„Catan“-Brettspiel als Neuauflage: Feiert das 30-jährige Jubiläum des Spieleklassikers

Kaum ein anderer Titel hat die Brettspiellandschaft in den letzten Jahren so nachhaltig geprägt wie „Catan“. Passend zum Jubiläum ist auch ein Angebot dabei.

Der Spieleklassiker aus dem Jahre 1995

Angefangen als „Die Siedler von Catan“ erschien das Brettspiel im Jahr 1995 und erfreute sich gleich zu Beginn großer Beliebtheit. Das von Klaus Teuber entwickelte Spiel wurde im selben Jahr direkt mit den Preisen Spiel des Jahres, Deutscher Spielepreis sowie mit der Essener Feder ausgezeichnet. Die Beliebtheit des Spiels äußert sich in 45 Millionen verkauften Exemplaren.

Im Laufe der Jahre häufte das Spiel immer mehr Auszeichnungen an und hält seitdem den Status, das erste Spiel des Jahres zu sein, für das eine Zwei-Spieler-Ergänzung sowie mehrere Inhalts-Erweiterungen herausgebracht wurde. 2015, im 20. Jubiläumsjahr des Klassikers, kam es schließlich zu einem Rebranding und aus „Die Siedler von Catan“ wurde seitdem „Catan – Das Spiel“.

Doch wie sieht es nun – 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung – aus? Worauf können Fans sich zum bevorstehenden Jubiläum freuen? Wir verraten es euch.

Die Neuauflage von „Catan – Das Spiel“ kommt 2025

Seit Anfang des Jahres 2025 steht es offiziell fest: Es wird im März eine Neuauflage von „Catan“ geben, die genau 30 Jahre nach Erscheinen des Originals herausgebracht wird. Die neue Version besticht durch einen zeitgemäßeren Look samt neuen Grafiken sowie eine überarbeitete Anleitung.

Damit soll es gerade „Catan“-Neulingen dank mehr illustrierten Beispielen möglich sein, noch schneller in das Grundspiel zu finden und viele spannende Spielrunden mit Freunden und der Familie zu genießen.

Doch damit nicht genug, denn auch die beiden Erweiterungen „Catan – Seefahrer“ und „Catan – Städte & Ritter“ werden im März neu erscheinen. Im Laufe des Jahres werden auch die anderen Inhalts-Erweiterungen sowie die Zwei-Spieler-Ergänzungen nachziehen.

Die alte Version von „Catan“ ist aktuell im Angebot

Ihr wollt besiedeln, handeln und bauen? Dann ist „Catan – Das Spiel“ genau das richtige für euch. Gemeinsam mit euren Mitspielenden erlebt ihr ein packendes Abenteuer auf der neu besiedelten Insel Catan. Doch aus erschlossenem Land wird schnell ein Wettstreit um neue Siedlungen und prompt auch um Städte.

Um am Ende siegreich von der Insel zu gehen, müsst ihr euren Reichtum durch gekonntes Handeln und das Verfolgen von scharfsinnigen Plänen stets erweitern. Diese und weitere Abenteuer erlebt ihr in der Welt von „Catan“, ob in der Neuauflage, die im März 2025 erscheint oder in der alten Version, die ihr aktuell zum reduzierten Preis bei Amazon erwerben könnt.

Nehmt ihr das Angebot wahr, spart ihr bis zu 29 % auf die unverbindliche Preisempfehlung und genießt spannende sowie spaßige Spielrunden mit euren Liebsten – zwar im alten Design, doch mit Sicherheit nicht weniger unterhaltsam.

Catan | Basisspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2025 19:06 Uhr

