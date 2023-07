Wenn ihr bei Coolblue etwas im Online-Shop bestellt, gibt es verschiedene Optionen für die Lieferung. Welche, das zeigen wir euch in diesem Beitrag.

Coolblue ist ein Online-Shop mit einer großen Auswahl an Elektrogeräten, wie Notebooks, Smartphones, Smartwatches und vielen weiteren Produkten. Das Unternehmen ist für seinen Kundenservice bekannt und verfolgt das Motto „Alles für ein Lächeln“. Aber wie sieht es mit der Lieferung aus – welcher Lieferservice steckt dahinter und welche Optionen gibt es, die Produkte zu euch zu bringen?

In unserem Video zeigen wir euch geniale Tricks, wie ihr in Zukunft beim Online-Shopping Geld sparen könnt:

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks

Die Liefer-Versprechen des Unternehmens

Coolblue macht zwei Versprechungen, was die Lieferung angeht. Unter anderem sagt der Händler, dass große Produkte innerhalb von ein bis fünf Tagen geliefert werden. Solltet ihr ein kleineres Produkt gekauft haben, welches als Päckchen verschickt werden kann, wird dieses innerhalb von ein bis zwei Werktagen bei euch eintreffen.

Coolblue-Lieferung: Das sind eure Möglichkeiten

Das Unternehmen macht es seinen Kunden so einfach wie möglich und bietet verschiedene Optionen, wie ihr zu eurer bestellten Ware kommt.

Abholung direkt im Store: Ihr könnt Produkte online reservieren und die Bestellung in eine der Filialen schicken lassen. Die Filialen in Deutschland befinden sich in Düsseldorf und Essen.

Direkte Lieferung mit Anschluss des Gerätes: Wenn ihr größere Produkte, wie etwa Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen, Backöfen oder ähnliches bestellt, wird euch das Produkt nicht nur direkt nach Hause geliefert, sondern auch angeschlossen, sofern ihr das wollt. Euer Altgerät nimmt die Firma dann kostenlos mit. So spart ihr Zeit und Geld für die Entsorgung. Dafür könnt ihr übrigens auch einen speziellen Liefertermin vereinbaren. Geliefert wird an sechs Tagen pro Woche.

Standard-Lieferung nach Hause: Kleinere Produkte aus dem Sortiment oder Produkte, die keinen Anschluss benötigen, werden kostenlos mit dem Lieferservice DHL gesendet.

Lieferung an einen DHL-Paketshop oder eine Packstation: Ihr könnt beim Aufgeben der Bestellung auch eine Packstation oder einen DHL-Paketshop als Wunschadresse angeben. Ihr bekommt eine E-Mail zugesandt, sobald sich euer Paket im Shop oder in der Packstation befindet. Ab diesem Zeitpunkt habt ihr sieben Tage Zeit, um euer Paket abzuholen.

Eure Lieferung könnt ihr in eurem Coolblue-Konto verfolgen, sodass ihr in etwa wisst, wann das Paket bei euch ankommt. Die Sendungsverfolgungsnummer findet ihr auch auf eurer Versandbestätigung. Solltet ihr diese nicht einsehen können, wendet euch an die Coolblue-Hotline.

