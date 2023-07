Ab dem 12. Juli 2023 buhlen wieder 18 Männer um das Herz der neuen „Bachelorette“. Wir zeigen euch, welche die Kandidaten der neuen Staffel sind.

RTL+ (ehemals TVNOW) Facts

Die Bachelorette steht seit einigen Wochen fest: die selbstbewusste Jennifer Saro. Auch in Bezug auf ihren Traummann hat sie klare Vorstellungen. Gegenüber RTL offenbart sie, dass es ihr vor allem wichtig ist, dass er ein Familienmensch ist. Dass sie sogar ihren Sohn mit nach Thailand nimmt, zeigt deutlich, wie wichtig ihr dieser Punkt ist. Männer, die wissen, was sie wollen, findet sie super. Die Ruhe und Gelassenheit, die sie durch solches Selbstvertrauen bekommt, findet sie besonders gut. Männer, die sich hingegen brüsten, sind absolut nicht ihr Fall. Sie selbst sucht nach einer Partnerschaft, in der beide auf Augenhöhe sind. Es bleibt spannend, welcher der Kandidaten diesen Anforderungen gerecht werden wird.

Das Pendant zur „Bachelorette“ ist „Der Bachelor“. In unserem Video verraten wir euch, was die Bachelor-Männer heute machen:

Was machen die Bachelor-Männer heute?

Die Kandidaten: „Die Bachelorette“ 2023

Einer der Teilnehmer in der aktuellen Staffel ist Adrian , ein 27-jähriger Bürokaufmann aus Aachen. Seit zwei Jahren ist er Single. Seine Freunde beschreiben ihn als attraktiv und charmant. Er selbst bezeichnet sich als Familienmensch und ist auch gewillt einen unkonventionellen Weg zu gehen, damit er die große Liebe finden kann.

, ein 27-jähriger Bürokaufmann aus Aachen. Seit zwei Jahren ist er Single. Seine Freunde beschreiben ihn als attraktiv und charmant. Er selbst bezeichnet sich als Familienmensch und ist auch gewillt einen unkonventionellen Weg zu gehen, damit er die große Liebe finden kann. Alexander kommt aus Mannheim und hegt schon seit längerer Zeit den Wunsch, eine eigene Familie zu gründen. Der 27-jährige ist Koch und seit anderthalb Jahren Single. Auf die neue Herausforderung bei „Die Bachelorette“ freut er sich. Während einer Beziehung möchte er einfach nur er selbst sein.



kommt aus Mannheim und hegt schon seit längerer Zeit den Wunsch, eine eigene Familie zu gründen. Der 27-jährige ist Koch und seit anderthalb Jahren Single. Auf die neue Herausforderung bei „Die Bachelorette“ freut er sich. Während einer Beziehung möchte er einfach nur er selbst sein. André , ein 30-jähriger Key-Account-Manager, hat bereits vier Jahre lang als Single gelebt und steht offen zu Schönheitseingriffen. Mit seiner offenen und sensiblen Art möchte er die Bachelorette von sich überzeugen.



, ein 30-jähriger Key-Account-Manager, hat bereits vier Jahre lang als Single gelebt und steht offen zu Schönheitseingriffen. Mit seiner offenen und sensiblen Art möchte er die Bachelorette von sich überzeugen. Baro , ein 25-jähriger gelernter Kaufmann für Büromanagement aus Köln, hat nichts zu verlieren und findet sich selbst auch nicht hässlich. Er hat eine humorvolle und ehrliche Art an sich, doch letztendlich ist er ein Eroberer.



, ein 25-jähriger gelernter Kaufmann für Büromanagement aus Köln, hat nichts zu verlieren und findet sich selbst auch nicht hässlich. Er hat eine humorvolle und ehrliche Art an sich, doch letztendlich ist er ein Eroberer. David , ein 25-jähriger Key Account Manager, schätzt sich als anders ein als die anderen Kandidaten. Seit vier Jahren ist er Single. An seine Seite wünscht er sich eine Frau, die gebildet ist und sich gut ausdrücken kann.



, ein 25-jähriger Key Account Manager, schätzt sich als anders ein als die anderen Kandidaten. Seit vier Jahren ist er Single. An seine Seite wünscht er sich eine Frau, die gebildet ist und sich gut ausdrücken kann. Wenn ihr Trash-TV-Liebhaber seid, dann sollte euch Fynn noch aus „Love Island“ bekannt sein. Der 25-jährige Influencer aus Adendorf war anderthalb Jahre lang Single und sucht nun wieder eine Frau. In seiner Selbstbeschreibung betont der Verkäufer, dass er gewillt ist den ersten Schritt zu machen und dass er sich dabei ganz nach seinem Gefühl richtet.



noch aus „Love Island“ bekannt sein. Der 25-jährige Influencer aus Adendorf war anderthalb Jahre lang Single und sucht nun wieder eine Frau. In seiner Selbstbeschreibung betont der Verkäufer, dass er gewillt ist den ersten Schritt zu machen und dass er sich dabei ganz nach seinem Gefühl richtet. Bachelorette-Kandidat Gianluca (27) ist ein wahrer Sonnenschein. Der Fitness- und Gesundheitstrainer ist seit neun Monaten Single und schätzt an sich selbst seine optimistische Einstellung und sein ständiges Lächeln. Er wünscht sich nicht nur eine Partnerin, sondern auch eine eigene Familie.



(27) ist ein wahrer Sonnenschein. Der Fitness- und Gesundheitstrainer ist seit neun Monaten Single und schätzt an sich selbst seine optimistische Einstellung und sein ständiges Lächeln. Er wünscht sich nicht nur eine Partnerin, sondern auch eine eigene Familie. Die Liebe sucht man laut dem 27-jährigen Jesai doch überall, wieso dann also nicht auch im Fernsehen? Nach drei Jahren des Single-Daseins möchte er endlich wieder eine feste Beziehung eingehen. Der Vertriebler und Coach aus Stuttgart sieht sich selbst als nett, offen und hilfsbereit.



doch überall, wieso dann also nicht auch im Fernsehen? Nach drei Jahren des Single-Daseins möchte er endlich wieder eine feste Beziehung eingehen. Der Vertriebler und Coach aus Stuttgart sieht sich selbst als nett, offen und hilfsbereit. Modedesigner Jesper (24) ist bereits seit sechseinhalb Jahren Single. Der Hamburger Stylist hatte lange Zeit Probleme damit, sich auf andere einzulassen und sich zu öffnen. Nun hofft er aber, dass er eine ehrliche Frau kennenlernt.

(24) ist bereits seit sechseinhalb Jahren Single. Der Hamburger Stylist hatte lange Zeit Probleme damit, sich auf andere einzulassen und sich zu öffnen. Nun hofft er aber, dass er eine ehrliche Frau kennenlernt. Bachelorette-Kandidat Julian (38) ist mit dem ehemaligen Bachelor Oliver befreundet. Er hat zwar keine konkreten Vorstellungen von seiner Traumfrau, betont aber, dass sie ihr Herz am rechten Fleck tragen sollte. Julian arbeitet als Key Account Manager.

(38) ist mit dem ehemaligen Bachelor Oliver befreundet. Er hat zwar keine konkreten Vorstellungen von seiner Traumfrau, betont aber, dass sie ihr Herz am rechten Fleck tragen sollte. Julian arbeitet als Key Account Manager. Kaan (26) ist sich sicher, die Bachelorette von sich überzeugen zu können. Er möchte alle Flirtregister ziehen, um sie zu beeindrucken. Der Fuhrparkmanager ist seit drei Jahren Single und verfügt über ausreichend Selbstbewusstsein.



(26) ist sich sicher, die Bachelorette von sich überzeugen zu können. Er möchte alle Flirtregister ziehen, um sie zu beeindrucken. Der Fuhrparkmanager ist seit drei Jahren Single und verfügt über ausreichend Selbstbewusstsein. Kandidat Mike (27) ist Student, Schwimm- und Fitnesstrainer aus Hamburg. Der gebürtige Brite ist seit einem Jahr Single. Sein Neuanfang soll in Hamburg stattfinden und er sehnt sich nach einer Partnerin, die sein Herz erobern kann.



(27) ist Student, Schwimm- und Fitnesstrainer aus Hamburg. Der gebürtige Brite ist seit einem Jahr Single. Sein Neuanfang soll in Hamburg stattfinden und er sehnt sich nach einer Partnerin, die sein Herz erobern kann. Auch Oguzhan (27) lebt in Hamburg und ist seit sechs Jahren Single. Dennoch ist er kein Mann der leisen Töne: Der Fuhrparkleiter hat immer einen Konter parat und ist damit einverstanden, wenn seine zukünftige Freundin eifersüchtig ist.

(27) lebt in Hamburg und ist seit sechs Jahren Single. Dennoch ist er kein Mann der leisen Töne: Der Fuhrparkleiter hat immer einen Konter parat und ist damit einverstanden, wenn seine zukünftige Freundin eifersüchtig ist. Der 27-jährige Oliver hatte bisher drei Beziehungen. Jetzt möchte er herausfinden, ob eine Beziehung mit der Bachelorette passen würde. Fun Fact über den Berliner: Sein Auto ist für ihn sehr wichtig, denn wenn er Auto fährt, kann er ganz wunderbar abschalten. Oliver arbeitet als Account-Manager.

hatte bisher drei Beziehungen. Jetzt möchte er herausfinden, ob eine Beziehung mit der Bachelorette passen würde. Fun Fact über den Berliner: Sein Auto ist für ihn sehr wichtig, denn wenn er Auto fährt, kann er ganz wunderbar abschalten. Oliver arbeitet als Account-Manager. Der 31-jährige Sicherheitstechniker Pedro fühlt sich bereit für den nächsten Schritt. Der Brasilianer war seit einem Jahr in keiner Beziehung, wünscht sich aber eine eigene Familie.



fühlt sich bereit für den nächsten Schritt. Der Brasilianer war seit einem Jahr in keiner Beziehung, wünscht sich aber eine eigene Familie. Kandidat Thomas (29) aus Hannover stellt klar, dass er es nicht mag, wenn Frauen nicht wissen, was sie wollen. Und wenn sie keine Hunde mögen. Ihn gibt es nur mit seinen beiden Hunden im Gepäck. Zwei gescheiterten Beziehungen hat der Vertriebler schon hinter sich. In der Dating-Show sieht er nun den dritten Versuch. Für ihn lernt man bei der Dating-Show sein Gegenüber auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Es geht ihm nicht um das äußere Erscheinungsbild.



(29) aus Hannover stellt klar, dass er es nicht mag, wenn Frauen nicht wissen, was sie wollen. Und wenn sie keine Hunde mögen. Ihn gibt es nur mit seinen beiden Hunden im Gepäck. Zwei gescheiterten Beziehungen hat der Vertriebler schon hinter sich. In der Dating-Show sieht er nun den dritten Versuch. Für ihn lernt man bei der Dating-Show sein Gegenüber auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Es geht ihm nicht um das äußere Erscheinungsbild. Tim (31) aus Düsseldorf ist seit vier Jahren Single. Er ist schüchtern und arbeitet im Customer Service. Nun sucht er eine Frau, die nicht nur gemeinsam mit ihm lacht, sondern mit der er auch tiefgründige und gute Gespräche führen kann.



(31) aus Düsseldorf ist seit vier Jahren Single. Er ist schüchtern und arbeitet im Customer Service. Nun sucht er eine Frau, die nicht nur gemeinsam mit ihm lacht, sondern mit der er auch tiefgründige und gute Gespräche führen kann. Der 30-jährige Yannik ist sportlich und Fußball und Fitness gehören zu ihm dazu. Er ist Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau und hofft, dass seine zukünftige Freundin seine Leidenschaft zur Bewegung teilt.



„Die Bachelorette“ im Stream

Seit dem 12. Juli 2023 könnt ihr miterleben, für welche Kandidaten sich die Bachelorette entscheidet. Jeden Mittwoch um 20:15 Uhr habt ihr die Möglichkeit die Sendung im Free-TV zu schauen. Wenn ihr so lange nicht warten könnt, könnt ihr im Streaming-Abo auf RTL+ die neuste Folge schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung sehen.

Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.