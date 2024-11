Damit Weihnachtsgeschenke 2024 mit DPD pünktlich ankommen: Das ist der Stichtag

Die für die Paketdienste stressigste Zeit des Jahres nimmt langsam an Fahrt auf. Was bedeutet das für eure Pakete, die ihr mit DPD verschicken möchtet? Wir schauen auf die diesjährigen Fristen.

Weihnachtszeit rückt immer näher

Die Weihnachtszeit rückt immer näher. Damit sind viele von euch wahrscheinlich schon mitten in euren Weihnachtsvorbereitungen. Dazu gehört natürlich, die Fristen der Paketdienstleister zu beachten, damit eure Bestellungen rechtzeitig bei euch ankommen oder eure Geschenke pünktlich zum Fest bei eurer Familie und euren Freunden eintreffen.

20. Dezember, 12:00 Uhr für nationale Pakete

Für Pakete, die innerhalb von Deutschland verschickt werden, gilt Freitag, der 20. Dezember 2024 als Stichtag. Dies gilt als spätester Abgabetag für eure Pakete.

Solltet ihr es bis dahin nicht schaffen, könnt ihr bis zum 23. Dezember 2024 noch Express-Pakete abgeben, da DPD Heiligabend Pakete zustellt.

Andere Fristen für internationale Pakete

Wer seine Pakete international verschicken will, kann sie innerhalb Europas bis Dienstag, den 17. Dezember 2024 bei DPD abgeben.

Auf der Homepage von DPD gibt es einen Laufzeitenkalkulator, mit dem ihr die Regellieferzeit zwischen eurem Wohnort und dem Zielort genau angezeigt bekommt. Für alle Versandarten gilt am jeweiligen Tag 12:00 Uhr als letzte Frist.

Puffer einbauen

Wir empfehlen euch dennoch, die Fristen nicht komplett auszuschöpfen. Ein Puffer von einigen Tagen sorgt für zusätzliche Sicherheit. Durch die extrem hohe Sendungsquote in der Vorweihnachtszeit, die durch Sonder-Aktionen wie etwa den Black Friday noch verstärkt wird, kann immer etwas dazwischen kommen.

Zudem kann es insbesondere in der kalten und nassen Jahreszeit auch immer wieder zu witterungsbedingten Störungen im Straßenverkehr kommen.

DPD kooperiert mit GLS

DPD wird in der Vorweihnachtszeit mit GLS kooperieren, um dem erhöhten Bedarf an Paketauslieferungen gerecht zu werden. Bis Ende des Jahres wird die Zahl der DPD-Paketshops in Deutschland zudem um 20 Prozent auf 10.000 ausgebaut. Insgesamt werden über 11.000 Zustellerinnen und Zusteller unterwegs sein.

