Weihnachten 2024 mit Hermes: Auf diesen Tag kommt es an

Das Weihnachtsfest rückt näher und damit auch die jährliche Überlegung, bis spätestens wann die Pakete auf den Weg gebracht werden müssen. Bei Hermes gilt für innerdeutsche Sendungen ein bestimmter Stichtag.

Pakete brauchen einige Tage

Die Vorweihnachtszeit bedeutet für alle immer viel Stress – alles soll rechtzeitig fertig und möglichst perfekt sein. Dazu gehört es auch, Pakete so zu versenden, dass sie vor Weihnachten bei den Empfängern ankommen. Da die Vorweihnachtszeit auch für die Paketlieferanten besonders arbeitsreich ist, solltet ihr unbedingt die Fristen beachten.

Bei Hermes gilt Donnerstag, der 19. Dezember um 12:00 Uhr als Stichtag. Wer das Paket bis dahin in einem Hermes-Shop abgibt, kann sicher sein, dass bis Heiligabend zumindest ein Zustellversuch unternommen wurde. Dies gilt für Pakete, die innerhalb Deutschlands versendet werden.

Andere Fristen für internationale Sendungen

Wer seine Pakete innerhalb der EU versenden möchte, muss seine Pakete bis spätestens Freitag, den 13. Dezember um 12:00 Uhr in einer Hermes-Filiale abgegeben haben, für einzelne EU-Staaten können auch hier andere Richtwerte gelten.

Außerhalb der EU gelten andere Fristen: Hermes empfiehlt spätestens Anfang Dezember Pakete beispielsweise auf den Weg in die USA zu bringen.

Im Video haben wir verschiedene Paketdienste für euch miteinander verglichen.

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS

Abgabe in über 17.000 PaketShops in Deutschland

Eure Weihnachtspakete können in über 17.000 Hermes PaketShops in ganz Deutschland abgegeben werden. Hermes empfiehlt allen Kundinnen und Kunden, ihre Pakete nicht auf den letzten Drücker abzuschicken, sondern einen Puffer in die Versandzeit einzuplanen.

Durch viele Sendungen, gerade auch durch Angebote in den Online-Versandhäusern, kommen die Paketdienste in der Vorweihnachtszeit schnell an ihr Limit. Hermes hat seine Kapazitäten aber wie immer in der Vorweihnachtszeit ausgebaut. Zudem müssen in der kalten und nassen Jahreszeit immer auch die Witterungsbedingungen bedacht werden, auf die der Paketdienstleister eurer Wahl keinen Einfluss hat.

