Coolblue ist ein Online-Shop für Elektronik! Was, wenn euch ein Produkt kaputt geht oder ihr Fragen habt? Erfahrt hier, wie ihr die Hotline erreichen könnt.

Coolblue ist ein seriöses niederländisches Unternehmen mit einem vielfältigen Sortiment an Produkten, darunter Laptops, Smartphones, Kameras, Fernseher, Haushaltsgeräte, Spielkonsolen und Zubehör. Dank schneller Lieferungen und exzellentem Kundenservice hat sich das Unternehmen einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Wie ihr die Coolblue-Hotline erreichen könnt, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Ihr habt Elektronikgeräte, die entsorgt werden müssen? Schaut euch gerne unser Video an, damit ihr wisst, wie ihr das am besten macht:

Wohin mit alten Geräten? – Elektronik richtig entsorgen!

So könnt ihr die Coolblue-Hotline erreichen

Das Unternehmen bietet seinen Kunden viele Möglichkeiten, um den Kundenservice zu erreichen. Die bewährten Möglichkeiten sind zum Beispiel per E-Mail oder telefonisch.

Telefonnummer: 0211 819 735 55

E-Mail: kundendienst@coolblue.de

Ihr habt aber auch die Möglichkeit einen Chat zu starten. Der Kundendienst ist bis 23:59 Uhr geöffnet. Außerdem könnt ihr auch selbst nachsehen, ob eine Antwort zu eurer Frage vielleicht schon online hinterlegt ist, denn es gibt zahlreiche Fragen, die immer wieder gestellt werden. Dafür hat das Unternehmen eine Kundendienst-Seite eingerichtet.

Coolblue-Hotline: Service auch direkt im Shop

Coolblue betreibt neben seinem Online-Shop auch mehrere physische Geschäfte, die zwar vorwiegend in den Niederlanden und Belgien zu finden sind, aber es gibt auch einen Shop in Düsseldorf und einen in Essen. Die Stores dienen nicht dazu telefonisch oder per E-Mail für Fragen kontaktiert zu werden, bieten aber die Möglichkeit, dass ihr die Ware dorthin bestellt oder euch noch vor dem Kauf beraten lassen könnt. Dafür könnt ihr sogar einen Termin vereinbaren, damit ihr nicht warten müsst, sondern direkt an die Reihe kommt.

Das sind die Adressen:

Coolblue Store

Kettwiger Straße 2

45127 Essen

und

Coolblue Store

Schadowstraße 38

40212 Düsseldorf

Beide Stores haben von Montag bis Samstag jeweils von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden also sehr viele Optionen, um mit ihm in Kontakt zu treten. So könnt ihr selbst wählen, was euch am liebsten ist: Chat starten, die Kundendienst-Seite durchforsten, anrufen, E-Mail schreiben oder gleich vorab schon einmal einen Termin im Shop vereinbaren.

