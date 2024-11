Die „American Pie“-Reihenfolge: Alle Filme im Überblick

„American Pie“ erfreut sich vieler Fortsetzungen. Doch wie viele es sind und in welcher Reihenfolge ihr die Filme gucken solltet, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Alle Teile des „American Pie“-Franchises

1999 kam der erste Teil der Kult-Reihe auf die Leinwand und begeistert seitdem eine treue Fangemeinschaft mit immer wieder neuen Teilen. Mittlerweile zählt das „American Pie“-Franchise ganze neun Filme, darunter vier Teile, die unter die Originalfilme fallen und fünf Teile, die als Ableger gelten. Nachfolgend frischen wir euer „American Pie“-Wissen auf und erzählen euch, worum es sich bei den Original- sowie Ablegerfilmen handelt. Zudem erfahrt ihr, wo die Filme zu streamen sind und ob ihr euch in naher Zukunft gegebenenfalls noch auf einen weiteren Film freuen könnt.

In zwei Jahrzehnten kann sich viel verändern, auch bei den Stars vom ersten „American Pie“-Teil von 1999. Im Video könnt ihr sehen, wie es der damaligen Clique heute geht.

AMERICAN PIE: Was machen die Stars heute?

Das ist die chronologische „American Pie“-Reihenfolge

Zunächst stellen wir euch die Reihenfolge nach Erscheinungsdatum vor, als Vorschlag, wie ihr die Teenie-Komödie „American Pie“ gucken könnt. Als Einstieg in das Franchise bietet sich jedoch wahrscheinlich viel eher der zweite, nachfolgende Vorschlag an.

„American Pie“-Reihenfolge nach Original- und Ablegerfilmen

Wie oben bereits angedeutet, gibt es beim „American Pie“-Franchise eine Unterteilung in Originalfilme und solche, die als Ableger gelten. Bei den Originalfilmen handelt es sich um die Filme mit den Stars aus den ersten Teilen, darunter Jason Biggs (bekannt aus „Orange Is the New Black“) als Jim Levenstein oder Seann William Scott (bekannt aus „Welcome to the Jungle“ an der Seite von Dwayne Johnson) als Steve Stifler. Zu den Ablegerfilmen zählen solche, die ein „präsentiert“ im Filmtitel enthalten und bei denen die Stars aus den Originalfilmen nicht mitspielen. Die einzige Ausnahme bildet hier Noah Levenstein, Jims Vater, der von Komiker Eugene Levy gespielt wird. Zudem ist der Name Stifler auch in den Ablegerfilmen keine Seltenheit. In diesen spielen unter anderem Stiflers Bruder und Cousin mit. Wenn ihr diese Film-Reihenfolge wählt, solltet ihr zuerst alle Originalfilme und anschließend die Teile der Ablegerfilme gucken.

„American Pie“-Originalfilme:

„American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen“ (1999)

„American Pie 2“ (2001)



„American Pie – Jetzt wird geheiratet“ (2003)



„American Pie: Das Klassentreffen“ (2012)



„American Pie“-Ablegerfilme:

„American Pie präsentiert: Die nächste Generation“ (2005)

„American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen“ (2006)



„American Pie präsentiert: Die College-Clique“ (2007)



„American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe“ (2009)



„American Pie präsentiert: Jetzt haben die Mädchen das Sagen“ (2020)

Reiht sich ein neuer Film in die „American Pie“-Reihenfolge ein?

Zum Abschluss wollen wir euch eine wichtige Info nicht vorenthalten. Alle „American Pie“-Fans können sich teilweise freuen, denn es existiert bereits ein fertiges Drehbuch zu „American Pie 5“. Der Titel lässt vermuten, dass es sich bei diesem Film wohl wieder um einen Originalteil handelt. John Hurwitz und Hayden Schlossberg, Regisseure von „American Pie: Das Klassentreffen“, haben bereits 2013 ein fertiges Drehbuch bei Universal vorgelegt. Noch bleibt allerdings abzuwarten, wann und ob Universal eine weitere Fortsetzung der Originalfilme produzieren wird. Bis dahin bleiben wir gespannt und erfreuen uns an den neun bereits gedrehten Filmen.

