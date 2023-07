Am 12. Juli startet die neue „Bachelorette“-Staffel im TV. Grund genug, euch die neue Rosen-Kavalierin im Portrait genauer vorzustellen.



Lange rankten sich Gerüchte um die neue Identität der Bachelorette, seit einigen Wochen herrscht nun Gewissheit: Influencerin Jennifer Saro (27) tritt in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Sharon Battiste und wird in Thailand den Mann ihrer Träume suchen. Wir verraten euch mehr über die alleinerziehende Mutter und neue „Bachelorette“.

Wer ist die neue Bachelorette?

Im Gegensatz zu den vorherigen Single-Frauen hat die gebürtige Straubingerin sogar bereits einen kleinen „Mann“ im Gepäck: Ihren einjährigen Sohn, der für sie immer der „Mann Nummer eins“ im Leben sein wird. Wie Saro im Interview mit RTL verrät, wird der Spross während der Dreharbeiten von einer guten Freundin betreut, sodass sich die Bachelorette gänzlich auf die Show und ihren möglichen „Mr. Right“ fokussieren kann. Eine andere Lösung könne sich die Influencerin auch gar nicht vorstellen: „Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf.“

Über ihre Teilnahme bei der beliebten Kuppelshow sagt sie: „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat.“ Neben Saros gibt es übrigens noch viele weitere starke Promimütter, die ihre Kinder allein großziehen.

„Bachelorette“ Jennifer Saro: Die wichtigsten Infos im Überblick

Geburtstag: 4. Januar 1996 (Alter: 27)

Geburtsort: Straubing

Wohnort: Berlin

Beruf: Influencerin, Content-Creatorin



Größe: 1,66 m

Single seit: fünf Jahren

Kinder: ein einjähriger Sohn mit Spitznamen „Keksi“

Ihr wollt wissen, was aus den vergangenen Bachelorette-Paaren geworden ist? Erfahrt es in unserem Video:



Was ist aus den Bachelorette-Paaren geworden?

Jennifer Saros Selbstbeschreibung: Ehrlich, fürsorglich, tollpatschig

Die neue Bachelorette legt eine verblüffend offene Selbstbeschreibung an den Tag. Sich selbst schätzt sie als „manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“ ein. Auch die Männer betreffend weiß die erfolgreiche Influencerin (180.000 Follower) ganz genau, was sie will. So sollte ihr Mr. Right ehrlich, fürsorglich, intelligent und natürlich kinderlieb sein. Generell sucht die 27-Jährige ihr Glück allerdings nicht bei einem Partner, sondern vor allem in sich selbst. „Man muss es jeden Tag wieder üben. Wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust, dann hast du alles im Leben geschafft.“

Ab dem 12. Juli 2023 wird die neue Staffel der „Bachelorette“ bei RTL wöchentlich am Mittwoch zu sehen sein. Abonnenten von RTL+ dürfen sich sogar schon eine ganze Woche früher auf die Erstausstrahlung neuer Folgen freuen, bevor sie im Fernsehen laufen.