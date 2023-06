Ob ihr unbrauchbare Items besser verkaufen, wiederverwerten oder gar aufbewahren solltet, klären wir in diesem Guide zu Diablo 4.

Das Inventar ist voll, die geeignetsten Ausrüstungsgegenstände sind angelegt und das Portal zurück in die Stadt ist geöffnet. Doch was sollt ihr jetzt mit all dem Kram anstellen? Ihn beim Händler verkaufen, beim Schmied wiederverwerten oder ihn nicht doch besser in der Beutetruhe aufbewahren? Wir verraten euch, was sich bezahlt macht.

Items beim Schmied wiederverwerten

Wollt ihr Items wiederverwerten, müsst ihr einen Schmied aufsuchen. Bei dem Vorgang gehen die Items zwar kaputt, im Ausgleich dafür erhaltet ihr aber wichtige Handwerksmaterialien. Und diese Materialien solltet ihr zumindest bis zum Midgame (etwa bis Stufe 50) sammeln. Der Grund hierfür ist simpel: Die anfänglichen Items sind kaum etwas Wert und ihr benötigt ausreichend Schmiedematerialien, um im späteren Spielverlauf...

...Ringe und Amulette beim Juwelenschmied aufzuwerten.

...Waffen und Rüstungen beim Schmied aufzuwerten.

...Aspekte beim Okkultisten einzuprägen oder Gegenstände zu verzaubern.

Ein weiterer guter Grund für die Wiederverwertung ist, dass ihr dieselben Materialien unabhängig von der Stufenanforderung des Gegenstands erhaltet. Legendäre Items mit geringer Stufenanforderung bringen euch also dieselben Materialien ein, wie Items mit hoher Stufenanforderung. Allein die Seltenheit der Items entscheidet, wie selten die Materialien sind, die ihr erhalten könnt.

Gegenstände verkaufen

Wir empfehlen es euch, eure Items erst im Midgame zu verkaufen. (© Screenshot GIGA)

Sobald ihr im Midgame von Diablo 4 angekommen seid, macht es sich bezahlt, Gegenstände auch zu verkaufen. Die meisten Item-Verkaufspreise liegen in diesem Charakterlevel-Bereich zwischen 8.000 und 15.000 Gold (mit Ausreißern in beide Richtungen). Habt ihr stets alles wiederverwertet, was ihr bis dahin bekommen habt, seid ihr mit ausreichenden Herstellungsmaterialien ausgestattet, um eine Zeit lang damit auszukommen.

Wovon wir jedoch abraten, ist der Verkauf von legendären Items. Legendäre Gegenstände verfügen stets über sogenannte Aspekte, die ihr beim Okkultisten extrahieren könnt, um sie anderen Gegenständen einzuprägen. Dabei handelt es sich um besondere Eigenschaften, die euch beispielsweise neue passive Stärkungen verleihen oder erlernbare Fertigkeiten verbessern.

Um einem Gegenstand gewisse Aspekte einzuprägen, benötigt ihr seltene Handwerksmaterialien (Windender Schutz, Abstruses Siegel oder Unheilvolles Fragment), die ihr nur durch die Wiederverwertung legendärer Ausrüstungsteile erhalten könnt. Verkauft ihr legendäre Gegenstände, habt ihr keine Möglichkeit diese seltenen Ressourcen zu gewinnen.

Deshalb die Empfehlung: Benötigt ihr den Aspekt eines legendären Items nicht, wiederverwertet es beim Schmied. Könnt ihr mit dem Aspekt früher oder später aber etwas anfangen, bewahrt den Gegenstand in der Beutetruhe auf, bis es soweit ist.

