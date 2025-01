Brandgefahr bei Kia: Über 600.000 Fahrzeuge zurückgerufen – diese Modelle trifft es

Kia Motors steht unter Druck. Der südkoreanische Autohersteller ruft weltweit Fahrzeuge in die Werkstätten. Betroffen sind auch Autos in Deutschland.

Kia-Fahrer in Sorge: Was kann schlimmstenfalls passieren?

Über 600.000 Fahrzeuge der Marke Kia müssen zurück in die Werkstatt. Dies betrifft Modelle der Marken Ceed, XCeed und Niro, die zwischen 2015 und 2023 zugelassen wurden. In Deutschland sind 43.620 Autos betroffen. Die Besitzer sind angehalten, die Seriennummer zu überprüfen und den Maßnahmen zur Wiedereinstellung der Sicherheit nachzukommen.

Kia hat den Sachverhalt gegenüber „Auto, Motor und Sport“ deutlich gemacht und dem Blatt erklärt, dass sich bei den betroffenen Fahrzeugen im schlimmsten Fall sogar ein Brand entwickeln kann. Das Problem: Feuchtigkeit gelangt durch den Anschlussstecker des hydraulischen Kupplungsaktuators (HCA) ins Fahrzeug.

Während der Fahrt kann ein elektrischer Kurzschluss entstehen, der wiederum einen thermischen Zwischenfall im Motorraum nach sich ziehen kann. Fahrzeugführer werden durch das Aufleuchten der HEV-Leuchte gewarnt.

Kia-Rückruf: Welche Fahrzeuge sind betroffen?

Wenn ihr einen Ceed, einen XCeed oder einen Niro fahrt, könnte es für euren Wagen bald in die Werkstatt gehen. Das Kraftfahrzeugbundesamt (KBA) führt die betreffenden Rückrufe unter folgenden Referenznummern und Hersteller-Codes:

Ceed und XCeed : 14641R, 240S01

: 14641R, 240S01 Niro: 14640R, 23113



Konkret betrifft der Rückruf Modelle folgender Marken und Baujahre:

Kia Ceed (CD) (P)HEV , produziert 11. November 2019 bis 14. August 2023

, produziert 11. November 2019 bis 14. August 2023 Kia XCeed (CD CUV) (P)HEV , produziert 3. Dezember 2019 bis 14. August 2023

, produziert 3. Dezember 2019 bis 14. August 2023 Kia Niro (DE) (P)HV, produziert 26. Oktober 2015 bis 16. Juni 2022



Kia zurück in der Werkstatt: Wie geht es jetzt weiter?

Der Mangel soll von Kia selbst bei umfangreichen Tests und Qualitätskontrollen aufgedeckt worden sein. Wenn euer Fahrzeug vom Rückruf betroffen sein sollte, wird Kia Deutschland euch direkt anschreiben. Ihr werdet einen Brief bekommen, worin die Problematik noch einmal deutlich gemacht wird. Die anstehende Reparatur wird euch nicht in Rechnung gestellt und in das Garantiesystem eingetragen.

Während des Checks wird die HCA-Einheit überprüft und bei Bedarf ersetzt. Bei allen betroffenen Fahrzeugen wird in jedem Fall die HCA-Sicherung ausgetauscht. Durch eine Änderung der Kapazität sollen mögliche Kurzschlüsse verhindert werden. Die Reparatur dauert etwa 2,5 Stunden. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, kontaktiert euren Kia-Händler und stimmt den Termin im Vorfeld ab.

