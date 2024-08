Cat Quest 3: Kopfgeldliste von Mama Milka, alle Bosse und ihre Fundorte

Cat Quest 3 hat viele Bosse zu bieten, die es zu besiegen gilt. Die Wirtin Mama Milka hat eigens dafür eine Liste und belohnt euch nach jedem Sieg mit Gold und speziellen Items. Wir haben euch alle Bosse, deren Standorte sowie Tipps zum Besiegen zusammengestellt.

Alle Bosse in Cat Quest 3

Der Eberkönig

Fundort: südöstlich von den Polaris-Ruinen

südöstlich von den Polaris-Ruinen Belohnung: Magma-Kanonenkugel für euer Schiff

Der Eberkönig ist der erste der Bosse. Das sollte euch aber nicht dazu veranlassen, ihn zu unterschätzen. Er hat mächtige Angriffe und stellt eine der ersten Herausforderungen in Cat Quest 3 dar. Versucht so viel Abstand wie möglich zu ihm zu bekommen, denn gerade seine Dash-Attacke kann für ordentlichen Schaden sorgen. Weicht viel aus, haltet eure Distanz und nutzt kleine Zeitfenster zum Attackieren.

Den Eberkönig könnt ihr mit einem Angriff überraschen. (© Screenshot: YouTube)

Eis-Pirattenhauptmann

Fundort: Burg in den Meerengen

Burg in den Meerengen Belohnung : Zauberspruch Frosttatze

: Zauberspruch Frosttatze Gold: 4.500

Der Eis-Pirattenkönig hat nervige Eiskristalle, die euch verfolgen, bis sie euch treffen. Versucht ihnen so gut wie möglich auszuweichen. Wir empfehlen euch, Feuermagie einzusetzen, da diese extra effektiv ist und für zusätzliche Verbrennungen sorgt.

Der Eis-Pirattenkönig (© Screenshot: YouTube)

Grunzerhäuptling

Fundort: Centauri-Ruinen auf den Zwielichtinseln

Centauri-Ruinen auf den Zwielichtinseln Belohnung: Schlüssel der Centauri

Schlüssel der Centauri Gold: 7.500



Der Grunzerhäuptling könnte eine Herausforderung für euch darstellen, da er mit einer bestimmten Taktik am besten zu besiegen ist. Benutzt ein Schild, um ordentlichen Schaden auszuteilen, wenn er gerade nicht attackiert. Wenn er seine Rollattacke anfängt, versteckt ihr euch hinter dem Schild, um trotzdem gleichzeitig Schaden auszuteilen.

Der Grunzerhäuptling (© Screenshot: YouTube)

Klausi

Fundort: Burg der Turtelkätzchen auf der Turtelkätzchen-Insel

Burg der Turtelkätzchen auf der Turtelkätzchen-Insel Belohnung: Schild Herzensbrecher

Schild Herzensbrecher Gold: 7.500



Ihr findet den Geist von Klausi in der Burg der Turtelkätzchen. Allerdings ist dies nicht der Klausi, den ihr besiegen müsst. Zunächst müsst ihr die Quest von Klausi durchlaufen und könnt dann in der Burg dem bösen Geist von Klausi gegenübertreten. Bei seinen Attacken könnt ihr leicht ausweichen. Besiegt ihn und ihr löst gleichzeitig die Quest von Klausi.

Der böse Geist von Klausi (© Screenshot: YouTube)

Feuer-Pirattenhauptmann

Fundort: Feuer-Pirattenversteck am südlichsten Punkt der Abendlichtinseln

Feuer-Pirattenversteck am südlichsten Punkt der Abendlichtinseln Belohnung: Zauberspruch Feuerprismiau

Zauberspruch Feuerprismiau Gold: 12.000



Der Feuer-Pirattenhauptmann lässt Feuerkristalle spawnen, die erst nach einer gewissen Zeit verschwinden. Auf diese solltet ihr besonders aufpassen, da sie schnell viel Schaden machen können, wenn ihr an ihnen hängen bleibt. Benutzt Eismagie, um mehr Schaden beim Pirattenhauptmann zu verursachen.

Der Feuer-Pirattenhauptmann (© Screenshot: YouTube)

Graf Rattula

Fundort: 8-Bit-Burg im Labyrinth links neben den Abendlichtinseln

8-Bit-Burg im Labyrinth links neben den Abendlichtinseln Belohnung: Schwert Blutsauger

Schwert Blutsauger Gold: 12.000



Um an Graf Rattula heranzukommen, müsst ihr als erstes die 8-Bit-Burg aufsuchen. Bugsiert euer Schiff durch das Sandbank-Labyrinth und schießt mit der Kanone das Tor weg. Achtung! Wenn ihr die Burg betretet, könnt ihr sie erstmal nicht wieder verlassen. Graf Rattula ist nicht so ein schwieriger Boss wie die anderen. Seinen Attacken kann man leicht ausweichen und im gleichen Atemzug auf ihn eindreschen.

Graf Rattula in seinem 8-Bit-Schloss (© Screenshot: YouTube)

Necro-Mäusefänger

Fundort: Zwillingsinseln südöstlich auf der Karte

Zwillingsinseln südöstlich auf der Karte Belohnung: Das Necromiaumikon

Das Necromiaumikon Gold: 13.500



Den Necro-Mäusefänger ist der Boss, dem ihr euch entgegenstellt, wenn ihr die Rätsel der Zwllingsinsel löst. Besucht zunächst die rechte Burg und startet so die Quest. Dieser Boss könnte euch etwas mehr Schwierigkeiten machen: Seine Kristallkugeln-Attacken können ganz schön nervig sein. Versucht so gut wie möglich auszuweichen und nutzt eure Fernkampfwaffen, um ihn auch während seiner Attacken treffen zu können. Als Belohnung werdet ihr das Necromiaumikon bekommen. Dieses könnt ihr an die Magierin in dem Magischen Knochen geben, bei der ihr auch eure Magie leveln könnt.

Der Necro-Mäusefänger (© Screenshot: YouTube)

Kapitän Miautallika

Fundort: Dungeon Miautillika-Konzert in der Miautillika-Bucht

Dungeon Miautillika-Konzert in der Miautillika-Bucht Belohnung: Nahkampfwaffe Der Rocker

Nahkampfwaffe Der Rocker Gold: 9.000



Den Kampf gegen Kapitän Miautillika könnt ihr erst bestreiten, wenn ihr eine Karte zu dem Konzert bekommen habt. Dafür müsst ihr in der Hauptquest die Polaris Ruinen freischalten und die Kämpfe gegen seine Handlanger bestehen. Er wird danach von euch beeindruckt sein und euch die Karte geben. Fahrt dann zu seiner Konzerthalle, die sich in der Miautallika Bucht befindet. Kapitän Miautillika teilt mit seinen Blitzattacken aus. Nehmt euch vor allem vor seinem Blitzregen in Acht; alle anderen Attacken sollten keine größeren Probleme für euch darstellen.

Kapitän Miautallika (© Screenshot: YouTube)

Kapitän Tahomiauki

Fundort: Vulkanberg bei den Abendlichtinseln

Vulkanberg bei den Abendlichtinseln Belohnung : Nahkampfwaffe Tsurai

: Nahkampfwaffe Tsurai Gold: 13.500



Kapitön Tahomiuaki gehört auch, wenn er erst im späteren Spielverlauf besiegt werden kann, trotzdem eher zu den einfachen Bossen. Seinen Attacken kann man leicht ausweichen. Wir empfehlen euch, eine Fernkampfwaffe zu benutzen, um den Abstand zu wahren.

Kapitän Tahomiauki im Vulkanberg (© Screenshot: YouTube)

Pirattenkönig

Fundort: Vulkanberg im Endgame

Vulkanberg im Endgame Belohnung: Ausrüstung und Waffe des Pirattenkönigs

Ausrüstung und Waffe des Pirattenkönigs Gold: 6.666

Den Pirattenkönig könnt ihr erst nach dem Point-of-no-Return im Endgame bekämpfen. Seine Angriffe werden länger und stärker, je weniger Leben er hat. Seine Kristalle können euch verfolgen, was für zusätzliche Schwierigkeit sorgt. Wir empfehlen euch, den geheimnisvollen Zauberstab als Fernkampfwaffe zu haben. Sie verschießt Gespenster, die die Gegner verfolgen und treffen. So könnt ihr den Pirattenkönig trotzdem treffen, auch wenn ihr gerade seinen Angriffen ausweichen müsst.

Der Pirattenkönig (© Screenshot: YouTube)

Ente des Todes

Fundort: auf offenem Meer vor dem Sandbank-Labyrinth mit der 8-Bit-Burg

auf offenem Meer vor dem Sandbank-Labyrinth mit der 8-Bit-Burg Belohnung : Faucherregend

: Faucherregend Gold: 99.999

Die Ente des Todes ist der stärkste Boss in Cat Quest 3 und der letzte Name auf der Steckbriefliste von Mama Milka. Ihr findet sie im Westen der Karte, über den Nebelinseln und unter der Grenze zu den Abendlichtinseln. Sie verschießt Kanonenkugeln und lässt Laser auf euch los, die euch verfolgen. Sie zu besiegen ist nicht einfach, da sie der stärkste Schiffkampf im Spiel ist. Mit je mehr Upgrades ihr in den Kampf geht, desto besser.

Bevor ihr die Ente des Todes herausfordert, solltet ihr euch gut vorbereiten (© Screenshot: YouTube)

