„Bosch: Legacy“ Staffel 2: Wann geht es mit dem Serienhit weiter?

Seit dem spannenden Staffelfinale von 2022 sehnen Fans von „Bosch: Legacy“ die zweite Staffel der Detektiv-Serie herbei. Wir verraten, wann es weitergeht.

Die deutschsprachige Premiere der ersten Staffel feierte „Bosch: Legacy“ am 31. Juli 2022 auf Amazon Freevee. Das Erfolgsrezept der Serie beruht auf dem Privatdetektiv Harry Bosch, ein ehemaliger Polizist des Los Angeles Police Departments und Vertreter von altmodischen Ermittlungsmethoden. Bei „Bosch: Legacy“ handelt es sich um ein Spin-off zu der Serie „Bosch“, welche wiederum auf der „Harry-Bosch“-Reihe des Krimiautors Michael Connelly basiert. Wird es eine zweite Staffel von „Bosch: Legacy“ nach dem aufreibenden Ende der ersten Staffel geben? Wir verraten mehr.

„Bosch: Legacy“ Staffel 2: Wann wird die Serie fortgesetzt?

Am 20. Oktober 2023 geht es in Deutschland offiziell mit der heiß ersehnten zweiten Staffel von „Bosch: Legacy“ weiter. Fans dürfen sich bis zum 17. November auf wöchentlich zwei Folgen freuen, in denen sie die Geschichte rund um Bosch und seine Verbündeten auf ein Neues mitverfolgen können. Zudem wurde bereits bekanntgegeben, dass es eine dritte Staffel von „Bosch: Legacy“ geben wird.

Hier könnt ihr euch vorab schonmal den Trailer der zweiten Staffel von „Bosch: Legacy“ ansehen:

Bosch: Legacy Staffel 2 – Trailer Englisch

Was geschah in „Bosch: Legacy“ Staffel 1?

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „Bosch: Legacy“ Staffel 1+++

Bereits in der ersten Staffel von „Bosch: Legacy“ hat sich Harry Bosch mit seiner ehemaligen Erzfeindin zusammengetan, der Verteidigerin Honey „Money“ Chandler. Seine Tochter Maddie trat in der ersten Staffel in die Fußstapfen ihres Vaters und absolvierte beim LAPD ihre Ausbildung zur Polizistin. In der letzten Folge der ersten Staffel ging es um ein Katz-und-Maus-Spiel, in der eine Attentäterin auf Bosch angesetzt wurde und jetzt zwei Zeugen, Vibiana und ihren Sohn Gilberto, zum Schweigen bringen soll. Harry Bosch gelingt es jedoch, die zwei noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Da er als Privatdetektiv auf altmodische Ermittlungsmethoden setzt, nimmt er das Gesetz in die eigene Hand und versucht mithilfe unlauterer Mittel Informationen über die Attentäterin zu bekommen. Später kommt es zu einem Streit zwischen Bosch und Chandler, da bei Nachforschungen bezüglich Korruption innerhalb der LAPD auch Bodycam-Footage gefunden wurde, das augenscheinlich auch seine Tochter Maddie belasten könnte. Es stellt sich zudem heraus, dass es sich bei Vibiana und ihrem Sohn um die unbekannten Erben von Whitney Vance handelt, einem milliardenschweren Unternehmer. Er wird jedoch von seiner Sekretärin ermordet, bevor es zu einer Familienzusammenführung kommen kann. Bosch legt der Attentäterin eine Falle, in die sie auch reintappt. Bei einem Schusswechsel kommt die Unbekannte ums Leben. Als Bosch in Maddies Wohnung geht, findet er sie leer vor, jedoch verdächtigerweise mit einem kaputten Fenster.

Welche Schauspieler sind in der zweiten Staffel von „Bosch: Legacy“ dabei?

Wer Gefallen gefunden hat an den Schauspielern der ersten Staffel darf sich freuen, weil viele bekannte Gesichter wieder dabei sein werden. Unter anderem werdet ihr die folgenden Darsteller wieder in der zweiten Staffel von „Bosch: Legacy“ antreffen:



Titus Welliver als Harry Bosch

David Moses als Martin Rose



Cynthia Kaye McWilliams als Detective Joan Bennett

Troy Evans als Detective „Barrel“ Johnson



Gregory Scott Cummins als Detective Robert „Crate“ Moore

