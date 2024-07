Beyond Good & Evil Remaster: hier findet ihr den Eingang zum Schlachthaus

Beyond Good & Evil Remaster stellt seine Spieler vor schwierige Hindernisse. Wir erklären euch, wie ihr in das Schlachthaus gelangt und welche Voraussetzungen ihr dafür erfüllen müsst.

Vor dem Schlachthaus

Um die Mission mit dem Schlachthaus überhaupt freischalten zu können, müsst ihr vorher die Fabrik abgeschlossen haben. Im Schlachthaus soll Menschenhandel betrieben werden, für den Jade Beweise liefern soll. Das Schlachthaus erreicht ihr, wenn ihr die Stadt in Richtung der Hillys verlasst, geradeaus an der Mammago-Werkstatt und links an dem Leuchtturm vorbei fahrt.

Bei dem orangenen Dreieck befindet sich das Schlachthaus. (© Screenshot: GIGA)

Eine Laserreihe versperrt euch jedoch den Weg. Ihr benötigt ein Sprungkit für euer Hovercraft, um die Barriere passieren zu können. Das Sprungkit könnt ihr in der Mammago-Werkstatt für 15 Perlen erwerben und direkt einbauen lassen.

Das Sprungkit könnt ihr für 15 Perlen kaufen. (© Screenshot: GIGA)

Habt ihr das Sprungkit, könnt ihr mit einem einfachen Sprung die Laserbarriere überqueren und auf das Schlachthaus zusteuern. Der Eingang befindet sich etwas versteckt auf der rechten Seite.

Der Eingang zum Schlachthaus (© Screenshot: GIGA)

So findet ihr den Eingang zum Inneren des Schlachthauses

Angekommen, erfahrt ihr, dass ihr zwischen zwei Rennen auswählen könnt. Ihr könnt diese Rennen bestreiten, wenn ihr möchtet, doch in das Innere des Schlachthauses bringen sie euch nicht. Durch eine E-Mail erfahrt ihr, dass ihr durch einen geheimen Zugang weiter kommt. Startet das Rennen 3 und fahrt langsam, damit ihr den Eingang nicht verpasst. Die Öffnung befindet sich nach dem ersten größeren Huckel auf der linken Seite in der Mauer.

Wie gut, dass wir das Sprungkit haben. (© Screenshot: GIGA)

Sie ist von Laserstrahlen versperrt, die ihr allerdings mit eurem Sprungkit überqueren könnt. Der Sprung hier kann etwas schwieriger sein, als der Sprung zuvor. Achtet darauf, dass ihr genügend Anlauf nehmt; stellt euch dafür am besten etwas schräg hin, um die Beschleinigungslinie so lang wie möglich zu machen. Habt ihr es über die Laserbarriere geschafft, seid ihr in der Schlachthausstraße angelangt.

