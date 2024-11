Black Friday 2024: Frühstart schon jetzt – Wann Insider zuschlagen

In zwei Wochen findet mit dem Black Friday bei Amazon und anderen Händlern das wichtigste Shopping-Event des Jahres statt. Aber auch am Cyber Monday gibt es erfahrungsgemäß tolle Angebote. Welche Termine man sich merken sollte und welche Deals sich jetzt schon lohnen, erfahrt ihr hier.

Wann ist Black Friday & Cyber Monday 2024? Datum, frühe Angebote & Tipps

Der Black Friday findet 2024 am 29. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 2. Dezember, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon einige Zeit früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2024 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat.

Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2024 auf einen Blick:

11.11.2024: Singles Day

21.11.2024 : Start Black Friday Woche bei Amazon

: Start Black Friday Woche bei Amazon 29.11.2024: Black Friday

Black Friday 02.12.2024: Cyber Monday

Auch unter anderen Bezeichnungen wie Black Week, Cyberweek oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2024 herum die besten Angebote des Jahres.

Momentan könnt ihr euch die neue Amazon-Kreditkarte mit bis zu 25 Euro Startguthaben sichern. Damit bekommt ihr 1 Prozent des Bestellwerts von allen Amazon-Bestellungen zurück.

Wer am Black Friday bei Amazon nach Lust und Laune shoppen möchte, sollte am besten Prime-Mitglied sein, denn dann habt ihr gleich mehrere Vorteile.

Die besten 10 aktuellen Deals im Überblick

Dyson V11 Extra (2024) Statt 599 Euro UVP: Stielsauger mit Akkubetrieb und 545 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 07:06 Uhr

DJI Mini 4K Fly More Combo Statt 439 Euro UVP: Drohne unter 249 Gramm mit 4K-Kamera, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung, 10 km Videoübertragung & 3 Akkus für 93 min Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 09:09 Uhr

Sansdisk Extreme Portable SSD (1 TB) Statt 129,99 Euro UVP: Externe SSD Festplatte mit 1 TB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 08:06 Uhr

LG 50UR78006LK (50 Zoll) Statt 629 Euro UVP: UHD Fernseher (Active HDR, 60 Hz, Smart TV). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 10:10 Uhr

Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) Statt 579 Euro UVP: Tablet der 10. Generation in Blau. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 09:13 Uhr

Lazci Powerbank (20000mAh) Statt 79,99 Euro UVP: Externer Handyakku 22,5W mit USB-C Input & Output, PD 3.0 QC 4.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 06:09 Uhr

Lenovo V15 (15,6 Zoll) Notebook mit HD-Display, Intel-N5100-Prozessor mit 4x 2.80 GHz, 16 GB DDR4, 1000 GB SSD, Intel UHD, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 07:32 Uhr

Nothing Ear (a) Statt 99 Euro UVP: Kopfhörer kabellos, Bluetooth, mit ChatGPT-Integration, ANC, Bass-Enhance-Algorithmus und bis zu 42,5 Stunden Wiedergabezeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 05:22 Uhr

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Perfetto Statt 399 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, mit Espresso Direktwahltasten und Drehregler, 2-Tassen-Funktion & 1,8 Liter Wassertank. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 07:42 Uhr

Kärcher WV 2 Premium Black Edition Statt 79,99 Euro UVP: Fenstersauger mit 35 min Akkulaufzeit, 2x wechselbaren Absaugdüsen – breit und schmal, Sprühflasche mit Mikrofaserbezug. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 06:57 Uhr

Frühe Black-Friday-Angebote: Die besten aktuellen Aktionen im Überblick

Black Friday 2024 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2024 in Deutschland wiederkehren:

Amazon-Devices und -Dienste , wie zum Beispiel Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks oder Audible

, wie zum Beispiel Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks oder Audible Apple -Angebote

-Angebote Samsung -Schnäppchen

-Schnäppchen Konsolen-Bundles: PS5, Nintendo Switch , Xbox und mehr

, Xbox und mehr Fernseher im Black-Friday-Angebot

im Black-Friday-Angebot Handytarife und günstige Bundle-Deals

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun: