mammagos Werkstatt wart.

: Nachdem ihr einen weiteren Boss der DomZ, die Seeschlange, erledigt habt, bekommt ihr eine Perle. Die Seeschlange wird euch angreifen, nachdem ihr das erste Mal bei Mammagos Werkstatt wart. DomZ Seeschlange 2 : Die Seeschlange greift nochmals an, nachdem ihr die Mission im Schlachthaus abgeschlossen habt.

: Die Seeschlange greift nochmals an, nachdem ihr die Mission im Schlachthaus abgeschlossen habt. DomZ Seeschlange 3 : Ein erneuter Angriff der Seeschlange erfolgt, wenn ihr die Beluga in Betrieb genommen habt.

: Ein erneuter Angriff der Seeschlange erfolgt, wenn ihr die Beluga in Betrieb genommen habt. DomZ Pterolimax : Auch diese Perle ist an einen Boss gebunden. Hier müsst ihr den Boss am Ende der verlassenen Mine besiegen.

: Auch diese Perle ist an einen Boss gebunden. Hier müsst ihr den Boss am Ende der verlassenen Mine besiegen. DomZ Roboter : Endboss der Fabrik, der bei Vernichtung eine Perle fallen lässt.

: Endboss der Fabrik, der bei Vernichtung eine Perle fallen lässt. DomZ Foltermaschine : Wenn ihr in der Fabrik den Agenten befreit, befindet sich eine Perle im Tank, in dem er gefangen gehalten wurde.

: Wenn ihr in der Fabrik den Agenten befreit, befindet sich eine Perle im Tank, in dem er gefangen gehalten wurde. Fabrik-Boss : Diese Perle wird von einem Boss in der Fabrik fallen gelassen, landet aber im Wasser. Ihr könnt sie euch holen, wenn ihr nach Abschluss der Fabrik den Ort verlasst. Fahrt mit dem Hovercraft in den Tunnel gegenüber der Dockstation. So gelangt ihr in einen anderen Abschnitt, in dem ihr die Perle aufsammeln könnt.

: Diese Perle wird von einem Boss in der Fabrik fallen gelassen, landet aber im Wasser. Ihr könnt sie euch holen, wenn ihr nach Abschluss der Fabrik den Ort verlasst. Fahrt mit dem Hovercraft in den Tunnel gegenüber der Dockstation. So gelangt ihr in einen anderen Abschnitt, in dem ihr die Perle aufsammeln könnt. Belohnung nach Fabrik-Mission : Nachdem ihr erfolgreich die Mission in der Fabrik abgeschlossen habt, erhaltet ihr als Belohnung fünf Perlen im IRIS-Unterschlupf. Sie befinden sich im Nebenraum.

: Nachdem ihr erfolgreich die Mission in der Fabrik abgeschlossen habt, erhaltet ihr als Belohnung fünf Perlen im IRIS-Unterschlupf. Sie befinden sich im Nebenraum. Belohnung nach Schlachthaus-Mission: Wenn ihr das Schlachthaus erfolgreich abgeschlossen habt, werdet ihr wieder von IRIS im Geheimversteck belohnt. Diesmal sind es sogar zwölf Perlen.

Der Nebenraum im IRIS-Versteck (© Screenshot: GIGA)

Perlen in der Akuda-Bar

Scheibenspiel : In der Akuda-Bar (befindet sich in der Fußgängerzone der Stadt) steht ein Hai, der eine Perle auf seinem Hut trägt. Diese könnt ihr von ihm bekommen, wenn ihr gegen ihn in seinem Scheibenspiel gewinnt. Sprecht ihn dafür an und setzt 1000 gegen seine Perle. Jetzt heißt es nur noch gewinnen.



: In der Akuda-Bar (befindet sich in der Fußgängerzone der Stadt) steht ein Hai, der eine Perle auf seinem Hut trägt. Diese könnt ihr von ihm bekommen, wenn ihr gegen ihn in seinem Scheibenspiel gewinnt. Sprecht ihn dafür an und setzt 1000 gegen seine Perle. Jetzt heißt es nur noch gewinnen. Scheibenspiel 2: Das Scheibenspiel könnt ihr ein weiteres Mal gegen den Hai gewinnen. Dafür müsst ihr zunächst das Schlachthaus abgeschlossen haben.

Das Scheibenspiel in der Akuda-Bar könnt ihr insgesamt zweimal bestreiten. (© Screenshot: GIGA)

Rufus’ Beute: Auch diese Perle befindet sich in der Akuda-Bar. Unten am Tisch sitzen Rufus, der Hai und Miss Seven. Zwischen sich haben sie einen Code stehen, den ihr für die Öffnung der zweiten Tür im oberen Stockwerk benutzen könnt. Im Schrank findet ihr dann eine Perle.

Hier findet ihr Rufus’ Beute: eine Perle. (© Screenshot: GIGA)

Perlen in den Räuberhöhlen

Räuberhöhle 1: Im Anfangsbereich auf dem offenen Meer gibt es eine große Höhle, in der Räuber hausen. Ihr erreicht den Eingang, wenn ihr etwas auf den Strand fahrt. Weiter im Inneren werdet ihr von Räubern überrascht und es wird euch Geld abgenommen. Verfolgt die Diebe so lange, bis ihr in einer kleinen Höhle mit ihnen gefangen seid und schießt das Luftschiff ab. Ihr erhaltet euer Geld und eine Perle.

Der Eingang zur ersten Räuberhöhle. Hände hoch! Überfall! (© Screenshot: GIGA)

Räuberhöhle 2 : Diese Räuberhöhle erreicht ihr, wenn ihr im Hauptbereich den rechten oberen Teil der Karte betretet. Eine Sicherheitsdrohne wird euch davon abhalten wollen, den Bereich zu betreten, also schießt ihr sie mit eurer Kanone ab. Beim Strand seht ihr eine Höhle, in der ihr wieder von etwas Geld beraubt werdet und euch eine Verfolgungsjagd mit den Dieben liefern müsst. Für euren Sieg erhaltet ihr eine Perle.



: Diese Räuberhöhle erreicht ihr, wenn ihr im Hauptbereich den rechten oberen Teil der Karte betretet. Eine Sicherheitsdrohne wird euch davon abhalten wollen, den Bereich zu betreten, also schießt ihr sie mit eurer Kanone ab. Beim Strand seht ihr eine Höhle, in der ihr wieder von etwas Geld beraubt werdet und euch eine Verfolgungsjagd mit den Dieben liefern müsst. Für euren Sieg erhaltet ihr eine Perle. Räuberhöhle 4: Mit dem Sprungkit von Mammagos Werkstatt könnt ihr über den Laserzaun in der Nähe des Leuchtturms hopsen. Fahrt geradeaus und dabei leicht nach rechts und ihr stoßt auf eine Insel mit einem Strand. Auch hier werdet ihr wieder beraubt und erhaltet nach erfolgreicher Jagd eine Perle.

Auch in der vierten Räuberhöhle werdet ihr wieder überfallen. (© Screenshot: GIGA)

Alpha-Abteilungen für Perlen plündern

Alpha-Abteilung 1/Schuppen: In der Akuda-Bar könnt ihr mit der Ziegenperson reden, die sich hinter der ersten Tür im oberen Stockwerk aufhält. Sie gibt euch einen Code, den ihr später noch brauchen werdet. Geht zurück in die Fußgängerzone zum Brunnenplatz. Hier befindet sich eine verschlossene Tür, die ihr mit dem Quadratschlüssel aus der Mine öffnen könnt. Erkundet das Innere, bis ihr zu einer verschlossenen Box kommt, die ihr mit dem erhaltenen Code öffnen könnt.

Die Quadrattür auf dem Brunnenplatz lässt sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen. (© Screenshot: GIGA)

Bei dieser Truhe müsst ihr den Code, den ihr von der Ziegenperson erhalten habt, eingeben. (© Screenshot: GIGA)

Alpha-Abteilung 2 : Im Fußgängerbereich gelangt ihr zum Transit, wo ihr einen Schrank verschieben könnt. Erkundet die Abteilung und ihr erhaltet am Ende eine Perle.



: Im Fußgängerbereich gelangt ihr zum Transit, wo ihr einen Schrank verschieben könnt. Erkundet die Abteilung und ihr erhaltet am Ende eine Perle. Alpha-Abteilung 3 : Diese Abteilung befindet sich in der Fabrik. Im dritten Stockwerk findet ihr das Labor. Geht dabei vom Aufzugsraum durch die Tür mit der Aufschrift „Labor“, aber nicht durch den Aufzug zum Labor. Schiebt die zwei Zylinder in dem Raum jeweils links und rechts an die Enden des elektrischen Zauns und macht euch so den Weg zur Perle in dem Schrank frei.

: Diese Abteilung befindet sich in der Fabrik. Im dritten Stockwerk findet ihr das Labor. Geht dabei vom Aufzugsraum durch die Tür mit der Aufschrift „Labor“, aber nicht durch den Aufzug zum Labor. Schiebt die zwei Zylinder in dem Raum jeweils links und rechts an die Enden des elektrischen Zauns und macht euch so den Weg zur Perle in dem Schrank frei. Alpha-Abteilung 4: In der Fußgängerzone gegenüber dem Brunnen gibt es eine Lasersperre, die ihr nur mit dem Sternenschlüssel öffnen könnt. Dieser wird euch von der Gouverneurin gegeben, nachdem ihr das Schlachthaus abgeschlossen habt. Ihr könnt hier insgesamt neun Perlen ergattern.

Das Sternschloss muss betätigt werden, um die Laserbarriere zu deaktivieren. (© Screenshot: GIGA)

Alpha-Abteilung 5 : Insgesamt drei Perlen könnt ihr euch aus der Alpha-Abteilung holen, die in einer Höhle außerhalb der Stadt im Untergrund ist. Ihr benötigt den Neutralisierungsblaster für euer Hovercraft, um an der Wache vorbeizukommen.

: Insgesamt drei Perlen könnt ihr euch aus der Alpha-Abteilung holen, die in einer Höhle außerhalb der Stadt im Untergrund ist. Ihr benötigt den Neutralisierungsblaster für euer Hovercraft, um an der Wache vorbeizukommen. Hauptquartier der Alpha-Abteilungen : Eine Gittertür im Fußgängerbereich versperrt den Eingang zum Hauptquartier. Diese kann von Doppelagent H durchbrochen werden.

: Eine Gittertür im Fußgängerbereich versperrt den Eingang zum Hauptquartier. Diese kann von Doppelagent H durchbrochen werden. Alpha-Abteilung 6 + 7 + 8 : Auf dem Hauptweg des Schlachthauses findet ihr drei Alpha-Abteilungen, die weitere Perlen nach Abschluss enthalten.

: Auf dem Hauptweg des Schlachthauses findet ihr drei Alpha-Abteilungen, die weitere Perlen nach Abschluss enthalten. Alpha-Abteilung 9: Betretet den Hauptkanal vom Hauptbereich des Meeres aus und nehmt die erste linke Abzweigung. Ihr kommt zu einem Laserzaun, über den ihr mit dem Hovercraft dank Sprungkit rüber springen könnt. Auf dem Wasser schwimmt eine Box, die ihr mit ein paar Schüssen zerstört, sodass eine Perle zum Vorschein kommt.

Die Laserbarriere, die ihr mit dem Sprungkit überqueren müsst. (© Screenshot: GIGA)

Alpha-Abteilung 10: Gegenüber von der Akuda-Bar gibt es eine Tür mit einem Dreiecksschloss. Dieses öffnet ihr mit dem Dreiecksschlüssel, den ihr aus der Fabrik erhalten habt. Schiebt die Kiste nach rechts und ihr könnt durch eine kleine Öffnung ins Innere kriechen.



Die Dreieckstür befindet sich direkt nach der Brücke zur Akuda-Bar. (© Screenshot: GIGA)

Perlen in Rennen gewinnen

Rennen 1 und 2 in der Fußgängerzone: Wenn ihr die Stadt von dem Hauptbereich des Meeres betretet, biegt ihr links ab und gelangt zum Rennen 1 und 2. Wenn ihr den ersten Platz in den Rennen belegt, erhaltet ihr jeweils eine Perle.

Gegenüber dem Eingang der Fußgängerzone findet ihr den Eingang zu Rennen 1 und 2. (© Screenshot: GIGA)

Rennen und 3 und 4 im Schlachthaus: Im Schlachthaus könnt ihr Rennen 3 und 4 bestreiten, für dessen Sieg ihr wieder jeweils eine Perle bekommt.



Perlen kaufen

bei Nouri: In der Fußgängerzone gibt es einen Händler namens Nouri, bei der zwei Perlen einfach käuflich erworben werden können.

Bei Nouri könnt nicht nur Perlen kaufen, sondern auch andere nützliche Sachen. (© Screenshot: GIGA)

bei Ming-Tzu: Auch Ming-Tzu hat drei Perlen in seinem Sortiment. Ihr findet ihn ebenfalls in der Fußgängerzone. Um in den Teil der Stadt zu kommen, benötigt ihr den Stadtpass. Sie sind allerdings nicht alle auf einmal verfügbar, sondern nacheinander, wenn ihr weiter im Spiel vorankommt.

Der Eingang zu Ming-Tzus Laden ist zunächst nicht ersichtlich. (© Screenshot: GIGA)

Sonstige Fundorte und Aufgaben

Vorax-Höhle: In der Vorax-Höhle könnt ihr eine Nebenquest abschließen, um eine Perle zu erhalten. In die Vorax-Höhle kommt ihr aber nur, wenn Pey’j sein Werkzeug von der schwarzen Insel erhalten hat. Den Eingang findet ihr im zweiten offenen Bereich des Meeres auf einem kleinen Strand. Fahrt den Strand hoch, schlagt euch durch die Höhle und erledigt am Ende den Crochax, der die Perle hält.

In die Vorax-Höhle müsst ihr auch im Verlauf der Story. (© Screenshot: GIGA)

: In der Vorax-Höhle könnt ihr eine Nebenquest abschließen, um eine Perle zu erhalten. In die Vorax-Höhle kommt ihr aber nur, wenn Pey’j sein Werkzeug von der schwarzen Insel erhalten hat. Den Eingang findet ihr in dem zweiten offenen Bereich des Meeres auf einem kleinen Strand. Fahrt den Strand hoch, schlagt euch durch die Höhle und erledigt am Ende den Crochax, der die Perle hält. Vulkan auf der schwarzen Insel : Nachdem ihr das Raumschiff bekommen habt, fliegt zum Vulkan auf der Schwarzen Insel. Hier könnt ihr insgesamt 14 Perlen erlangen, wenn ihr die dazugehörigen Perlen-Crochaxe besiegt.

: Nachdem ihr das Raumschiff bekommen habt, fliegt zum Vulkan auf der Schwarzen Insel. Hier könnt ihr insgesamt 14 Perlen erlangen, wenn ihr die dazugehörigen Perlen-Crochaxe besiegt. Beenden von Filmrollen mit Tierfotos (insgesamt fünf Perlen)

