Blitzermarathon 2024 ab heute: Wann & wo?

Jährlich gibt es in Deutschland einen „Blitzermarathon“, bei dem die Polizei bundesweit oder in einzelnen Bundesländern verstärkt an Straßen präsent ist, um Raser ausfindig zu machen. In der Regel werden Termine und Positionen von Blitzern vorzeitig bekanntgegeben. Der nächste Blitzermarathon 2024 startet in dieser Woche. Wo sollte man sich auf verstärkte Polizeipräsenz vorbereiten?

Natürlich sollte man nicht nur an Tages des Blitzermarathons auf Tempo-Begrenzungen achten und das Fahrzeug nur mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fahren. Auch 2024 wird es wieder „Blitzermarathon“-Aktionen geben. Seit Montag, den 15. April, läuft die „Speed Week“.

Speed Week: Blitzermarathon aktuell

In dieser Woche gibt es fast bundesweit verstärkt Radar- und Laserkontrollen auf deutschen Straßen. Der Höhepunkt der Aktion soll am Freitag, den 19. April, sein. Die vermehrten Kontrollen sollen offiziell aber nur in den fünf Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt in vollem Umfang durchgeführt werden. Berlin, Niedersachsen, Saarland und Sachsen nehmen offiziell gar nicht teil. In Bayern, Thüringen und Brandenburg soll nur am Freitag verstärkt kontrolliert werden (Quelle: Tagesschau.de).

Was soll die Aktion?

Erstmals wurde eine großflächige Aktion dieser Art 2012 in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Im Folgejahr wurde der „Blitzermarathon“ auf ganz Deutschland ausgeweitet, seitdem gibt es immer wieder unregelmäßige, großangelegte Geschwindigkeitskontrollen in Bundesländern oder in ganz Deutschland. Seit einigen Jahren werden die Kontrollen sogar EU-weit durchgeführt. Offiziell läuft das Ganze unter der Bezeichnung „Roadpol Operation Speed“. Für 2024 gibt es bereits einen angepeilten Termin (Quelle: Autobild):

Der nächste Biltzer-Marathon soll kurz nach der Osterzeit vom 15. bis 21. April stattfinden.

stattfinden. Der Haupttag ist am Freitag, den 19. April .

. Bereits im Vorjahr wurde Mitte April eine entsprechende Aktion durchgeführt.

eine entsprechende Aktion durchgeführt. Eine konkrete Uhrzeit wurde nicht angegeben, es soll aber von früh morgens bis in den späten Abend hinein kontrolliert werden.

Ziel solcher Aktionen ist es nicht, die Kassen durch Verwarnungen zu füllen, sondern Prävention zu leisten. Um den Vorwurf einer „Abzocke“ zu entkräften, werden in der Regel viele Blitzerpositionen von der Polizei vorab öffentlich gemacht.

vorab öffentlich gemacht. Der nächste Blitzermarathon soll kurz nach den Osterferien in verschiedenen Bundesländern stattfinden. Primär wird also die Geschwindigkeit bei Pendlern überprüft und nicht bei Urlaubsreisenden. Zudem kann man so verstärkt Schüler auf ihrem Schulweg schützen. Verkehrszonen rund um Schulen sollen besonders im Fokus stehen.

Der anstehende Blitzermarathon wird nicht in ganz Deutschland durchgeführt. Im vergangenen Jahr waren Berlin, Bremen und Saarland nicht bei der Aktionswoche dabei, auch in der laufenden Woche beteiligen sich nicht alle Bundesländer an der „Speed Week“.

Vorsicht vor Blitzer-Warnern

Auch wenn regelmäßig frühzeitig auf solche Blitzeraktionen hingewiesen wird, hält das einige Autofahrer nicht davon ab, zu fest auf das Gaspedal zu drücken. 2023 gab es etwa im Rahmen des Aktionszeitraums allein in Baden-Württemberg rund 13.000 Verstöße (Quelle: t-online). Welche Strafen drohen, seht ihr in dieser Übersicht:

Diverse Blitzer-Apps sollen vor den Radarfallen warnen und ein schönes Foto in schwarz-weiß vermeiden. Bei diesen Apps werden die Blitzer von der Community selbst eingetragen. Insbesondere bei temporären und portablen Radarfallen sind hier also diverse Lücken zu finden, besonders, da aufgrund solcher Aktionen eine Vielzahl von Blitzern auf den Straßen positioniert wird.

Vorsicht aber bei der Verwendung von Blitzerwarnern. Geräte, die einzig und allein Blitzer erkennen sollen, sind laut aktueller Rechtslage verboten und werden von der Polizei einbehalten. Wer eine entsprechende App auf Navigationsgeräten oder Smartphones verwendet, muss mittlerweile ebenfalls mit einem Bußgeld und Punkten rechnen. Das gilt auch für Beifahrer.

Was ist das Ziel des Blitzermarathons?

Das Ziel eines Blitzermarathons ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen überwacht und Verkehrssünder zur Rechenschaft gezogen werden. Die Standorte der Geschwindigkeitskontrollen werden im Voraus angekündigt, um die Fahrer zu ermutigen, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten und so die Zahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren.

Während eines Blitzermarathons arbeiten die Strafverfolgungsbehörden oft eng mit anderen Organisationen zusammen wie zum Beispiel Verkehrssicherheitsorganisationen oder staatlichen Verkehrsbehörden. Sie setzen dabei eine erhöhte Anzahl von Polizeibeamten und spezielle Geschwindigkeitsmessgeräte ein, um die Geschwindigkeitsüberschreitungen zu überwachen und gegebenenfalls Verwarnungen oder Bußgelder zu verhängen.

